Kvíz: Jól ismered a magyar költők költeményeit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 nyári vers!

2/10 kérdés

Melyik költőnk verséből származik az idézet? "… s mint egykor a régi hűs verandán / a béke méhe zöngne, míg hűl a szilvalekvár, / s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, / a lomb között gyümölcsök ringnának meztelen, / és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, / s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt"