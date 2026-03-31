Brutális szegénységi spirálba került százezernyi magyar 2026-ra: ha akarnának, sem tudnának legálisan dolgozni

Hogy munkaerőhiány van Magyarországon bizonyos szektorokban, tény, még akkor is, ha a statisztikai hivatal szerint nő a munkanélküliek száma. Létezik itthon egy masszív tömeg, akik ugyan dolgoznának, szükség is lenne rájuk, mégsem jelennek meg a piacon. Bejelentett, legális munkát nem szívesen vállalnak, mert a fizetésük jelentős részét azonnal elvinné a végrehajtás, a tartozásaik után járó levonás. Így inkább a szürke vagy fekete zónában maradnak, ami ugyan bizonytalanabb, de több pénz marad a zsebükben. A jelenség mögött nem „feketén dolgozni akaró” emberek állnak, hanem egy olyan adósságspirál, amelyből a jelenlegi rendszerben szinte lehetetlen kitörni, és amely ma már tíz-, százezreket tart távol a legális munkaerőpiactól. A rendszer szigorú, a mozgástér minimális, a hibázás ára pedig olyan magas, hogy sokak számára a legális munka nem lehetőség, sokkal inkább kockázat.

Fővárosi nagy szolgáltatókkal, szállodákkal, catering cégekkel beszélgetve, interjúk során rendre szóba kerül a munkaerő kérdése: a vendéglátás ma még mindig élő munkaerőigényes szektor, és képzetlen vagy alacsony képzettséggel rendelkező dolgozóknak ad lehetőséget. Őket megtalálni, felkutatni viszont egyre nehezebb. Elhangzott több alkalommal az is, hogy a nagy nemzetközi szállodaláncok szívesen alakmaznák őket állandó (határozatlan idejű), bejelentett munkaviszonyban, gyakori probléma ugyanakkor, hogy ezt sokan nem szeretnék, inkább feketén dolgoznának. Ennek oka pedig sokkal prózaibb, mint gondolnánk: a kifizetetlen adósságuk, ami végrehajtóhoz kerül.

A megélhetési, a lakhatási költségek Magyarországon folyamatosan nőnek. A Habitat for Humanity Magyarország felmérései szerint itthon közel 2,9 millió embert érint a lakhatási szegénység – vagyis nem tudják biztonságosan, megfelelő minőségben vagy megfizethetően fenntartani a lakhatásukat.

Ebben a helyzetben egy kisebb megingás, egy betegség, egy váratlan kiadás is elég ahhoz, hogy valaki elmaradjon a számlákkal, és innen nagyon gyorsan elindul az adósságspirál. Az Utcajogász Egyesület tájékoztatása szerint jogi szempontból ez a folyamat több, jól elkülöníthető szakaszból áll, és előrehaladtával a költségek nőnek, a lehetőségek pedig csökkennek. A kezdeti szakaszban a szolgáltató vagy hitelező felszólító leveleket küld, késedelmi kamatot számít fel. Ha a tartozás tartósan fennmarad, gyakori, hogy a követelést engedményezéssel egy követeléskezelő cégre ruházzák át. Ez azt jelenti, hogy az eredeti jogosult helyébe egy új jogosult lép, aki a teljes követelést a saját költségeivel együtt érvényesíti az adós felé.

A követeléskezelők megjelenése sok érintett számára fordulópont, mert ekkor a kommunikáció jellege is megváltozik, és a követelés gyorsabban, hatékonyabban kerül jogi úton érvényesítésre. Ilyenkor már tipikusan rövidebb határidők és formalizált eljárások következnek. A következő lépcső sok esetben a fizetési meghagyásos eljárás, amely egy közjegyző előtti, gyors és automatizált eljárás pénzkövetelések érvényesítésére. Ennek sajátossága, hogy a közjegyző nem vizsgálja érdemben a követelés jogosságát, így a tartozás jogi megalapozottsága csak akkor kerül vizsgálatra, ha az adós aktívan fellép.

A rendszer ebben a folyamatban nem igazán ad időt vagy teret a rendezésre, inkább tovább növeli a terheket: kamatok, eljárási költségek.

Az Egyesület szerint fontos hangsúlyozni, ezek a helyzetek nem elsősorban egyéni kudarcok. Az alacsony bérek, a megfizethető lakhatás hiánya, a bizonytalan foglalkoztatás és a nehezen hozzáférhető szociális támogatások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy sokan eleve sérülékeny egyensúlyban élnek.

Azt látni kell, hogy sokkal gyakoribb jelenségről van szó, mint gondolnánk: létezik tehát egy masszív, de láthatatlan tömeg, akik azért nem mennek el legálisan, bejelentve dolgozni, hiszen akkor a munkáltató a fizetése harmadát, felét is visszatartaná és a végrehajtónak utalná. Ezért inkább maradnak a szürke, fekete zónában, fizetésük egy részét vagy egészét zsebbe kérik, hogy se a végrehajtó, se a hatóság ne lásson rá erre a pénzmozgásra. A leszakadó tömeg méretét leginkább erről az ábráról lehet leolvasni:

A 633 ezres létszám önmagában nagyon jelentős érték, és bár az előző évekhez képest ez már egy kisebb tömeg, de ez elsősorban nem a javuló életminőségnek a következménye, hanem annak, hogy szigorúbbá vált a hitelezés folyamata – mondta el a Pénzcentrumnak Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója. Hozzátette, ez csupán azok tömege, akiket a mulasztott hiteltörlesztés miatt rögzítettek. Nem jelennek meg köztük azok, akik

nem tudják vagy nem akarják fizetni a gyerektartást, emiatt dolgoznak feketén,

nem fizették meg a különböző közszolgáltatások (víz, gáz villany, telefon stb.) díjait,

akik uzsorahitelre kényszerültek, és ebből az adósságspirálból képtelenek kikecmeregni, vagy

akiknek se hitelük, se jövedelmük nincsen, és nem is volt soha, vagy évtizedek óta feketén dolgoznak.

Tudjuk, hogy összességében 670 ezer emberrel szemben van végrehajtás. Ezek az emberek ugyan nem minden esetben választják a fekete vagy szürke foglalkoztatást, de erősen tolódnak annak irányába.

Az országban a fekete munka, illetve szürke foglalkoztatás a legnagyobb arányban olyan szektorokban van jelen, ahol ennek már hosszú „hagyománya” van. Az építőipar, a vendéglátás, a mezőgazdaság jellemzően azok a területek, ahol az idénymunkára mindig nagy a kereslet, illetve ahol nincs összhangban az ipari átlagbér és a valóság

– fejtette ki Nógrádi József.

A munkanélküliek száma már 236 ezer fő, ami 22 ezerrel több, mint egy éve ilyenkor. Ráadásul a munkanélküliségben töltött átlagos idő 12 hónap, ami már több mint 2 éve ilyen magas. A munkanélküliek 35%-a tartós munkanélküli, tehát elmondható, hogy 82 ezer fő tartósan nem tud elhelyezkedni. Az alacsonyabb képzettségűek, tehát a legfeljebb 8 általánossal rendelkezők a legkiszolgáltatottabbak, ők azok ma is a hazai munkaerőpiac 10%-át teszik ki, de körükben rendkívül magas a munkanélküliek aránya.

Feketemunka, de inkább külföld

Azt tapasztalom, hogy a munkaerőhiány mögött nagyon gyakran az áll, hogy sok ember egyszerűen nem engedheti meg magának a bejelentett munkát. Ha bejelentenék őket, a fizetésük jelentős részét azonnal levonnák a tartozásaik miatt, vagy inkasszóznák a számlájukat. Ezért választják sokan a napi bejelentést, az alkalmi munkát vagy a munkaerő‑kölcsönző cégeket. Vannak, akik emiatt mennek külföldre dolgozni, mert ott a magyar végrehajtás nem éri utol őket.

- vázolta a helyzetet Durst Judit szociológus, aki a szegénységkutatás és gazdasági antropológia egyik legfontosabb alakja, évtizedek óta terepmunkán, falvakban, szegregátumokban vizsgálja az eladósodottság, a szegénység, az informális gazdaság és a társadalmi mobilitás mechanizmusait. Hozzátette,

a mélyszegénységben élők pénzügyi döntései kívülről irracionálisnak tűnhetnek, valójában azonban nagyon is tudatosak. A probléma nem a pénzügyi tudatosság hiánya, hanem az, hogy a magyar végrehajtási rendszer rendkívül szigorú és kizsákmányoló. Más országokban jóval magasabb összeget kell meghagyni az adósnak, nálunk viszont akár a fizetés fele is levonható, és a büntetőkamatok olyan mértékben és ütemben emelkednek, hogy egy kisebb tartozás, pár tízezer forint rövid idő alatt több százezres vagy milliós összegre duzzad.

A saját terepmunkájában azt látja, hogy az elszegényedő falvakban szinte mindenkinek van adóssága. Egy általa vizsgált 800 fős faluban például 170 családból mindössze tíznek nincs tartozása.

A folyamatos fizetési felszólítások, inkasszók és végrehajtói levelek óriási mentális terhet jelentenek: sokan xanaxon élnek, dohányoznak, a stressz pedig tovább rontja a helyzetüket.

A szegénység nem egyéni kudarc

Az Utcajogász tapasztalata is az, hogy az adósságspirál ritkán indul „felelőtlen döntésekkel”. Sokkal inkább olyan helyzetekből, amelyeknél eleve kevés a mozgástér. Tipikus kiindulópont lehet egy krízis: munkahely elvesztése, tartós betegség, válás, haláleset a családban. De legalább ennyire gyakori az is, hogy nincs egyetlen látványos “törés” – egyszerűen a jövedelem tartósan nem fedezi a lakhatást és a megélhetést. Amennyiben a bevételek rendszeresen nem fedezik a kiadásokat, a tartozások nem egyszeri eseményként, hanem fokozatosan halmozódnak fel.

Ehhez hozzájárul az is, hogy a szociális rendszer egyik alapja, a szociális vetítési alap, 2008. óta változatlanul 28.500 forint. Az Utcajogász Egyesület álláspontja szerint az erre épülő ellátásokból ma már nem lehet megélni. Ráadásul sok ellátás feltételei is szigorúak, adminisztratív terhei jelentősek, így azok sem mindig jutnak hozzá, akik jogosultak lennének. Így sokan úgy esnek ki a támogatási rendszerből, hogy közben ténylegesen rászorulnak.

Milyen jogi vagy gyakorlati lehetőségek vannak a kilábalásra?

Általában lehetőség van részletfizetést vagy fizetési haladékot kérni, illetve esetenként sikeresen lehet elévülésre hivatkozni régen keletkezett tartozásoknál. Az Utcajogász Egyesület szerint ezek sokszor mozgásteret adhatnak, csak kevesen tudnak róluk, vagy túl későn jutnak jogi segítséghez.

A fizetési meghagyásos eljárásban például külön kérelemmel lehet részletfizetést kérni, amelyet szintén 15 napon belül kell benyújtani. A végrehajtási szakaszban pedig bizonyos esetekben a végrehajtótól is kérhető részletfizetés, amely a végrehajtási cselekmények szünetelésével járhat.

Elévülés esetén fontos szabály, hogy azt a végrehajtó és a bíróság nem veszi figyelembe hivatalból, arra az adósnak kifejezetten hivatkoznia kell. Ez sok esetben döntő jelentőségű lehet, különösen régi, többször átruházott követelések esetében.

Többféleképpen is el lehetne érni, hogy egy eladósodott embernek megérje bejelentéssel dolgozni, ne pedig a be nem jelentett munkát válassza. Nem tűnik reálisnak az, hogy a teljes fizetése érintetlen maradjon, hiszen fennálló tartozásról van szó, amit törleszteni kell. Ugyanakkor segíthetne például ha magasabb lenne a végrehajtás alól mentes összeg, esetleg egy átmeneti időszak, amikor a jövedelem nagyobb része az adósnál marad, vagy olyan adósságrendezési programok, amelyek kifejezetten ösztönzik a munkába állást.

Durst Judit meggyőződése, hogy szükség lenne Magyarországon egy átfogó adósságrendezési programra. Olyan rendszerre, amely méltányossági összeget hagy minden adós számláján, korlátozza a büntetőkamatokat és a végrehajtói jutalékokat, és türelmi időt biztosít munkavesztés esetén. A szegények többsége szeretné visszafizetni az adósságát, de a jelenlegi rendszerben erre esélyük sincs. Ha ezen nem változtatunk, tovább nő a szürke‑ és feketegazdaság, és egyre több ember szorul ki a legális munkaerőpiacról.

A feketemunka szorosabb ellenőrzése is jó megoldás lehet

A Trenkwalderhez aránylag kevesen mennek próbálkozni, hogy tudnak-e ilyen jellegű munkát biztosítani mert tudják, hogy sem a fekete sem a szürke gazdaságot nem támogatják, azaz nem biztosítanak olyan munkahelyeket, ahol nincs befizetve a dolgozó után minden járulék.

Ugyanakkor azt látják, hogy sokan azok közül, akiket leépítenek, évek óta 30-35 ezer cég szűnik meg Magyarországon, más foglalkoztató vagy nyitott pozíció híján a fekete vagy a szürke gazdaságba igyekeznek elhelyezkedni, és ez aggasztó.

A fekete és szürke gazdaság ellen a legfontosabb lépés az lenne, ha csökkentenék az adminisztrációs terheket, felpörgetnék a munkavállalók képzésére és felzárkóztatására indított programokat, támogatnák olyan foglalkoztatókat, amelyek elősegítik a munkaerőpiaci visszatérést, illetve egy nagyságrenddel megnövelnék az ellenőrzések intenzitását. E területen egyébként célszerű lehetne a szabályokat betartókat díjazni is, a jelenlegi szankcionálási gyakorlat ugyanis nem képes csökkenteni a szabályszegők számát - ebben persze nyilván szerepe van a lebukás alacsony kockázatának is.