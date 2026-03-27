Évek óta nem látott veszély fenyegeti a magyar dolgozókat: itt a 3 lépés, amivel elkerülheted az anyagi csődöt

A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 2016 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesztésétől, a jövedelemkieséstől? Szakértők nekik hoztak most három tippet.

A KSH legfrissebb adatai alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett hazánkban a 2025. december és 2026. február közötti időszakban. (Ez az adat a kérdéses három hónapban mért érték átlaga.) Ez egyáltalán nem egy drasztikus érték, de mindenképpen figyelmeztető jelzés a mutató emelkedése.

Gyakorlatilag 10 éve nem lehetett ilyen magas munkanélküliségi rátát látni hazánkban. A 4,9 százalékos érték pedig 236 ezer munkanélkülit takar a 15-74 éves korosztályon belül - írja a Bankmonitor.

Utoljára 2016 tavaszán volt ilyen magas a munkanélküliségi ráta. Azt azonban mindenképpen hozzá kell tenni, hogy az azt megelőző időszakban a mutató értéke jóval magasabb volt. Ettől függetlenül a mostani trend mindenképpen intő lehet, hiszen a mutató értéke 0,5 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbi értéknél. Ezt figyelemeztető lehet a gazdaság egészére nézve és az egyes munkavállalók számára is.

Emellett a foglalkoztatottak száma is csökkent az elmúlt időszakban. 4 622 800 személy állt foglalkozásban, ez a tavaly december és idén február közötti három hónap átlaga. Utoljára a foglalkoztatottak száma 2021. tavaszán még a COVID alatti lezárások idején volt ilyen alacsony. De a munkanélküliségi ráta még akkor sem érte el a mostani szintet.

Nincs katasztrófa, de a trend mindenképpen figyelmeztető, nem szabad félvállról venni. Így adja magát a kérdés, hogy mit tehetnek a magyarok annak érdekében, hogy a munkahelyüket megőrizzék, illetve a munkahely elvesztésének hatását mérsékeljék.

1. Mennyire fontos a cégnek az adott munkavállaló?

Alapvetően érdemes felmérni, hogy a munkaadó cég, vállalkozás mennyire stabil. Ezzel kapcsolatban biztos vannak hírek cégen belül is, de egy vállalkozás – különösen nagyobb cég esetében – valós eredménye ellenőrizhető hivatalos forrásokból is.

Érdemes megnézni a cég jövőképét különös tekintettel a jövőbeni trendekre, kilátásokra. Nem szabad elmenni a vizsgálat során például az iráni konfliktus és annak hatásai mellett sem. Mit okozhat például az energiaárak és az üzemanyagárak emelkedése egy fuvarozással foglalkozó cégnek.

Következő lépésben fel kell mérni reálisan, hogy az adott személy mennyire fontos a cégnek. Mennyire könnyen helyettesíthető a munkaerőpiacról, hányan látnak el hasonló munkakört. Itt is érdemes a mostani piaci trendek hatását is megvizsgálni: például az AI térnyerésével mennyire került veszélybe az adott munkakör.

Törekedni kell arra, hogy minél fontosabb legyen valaki: olyan munkát ellátni, aminek nagy a hozzáadott értéke. Ennek érdekében akár képzéseket, tanfolyamokat is el lehet végezni. Az ilyen lépések egyfajta jelzés a munkaadó felé is, hogy a munkavállaló szeretne hasznosabb lenni, fejlődni. Ezzel egyébként nem csak a munkahely tartható meg nagyobb eséllyel, hanem még a fizetésemelésre is megnyílhat a lehetőség.

2. Biztonsági tartalék vész esetére

Alapvetően az első pontban leírtak alapján fel lehet mérni, hogy mennyire biztos valaki munkahelye. De a fontosság növelése nem egyik napról a másikra megy, a képzések, tanfolyamok elvégzése időigényes, ahogy a munkadó véleménye sem változik meg egyik napról a másikra. Ráadásul jöhetnek váratlan események is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Éppen ezért érdemes felkészülni a legrosszabbra, a munkahely elvesztésére is. Ebben a helyzetben átmenetileg a család a megtakarításából kell, hogy éljen. Éppen ezért javasolt legalább olyan mértékű biztonsági tartalékot felépíteni, melyből hat hónapig ki lehet fizetni a család kiadásait.

A legfontosabb kérdés persze az, hogy meddig lesz az ember munkanélküli. A statisztikai adatok nem túl biztatóak: átlagosan 11,9 hónapig keresnek munkát az emberek. Persze itt is nagy különbségek lehetnek.

Azért az átlagos majdnem egy év egy nagyon hosszú idő. Komoly megtakarítást kell építeni annak érdekében, hogy valaki ennyi ideig ki tudja fizetni a kiadásait. Ennek hiányában olyan munkát is el kell vállalni, ami nem ideális, nem a legjobb a fizetés, beosztás. Persze az is kérdés lehet, hogy van-e ilyen munkahely a környéken.

Érdemes tehát mindenképpen építeni, növelni a család biztonsági tartalékát. Azonban be kell látni, hogy ez sem megy egyik napról a másikra. Nem lesz a jövő hónapban egy évre elegendő tartaléka annak, akinek ma nincs semmilyen megtakarítása.

3. Biztosítás munkahely elvesztésére

Lehet kötni olyan életbiztosítást is, amely kifejezetten akkor fizet egy előre meghatározott havi összeget, ha a biztosított elveszíti a munkahelyét. Ezzel pótolva legalább átmenetileg a kieső jövedelmet.

Azt tudni kell, hogy a biztosító nem azonnal fizet, jellemzőn van 2-3 hónap türelmi idő. Illetve nem korlátlan ideig szolgáltat, azaz nem fog éveken keresztül a munkanélkülinek juttatást biztosítani. De akár egy hosszabb munkakeresési időszakban is komoly segítséget jelenthet.

Azt tudni kell, hogy ennek természetesen díja van, ugyanakkor azonnali megoldást jelenthet. Hiszen a biztostás bármikor meg lehet kötni. A fenti megoldásokkal szemben ez nem egy lassabban kialakuló védelmet jelent.