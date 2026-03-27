Itt vannak a friss állásadatok: nőtt a munkanélküliek száma, vajon negatív spirál kezdetén vagyunk?

2026 februárjában 4,8 százalékon állt a munkanélküliségi ráta Magyarországon, ami 231 ezer állástalant jelentett. Eközben a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4,6 milliót. A téli időszakot vizsgáló statisztikák alapján a foglalkoztatottság éves szinten csökkent, a munkanélküliség pedig kismértékben nőtt. Ezt elsősorban az álláskeresés idejének elhúzódása okozta - írja legújabb gyorsjelentésében a Központi Statsiztikai Hivatal (KSH).

A 2025. december és 2026. február közötti három hónapban átlagosan 4 millió 623 ezren dolgoztak. Ez 66 ezer fős visszaesést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A létszámcsökkenés szinte azonos mértékben érintette a férfiakat és a nőket.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 439 ezren álltak alkalmazásban, ami 87 ezerrel marad el a tavalyi év azonos időszakától. Emellett 72 ezren dolgoztak közfoglalkoztatottként, míg 112 ezren külföldön vállaltak munkát. A munkaképes korú lakosság foglalkoztatási rátája érdemben nem változott, 74,7 százalékon alakult.

Ugyanebben az időszakban a munkanélküliek száma átlagosan 236 ezer fő volt. Ez 22 ezerrel haladta meg az egy évvel korábbi adatot. A munkanélküliségi ráta így fél százalékponttal, 4,9 százalékra emelkedett. Az állástalanok között 125 ezer férfi és 111 ezer nő volt, a munkanélküliségi ráta mindkét nem esetében szinte teljesen megegyezett.

Az álláskeresés átlagos időtartama megközelítette az egy évet, átlagosan 11,9 hónapot vett igénybe. Érezhetően kevesebben találtak gyorsan munkát: a három hónapnál rövidebb ideje állást keresők aránya visszaesett. Ezzel párhuzamosan megnőtt azoknak a tábora, akik már 4–11 hónapja próbálnak elhelyezkedni. Az ő növekvő arányuk határozta meg a munkanélküliség általános emelkedését is. A tartósan, vagyis több mint egy éve munka nélkül lévők aránya nem változott számottevően. Ők adják továbbra is az állástalanok több mint harmadát, 34,6 százalékát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai eközben némileg eltérő tendenciát jeleznek. Február végén 226 ezer nyilvántartott álláskeresőt tartottak számon, ami 2,7 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest.