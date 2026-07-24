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Vége a forint kálváriájának? Erősödött a magyar pénz - ennyit ér most egy euró
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. Az árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
Az eurót délután hat órakor 362,19 forinton jegyezték a reggel hét órai 364,12 forintos álláshoz képest, a dollár jegyzése 318,12 forintra ment le 320,04 forintról, a svájci franké pedig 389,55 forintra csökkent 391,48-ról.
A forint így 0,5 százalékkal erősödött a nap folyamán az euró és a svájci frank ellenében, és 0,6 százalékkal a dollárral szemben.Péntek délutáni jegyzésén a forint gyengébben áll a júniusi kezdésnél mindhárom devizával szemben; 1,7 százalékkal az euró, 1,8 százalékkal a dollár és 0,9 százalékkal a svájci frank ellenlében.
Az év eleje óta a forint az euróval szemben 5,8 százalék, a dollár ellenében 2,8 százalék, a svájci frankkal szemben 5,7 százalék árfolyamnyereségre tett szert.
A Pénzcentrumnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője és Sasvári Marcell, a Portfolio elemzője értékelte, kik lehetnek az új uniós költségvetés nyertesei és vesztesei.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
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