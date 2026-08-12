2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
20 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy latin-amerikai üzletasszony portréja, aki az irodában állítja be a termosztátot
HRCENTRUM

Kitört a pusztító irodai klímaháború Magyarországon: itt a szakértők döntése, ami mindent megváltoztat

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 15:03

A meleg nyári napokon kevés dolog osztja meg úgy az irodai dolgozókat, mint a légkondicionáló. A munkavállalók ilyenkor rendszerint két táborra oszlanak: míg az egyik csapat kardigánba burkolódzva fagyoskodja végig a napot, addig a másik szíve szerint még néhány fokkal lejjebb tekerné a termosztátot. Hogy pontot tegyünk az örökös konfliktus végére, szakértők utánajártak, milyen szempontokat érdemes figyelembe vennünk, hogy mindenki számára ideális munkakörnyezetet teremthessünk.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az idei nyár már júniusban megmutatta, hogy egyre inkább fel kell készülnünk a szélsőséges hőségre: a HungaroMet mérései alapján a hónap az eddigi második legmelegebb június volt Magyarországon, utolsó napján pedig 42 Celsius-fokkal új országos melegrekord is született. A hőkupolák és tartós hőhullámok idején felértékelődnek a légkondicionált munkahelyek; a kültéri forróságból belépve azonban korántsem mindegy, milyen hőmérséklet fogad bennünket odabent.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Míg a túl meleg környezet fokozhatja a fáradtságérzetet, a kiszáradás kockázatát és ronthatja a koncentrációt, a túlhűtött iroda – különösen a kinti és a benti hőmérséklet közötti nagy különbség vagy a közvetlen légáram miatt – szintén kellemetlen panaszokat okozhat. Hol húzódik tehát az a határ, amely mellett egészségesen és hatékonyan dolgozhatunk?

Nem létezik mindenki számára ideális hőmérséklet

Az általános hőérzet egyénenként jelentősen eltérhet, ami már önmagában nézeteltérésekhez vezethet. Ráadásul ugyanaz a hőmérséklet az iroda különböző pontjain sem feltétlenül biztosít azonos komfortot.

Györgyi József, az LG Magyarország légkondicionáló üzletágának szakértője szerint a
24–26 Celsius-fok közötti tartomány sok esetben megfelelő kiindulópont lehet, a pontos beállítást azonban mindig a tér adottságaihoz kell igazítani. Az ablak mellett, közvetlen napsütésben ülő kolléga ugyanazt a hőmérsékletet melegebbnek érezheti, mint az, akinek az asztala a légkondicionáló alatt található. Így előfordulhat, hogy az iroda egyik részében már fáznak, miközben néhány méterrel arrébb továbbra is túl meleg van. Emellett más hőfokra lehet szükség egy nagy üvegfelületű, erősen benapozott, sok embert és hőtermelő berendezést befogadó helyiségben, és másra egy árnyékosabb, jól szigetelt, kevésbé zsúfolt irodában.

A túl hideg iroda kontraproduktív lehet

A megfelelő beállítás megtalálása a munkavégzés szempontjából is lényeges, hiszen a túl meleg és a túl hideg környezet egyaránt ronthatja a teljesítményt. A magas beltéri hőmérséklet fokozhatja a fáradtságérzetet, megnehezítheti a koncentrációt, és növelheti a kiszáradás kockázatát. A szélsőséges hőség ezért nemcsak kényelmi, hanem munkaegészségügyi kérdés is.

A megoldás azonban nem az, hogy az irodából hűtőkamrát alakítunk ki. A túl alacsony hőmérséklet szintén elvonhatja a figyelmet, különösen akkor, ha a dolgozóknak egész nap a hideghez kell alkalmazkodniuk. Az eredményes munkavégzést inkább a stabil, szélsőségektől mentes környezet támogatja.

Kerüljük a túl nagy hőmérséklet-különbséget

A túlzott hűtés különösen akkor lehet megterhelő, amikor túl nagy különbség alakul ki a kinti és a benti hőmérséklet között. Amikor odakint 35–40 Celsius-fok van, elsőre kellemesnek tűnhet belépni egy 20–21 Celsius-fokos irodába; a hirtelen hőmérséklet-változás azonban megterhelheti a szervezet alkalmazkodóképességét, különösen akkor, ha naponta többször váltunk a forró utca és a lehűtött iroda között.

Érdemes arra törekedni, hogy a klimatizált helyiség még extrém időjárás esetén se haladja meg a maximum 10 Celsius-foknyi hőmérséklet-különbséget: „Minél magasabb a kültéri hőmérséklet, annál fontosabb, hogy ne próbáljunk túl nagy különbséget teremteni a kinti és a benti környezet között. A cél egy tartósan kellemes, kiegyensúlyozott beltéri klíma kialakítása” – hangsúlyozza Györgyi József.

Az állandó ki- és bekapcsolgatás helyett továbbá hatékonyabb, ha a rendszer egyenletesen tartja a beállított hőmérsékletet. Attól ugyanis nem hűl le gyorsabban a már átmelegedett helyiség, ha a termosztátot a lehető legalacsonyabb értékre állítjuk, a készülék viszont hosszabb ideig működik nagy teljesítménnyel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Sokszor nem a hőfok, hanem a huzat a probléma

Az irodai panaszok jelentős része valójában nem a helyiség átlaghőmérsékletéhez, hanem a hideg légáramhoz kapcsolódik. Ha a levegő tartósan a nyakat, a vállat vagy az arcot éri, izomfeszülést, nyakmerevséget vagy szemszárazságot okozhat.

Ahol a rendszer ezt lehetővé teszi, érdemes úgy beállítani a légáramlást, hogy a levegő egyenletesen oszoljon el a helyiségben, és ne közvetlenül az íróasztalokra érkezzen. Az alacsonyabb ventilátorfokozat a huzatérzet mellett a háttérzajt is mérsékelheti, ami a hatékony munkavégzést is támogatja. A korszerű klímaberendezések egy része már automatikusan is segít az ilyen helyzetek kezelésében. 

Közös szabályokkal csillapítható a vita

Az irodai „klímaháborút” ritkán oldja meg egyetlen „helyes” hőmérséklet kijelölése; inkább közösen elfogadott keretekre van szükség. Érdemes meghatározni egy szűk hőmérsékleti tartományt, és elkerülni, hogy a beállításokat a munkatársak néhány percenként megváltoztassák.

Nagyobb irodákban segíthet a különböző hőérzetű zónák kialakítása vagy a munkaállomások átrendezése. A közvetlen légáramra érzékenyebb kollégák így távolabb ülhetnek a beltéri egységtől, míg akik nehezebben viselik a meleget, hűvösebb területet választhatnak.

A megfelelően klimatizált iroda nem attól működik jól, hogy mindenki ugyanazt a hőmérsékletet érzi ideálisnak, hanem attól, hogy a hőmérséklet kiszámítható, a légáramlás nem zavaró, és a klíma nem vonja el a figyelmet a munkáról

 – foglalta össze Györgyi József.

Az egyéni hőérzetből adódó különbségeket teljesen megszüntetni aligha lehet. Mérsékelt hűtéssel, közvetett légáramlással és közösen kialakított szabályokkal azonban sokat tehetünk azért, hogy a „klímaháború” helyett ismét a munkára kerüljön a figyelem.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #egészség #munkahely #nyár #hőség #klíma #hőmérséklet #légkondi #dolgozók #munkavállalók #légkondicionálók

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
6 órája
Azt kéne végre megérteni hogy az emberek nem egyformák sőt nagyon is különbözőek, pl akinek egy kicsit túlműködik a pajzsmirigye annak állandóan melege van, akinek pedig kicsit alulműködik az meg állandóan fázik. Sokféle alkat van minden szempontból, ezért hatalmas (fasisztoid) baromság az hogy mindenkinek ugyanakkor kéne kelni, feküdni, ugyanazt kéne enni, inni, ugyanolyan hőmérsékletű szobában kéne ülni, stb.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:03
21:32
20:58
20:33
20:02
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.08.03 13:05
Gondolatok a Spiráldinamikáról és azon túl
Ha rövid és könnyen emészthető írást keresel, akkor ebbe most ne kezdj bele! "The psychology of the...
laskainelli  |  2026.07.31 11:05
Elengedni valakit, de hogyan?
Az elengedés nem ott kezdődik, hogy elengeded. Hanem ott, hogy végre valami fontosabb lesz a számodr...
hrdoktor  |  2026.07.29 13:52
Magas vérnyomás: tévhitek és mellbevágó tények
Sok tévhit kapcsolódik a vérnyomásproblémákhoz, sokan nem is veszik komolyan, amivel nagy veszélynek...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Tudtuk, hogy jön? És azt tudtuk, hogy mi jön?
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 12.
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
2026. augusztus 11.
Súlyos krízis közeleg a magyar családokban: erre a rejtett teherre szinte senki sincs felkészülve
2026. augusztus 12.
Felejtsd el a megszokott nyaralóhelyeket: ez a csodás európai sziget lett a világ új kedvenc úti célja
2026. augusztus 12.
Kiderült a csonttörések sötét titka: ennél a sérülésnél nagyon ráfázhatnak a nők
2026. augusztus 12.
Agyad eldobod, milyen robotokat fejlesztenek a hazai laborokban: tényleg elvehetik hamarosan a magyarok munkáját?
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 13. csütörtök
Ipoly
33. hét
Augusztus 13.
A balkezesek világnapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2
1 hónapja
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
3
2 hete
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: tágul az olló gazdag és szegény között
4
4 hete
Itt van Ruszin-Szendi Romulusz rendkívüli bejelentése: eltörlik a korábbi, Covid-19-hez köthető intézedést
5
1 hónapja
Leesik az állad: ennyit keres egy stewardess 2026-ban Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 20:58
A Skandináv lottó nyerőszámai a 33. héten
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 18:02
Kvíz: Mit adtak nekünk a rómaiak? Lássuk, mennyire ismered az ókori Róma örökségét!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 12. 20:29
190 éve nem látott hőség pusztít ebben a térségben