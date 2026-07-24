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Kvíz

Kvíz: Jól ismered a magyar költők költeményeit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 nyári vers!

Pénzcentrum
2026. július 24. 18:04

Az évszakok változásai, a nyári táj amióta léteznek költők a világon, fontos iheletforrást jelentenek. A legismertebb magyar költőink között is alig találni olyat, akinek ne lenne nyári költeménye. Rendkívül sokféleképpen ragadták meg és foglalták versbe a nyár hangulatát. Aki szeret verseket olvasgatni, biztosan azonnal be fog ugrani egy-egy sokat idézett sor. A mai kvíz során magyar költők gyönyörű nyári költeményeit kell majd felismerned, vagy épp folytatnod az idézetet. Lássuk, hogy muzsikálsz!

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Kvíz: Jól ismered a magyar költők költeményeit? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 nyári vers!

1/10 kérdés
Melyik költemény kezdődik így? "Ég a napmelegtől a kopár szík sarja, / Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta"
A délibábok hőse
János vitéz
Toldi
Lúdas Matyi
2/10 kérdés
Melyik költőnk verséből származik az idézet? "… s mint egykor a régi hűs verandán / a béke méhe zöngne, míg hűl a szilvalekvár, / s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, / a lomb között gyümölcsök ringnának meztelen, / és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, / s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt"
Pilinszky János
Radnóti Miklós
Ady Endre
Kosztolányi Dezső
3/10 kérdés
Melyik folyó neve hiányzik az idézetből? "Nyári napnak alkonyúlatánál / Megállék a kanyargó ……. / Ott, hol a kis Túr siet beléje, Mint a gyermek anyja kebelére."
Dunánál
Drávánál
Marosnál
Tiszánál
4/10 kérdés
Kinek a verse kezdődik így? "A rakodópart alsó kövén ültem, / néztem, hogy úszik el a dinnyehéj."
József Attila
Ady Endre
Petőfi Sándor
Babits Mihály
5/10 kérdés
Kinek a verséből való ez a négy sor? "Milyen volt szőkesége, nem tudom már, / De azt tudom, hogy szőkék a mezők, / Ha dús kalásszal jő a sárguló nyár / S e szőkeségben újra érzem őt."
Szabó Lőrinc
Kosztolányi Dezső
Juhász Gyula
Tóth Árpád
6/10 kérdés
Milyen szavak hiányoznak Weöres Sándor Kánikula című verséből? "Szikrázó az égbolt / aranyfüst a lég, / eltörpül láng-űrben / a tarka vidék. / Olvadtan a tarló / hullámzik, remeg, / domb fölött utaznak / ………….. . / Ragyogó kékségen / sötét pihe-szál: / óriási magányban / egy ............ száll./ "
pajkos kis szelek / szürke gém
ördögszekerek / cinege
apró fellegek / pelikán
izzó gyöngyszemek / pacsirta
7/10 kérdés
Kinek a verse kezdődik így? "A nap kettőztetvén hév tüzét a Rákon, / Magossan tűndöklik a hideg klímákon. / Hevűl a Neméa sárga oroszlányja, / Mert súgárit a nap rá közelről hányja."
Janus Pannonius
Berzsenyi Dániel
Balassi Bálint
Csokonai Vitéz Mihály
8/10 kérdés
Hogy folytatódik Petőfi Sándor költeménye, a János vitéz? "Tüzesen süt le a nyári nap sugára / Az ég tetejéről a juhászbojtárra. / Fölösleges dolog sütnie oly nagyon… "
"A juhásznak úgyis nagy melege vagyon."
"Jancsi szívében nincsen más, csak fájdalom."
"A pásztort már el is nyomta a buzgalom."
"Kinek kis esze van nem hever a napon."
9/10 kérdés
Melyik költő verse? "A nyár az én szerelmem, érte égek, / halálthozó csókjára szomjazom, / erdőket áldozok szilaj tüzének, / bár ajkam is hervadna el azon."
Kosztolányi Dezső
József Attila
Füst Milán
Babits Mihály
10/10 kérdés
Hogy folytatódik Szabó Lőrinc nyári költeménye? "Nyár. Kert. Csönd. Dél. / Ég. Föld. Fák. Szél. / Méh döng. Gyík vár…"
"Kong a hombár."
"Pók ring. Légy száll."
"Zúg egy bogár."
"Pocok rágcsál."
Címlapkép: Getty Images
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