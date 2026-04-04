Tízéves csúcsra ért egy kritikus magyar adat: eddig tartott a kegyelmi időszak, aggasztó fordulat következik

Tízéves csúcs közelébe emelkedett a magyar munkanélküliség 2026 elején: a januári 4,5 százalékról februárra 4,8 százalékra nőtt a ráta, ami már egyértelmű fordulatot jelez a korábbi stabil időszak után. Bár európai összevetésben Magyarország továbbra is a középmezőnyben van, a trend romló, és egyre inkább távolodik a régiós élmezőnytől, azaz a legnagyobb régiós versenytársakétól.

Az európai munkaerőpiac erősen kettészakadt 2026 elejére: miközben egyes országok még mindig magas munkanélküliséggel küzdenek, máshol már a teljes foglalkoztatottsághoz közeli állapot látszik.

A friss adatok szerint Finnország (10,2%) és Spanyolország (9,8%) áll a lista élén, míg Oroszország (2,2%), Bulgária és Lengyelország (egyaránt 3,1%) a legalacsonyabb értékeket produkálja.

Kétsebességes Európa

A számok alapján kijelenthető, hogy Európában egy markáns törésvonal alakult ki a foglalkoztatottság terén. Nyugat- és Dél-Európa egy része még mindig a korábbi válságok örökségével küzd, miközben Kelet-Európa több országa és néhány EU-n kívüli gazdaság ennél jóval feszesebb munkaerőpiaccal működik.

A különbség pedig nem kicsi: a legmagasabb és a legalacsonyabb érték között közel 8 százalékpontos szakadék van, ami komoly eltérésnek számít egy fejlett régión belül.

A déli országok továbbra is lemaradásban

A magas munkanélküliségi ráták leginkább a dél-európai országokat érintik. Spanyolország még mindig közel 10 százalékon áll, bár ez már javulás a korábbi évekhez képest. Franciaország és Görögország is 7,7 százalékon van, ami továbbra is az európai átlag felett helyezkedik el.

Ezekben az országokban a probléma nem új: a 2008-as válság után kialakult szerkezeti gondok, mint például a merevebb munkaerőpiac vagy az alacsonyabb növekedési dinamika, máig éreztetik a hatásukat. Igaz, például Spanyolország most először tudott 10% alá kerülni a 2008-as válság kezdete óta, ami fontos mérföldkő. Ám ennek ellenére még mindig az egyik legmagasabb munkanélküliségi rátával működik Európában, vagyis a felzárkózás mmessze nem zárult le.

Kelet-Európa és a nem EU-s országok erősek

A lista másik végén egészen más kép látszik. Bulgária és Lengyelország 3,1%-os rátája már kifejezetten alacsonynak számít, Oroszország pedig 2,2%-kal a legalacsonyabb értéket hozza a nagyobb gazdaságok közül. Az EU-n kívüli országok közül:

Norvégia: 4,5%

Svájc: 3,2%

Egyesült Királyság: 5,2%

Ezek az értékek azt mutatják, hogy több nem EU-s gazdaság stabilabban teljesít a munkaerőpiacon, mint számos uniós tagállam.

Mit mutat a magyar adat?

A magyar munkaerőpiac 2026 elején még stabil képet mutatott európai összevetésben, a januári 4,5 százalékos munkanélküliségi ráta kifejezetten kedvezőnek számított, és egyértelműen a középmezőny alsó részébe helyezte az országot. Ez a szint azt jelentette, hogy Magyarország még mindig jóval a dél-európai, tartósan magas munkanélküliséggel küzdő gazdaságok alatt helyezkedik el, miközben közel állt azokhoz az országokhoz, ahol már feszesebb a munkaerőpiac. Viszont az utóbbi időben elkezdtek gyülekezni a viharfelhők.

A frisebb, februári KSH adat már egy magasabb rátát mutatott. Az akkor mért 4,8 százalékos ráta nemcsak rövid idő alatt jelent emelkedést, hanem azért is figyelemre méltó, mert ilyen magas szintet utoljára nagyjából tíz évvel ezelőtt láthattunk. Ráadásul a munkanélküliség emelkedés mostanra lassan trenddé duzzadt. Azt mondhatjuk, hogy

a korábbi évek stabilan alacsony munkanélküliségi környezete kezd megtörni.

Persze európai összevetésben Magyarország ezzel még mindig nem tartozik a problémás országok közé, ugyanakkor láthatóan távolodik a legalacsonyabb rátával működő régiós versenytársaktól, például Lengyelországtól vagy Csehországtól, miközben egyre inkább közelít a nyugat-európai szintekhez. Ez a mozgás önmagában nem drámai, de jól mutatja, hogy a korábbi relatív előny kezd elolvadni.

A munkanélküliség emelkedésének hátterében természetesen nem egyetlen tényező áll, hanem több, egymást erősítő folyamat. A gazdasági növekedés lassulása, az ipari teljesítmény visszafogottabb alakulása és a külső kereslet gyengülése mind olyan hatások, amelyek a munkaerőpiacon is megjelennek. Ilyenkor még nem látványos leépítések történnek, hanem a cégek óvatosabbá válnak: visszafogják a felvételeket, elhalasztják a bővítéseket, ami fokozatosan, de biztosan emeli a munkanélküliséget.

Az, hogy a ráta tízéves csúcs közelébe emelkedett, azért is fontos, mert megtörheti azt a képet, amely az elmúlt időszakban a magyar gazdaság egyik erőssége volt. Nevezetesen, hogy az egyik legalacsonyabb munkanélküliségi rátával rendelkeztünk az EU-ban. Így, ha ez a trend tartóssá válik, az nemcsak a foglalkoztatottságra, hanem a bérek alakulására és a fogyasztásra is hatással lehet.