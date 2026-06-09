Jön az őszi munkaerő-felvételi hullám? Minden harmadik magyar cég bővítésre készül

Óvatos optimizmus jellemzi a magyar munkaerőpiacot a következő hónapokban, legalábbis erre utalnak a cégek toborzási tervei. A Manpower Magyarország friss felmérése szerint a vállalatok egyharmada létszámbővítésre készül 2026 harmadik negyedévében, miközben a leépítést tervezők aránya 18 százalék.

A világ 42 országában végzett kutatás magyarországi eredményei alapján a szezonálisan kiigazított Nettó Foglalkoztatási Mutató (NFM) +15 százalék lett. Ez ugyan három százalékponttal alacsonyabb az előző negyedévinél, de tíz százalékponttal meghaladja az egy évvel korábbi szintet.

Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a gazdaságpolitikai környezet körüli bizonytalanság miatt több piaci szereplő kivár, ugyanakkor a munkáltatók összességében pozitívan tekintenek a következő időszakra.

A felmérés alapján jelentős különbségek látszanak az egyes régiók között. A legerősebb munkaerő-kereslet a Dél-Alföldön várható, ahol +27 százalékos Nettó Foglalkoztatási Mutatót mértek. Ezt követi Észak-Magyarország +23, valamint Közép-Magyarország +21 százalékkal. A legvisszafogottabb bővítési szándékot a Közép-Dunántúlon (+5%) és a Nyugat-Dunántúlon (+8%) regisztrálták.

Nagy különbségek vannak az egyes ágazatok között is. A legnagyobb létszámbővítést a közművek és természeti erőforrások területén működő cégek tervezik, ahol a mutató +44 százalék. A pénzügyi és biztosítási szektorban +31 százalékos, az építőiparban és ingatlanpiacon pedig +28 százalékos értéket mértek.

Szintén erős munkaerő-kereslet várható a vendéglátásban, a közszolgáltatásokban, az egészségügyben és a szociális szolgáltatások területén. A technológiai vállalatok és a gyártócégek szintén pozitív kilátásokról számoltak be.

Nem minden szektorban ilyen kedvező a helyzet. A szakmai, tudományos és technikai szolgáltatások területén már nettó létszámcsökkenést jelez a felmérés, az autóiparban pedig különösen borúsak a kilátások. A szektor Nettó Foglalkoztatási Mutatója mínusz 22 százalék, ami azt jelzi, hogy jóval több vállalat készül leépítésre, mint új munkaerő felvételére.

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A kutatás arra is rávilágított, hogy a bővítést tervező vállalatok jelentős része nem új munkahelyeket hoz létre. A cégek 41 százaléka elsősorban a korábban megüresedett pozíciókat szeretné újra feltölteni, míg 37 százalékuk a vállalat növekedése vagy piaci terjeszkedése miatt keres új munkatársakat. További 18 százalék új üzleti területek meghódítása miatt tervez toborzást.

A leépítést tervező cégek esetében a gazdasági nehézségek és a kereslet csökkenése szerepel a legfontosabb indokok között. Ugyanakkor sok vállalatnál valójában nem klasszikus elbocsátásról van szó: a válaszadók 34 százaléka azt jelezte, hogy egyszerűen nem tudja vagy nem kívánja feltölteni a megüresedő álláshelyeket.

Nemzetközi összehasonlításban a magyar +15 százalékos mutató megegyezik az európai átlaggal, ugyanakkor jelentősen elmarad a 26 százalékos globális átlagtól. A legerősebb munkaerő-felvételi szándék Indiában, az Egyesült Államokban és Kínában figyelhető meg, míg Európában az Egyesült Királyság és Svédország emelkedik ki. A vizsgált országok közül Romániában, Hongkongban és Szlovákiában várható nettó létszámcsökkenés a következő negyedévben.