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Egy euró érme a kézben és magyar forint az asztalon
Gazdaság

Vége a forint kálváriájának? Erősödött a magyar pénz - ennyit ér most egy euró

Pénzcentrum
2026. július 24. 19:05

Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. Az árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az eurót délután hat órakor 362,19 forinton jegyezték a reggel hét órai 364,12 forintos álláshoz képest, a dollár jegyzése 318,12 forintra ment le 320,04 forintról, a svájci franké pedig 389,55 forintra csökkent 391,48-ról.

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A forint így 0,5 százalékkal erősödött a nap folyamán az euró és a svájci frank ellenében, és 0,6 százalékkal a dollárral szemben.Péntek délutáni jegyzésén a forint gyengébben áll a júniusi kezdésnél mindhárom devizával szemben; 1,7 százalékkal az euró, 1,8 százalékkal a dollár és 0,9 százalékkal a svájci frank ellenlében.

Az év eleje óta a forint az euróval szemben 5,8 százalék, a dollár ellenében 2,8 százalék, a svájci frankkal szemben 5,7 százalék árfolyamnyereségre tett szert.
Címlapkép: Getty Images
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