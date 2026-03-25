A Zenga.hu adatai szerint ma már kétszer annyian keresnek családi házat, mint lakást, miközben korábban kiegyenlített volt az arány.
Ezért őrül meg mindenki a magyar munkahelyeken: ilyen juttatásokat szeretnének a dolgozók
Az OTP Bank felmérése szerint a cafeteriában részesülő munkavállalók átlagosan évi 245 ezer forint juttatást kapnak, ami a 2024-es enyhe csökkenés után a 2023-as szinthez való visszatérést jelenti. Ez arra utal, hogy a vállalatok juttatási rendszere a gazdasági környezet bizonytalanságai és az inflációs nyomás utáni korrekció ellenére stabilizálódni látszik a havi nettó 20 ezer Ft-os szinten. A kutatás megerősítette, hogy a SZÉP-kártya továbbra is a cafeteria-rendszer leggyakrabban választott eleme, a munkavállalók 67%-a részesül ilyen juttatásban. A kártyakibocsátó kiválasztásakor a dolgozók számára továbbra is az elfogadóhelyek száma a legfontosabb szempont, vagyis, hogy minél több helyen tudják felhasználni a juttatást. A kártyatechnológia önmagában keveseket befolyásol, azonban a digitalizált bankkártyával fizetők körében már átlag feletti, fontos tényező lett.
Az OTP Bank kutatása azt is vizsgálta, milyen olyan cafeteria elemeknek örülnének a munkavállalók, amelyeket jelenleg nem kapnak. Az eredmények alapján a lakhatási támogatás iránti igény látványosan erősödött. A válaszadók 30%-a örömmel fogadna ilyen juttatást. Ez jelentős növekedés az előző évhez képest: tavaly még csak 10% említette ezt a lehetőséget.
Hasonlóan nagy érdeklődés mutatkozik az egészséghez kapcsolódó juttatások – például egészségpénztári hozzájárulás, magánegészségügyi szolgáltatások vagy egészségbiztosítás –, valamint a nyugdíj-előtakarékossági megoldások, például az önkéntes nyugdíjpénztár iránt is. Az OTP Nyugdíjpénztár 2025-ös adatai szerint az átlagos munkáltatói hozzájárulás havi 24 ezer forintot jelentett munkavállalóként.
A fiatalok körében is egyre fontosabb az egészségmegőrzés
Az egészségügyi szűrésekhez és a tudatos egészségmegőrzéshez kapcsolódó juttatások iránti igény évről évre erősödik, és ma már a fiatalabb generációk körében is meghatározóvá vált. Különösen figyelemre méltó, hogy az OTP Egészségpénztár tagjainak több mint fele a 18-35 éves korosztályból kerül ki. Ez a tendencia hosszú távon is meghatározó lehet, hiszen a korán elkezdett megtakarítás erősíti a pénzügyi stabilitást és érdemben hozzájárul a későbbi életminőség javításához is.
A kutatás szerint a 30 év alatti munkavállalók 58%-a fontosnak tartja, hogy munkáltatója ilyen lehetőségeket is biztosítson a cafeteria-rendszeren keresztül.
A válaszadók körében emellett igény mutatkozik hipermarketekben felhasználható utalványokra is. Így nem meglepő, hogy a munkavállalók körében kedvező fogadtatásra talált az a döntés, hogy 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehetőség nyílik a SZÉP-kártya élelmiszerbolti felhasználására.
A zöld juttatások szerepe is növekedhet
A kutatás egy további, hosszabb távú trendet is azonosított: a munkavállalók 35%-a szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lehet az olyan környezetbarát juttatásoknak, mint például a közösségi közlekedés támogatása vagy a zöld mobilitási megoldások.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
„A munkavállalói igények sokszínűsége miatt ma már nem elegendő egyetlen népszerű juttatás. A siker kulcsa a rugalmasság: az, hogy mindenki megtalálja a számára legértékesebb formát, legyen az lakhatási támogatás, egészségügyi szűrés vagy szakmai képzés” – emelte ki Lendvai Mónika, az OTP Bank SZÉP-kártya üzleti területének vezetője.
A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a cafeteria-rendszerek akkor tudják a leginkább támogatni a munkavállalói elégedettséget és lojalitást, ha rugalmasan alkalmazkodnak a dolgozók változó élethelyzeteihez és prioritásaihoz. A juttatások így nem csupán költségelemet jelentenek, hanem hosszú távú befektetést a szervezeti stabilitásba.
Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el
Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmondd, Te mit gondolsz a hűségkártya-programokról.
Hiába a folyamatos munkahelyteremtő beruházások, a magyar munkaerőpiacon évtizedes távlatban is bebetonozódtak a regionális bérkülönbségek.
Nagypéntek munkaszüneti nap 2026-ban: így változik a menetrend, parkolás, nyitvatartás – Ezt ne felejtsd el!
Nagypéntek munkaszüneti nap 2026-ban is: így változik a boltok nyitvatartása, a parkolás és a menetrend. Készülj fel a húsvéti hosszú hétvégére velünk!
Itt a leginkább túlfizetett szakmák listája: nem ritka a milliós bér sem 2026-ban, még nem késő váltani
Mitől tartunk egy szakmát túlfizetettnek? Csak az átlagtól jelentősen magasabb fizetés miatt, vagy más szempontok is közrejátszanak? A Pénzcentrum kutatásának friss eredményei.
Hatalmas fordulat a munkaerőpiacon: hiába vagy jó a szakmádban, enélkül hamarosan esélyed sem lesz elhelyezkedni
A szakmai tudás továbbra is fontos, de egyre több cég állítja, hogy a siker kulcsa ma már az emberi készségekben rejlik.
Hatalmas béremelést jelentett be a Tesco: havi egymilliót vihetnek haza március 29-től a magyar dolgozók
A brit kiskereskedelemben újabb jelentős béremelési hullám indult, amely a szigetországban dolgozó tízezres nagyságrendű magyar közösséget is közvetlenül érinti.
Egyre nagyobb a szakadék a munkáltatók elvárásai és a diákok valós igényei között a hazai munkaerőpiacon.
Nesze neked reggeli rutin: ennyivel kelnek korábban a nyugati bezzegországok melósai, mint a magyarok
Mikor ébrednek az emberek átlagosan az egyes európai országokban? Hogyan függ össze a reggeli rutin a munkakezdéssel, az ingázással és a társadalmi ritmussal? Mutatjuk!
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
Évente átlagosan körülbelül 20 ezer munkahelyi baleset történik Magyarországon, mutatjuk, hol a legnagyobb a kockázat.
Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?
A kecskeméti Mercedes-gyárban is számos tényező befolyásolja a fizetéseket, mutatjuk, mik ezek, és hogy milyen bérekkel számolhatnak az itt dolgozók.
Hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a munka világát? Vajon melyik ágazatokban lesz a legnagyobb változás a következő években? Mutatjuk!
A megkötött egyezség értelmében a dolgozók 2026-ban nem kapnak alapbéremelést, de egymillió forintos egyszeri juttatásban részesülnek.
Meglepő adat: a rugalmas munkát keresők fele szakképzett, mégis alig használja ki őket a piac.
Hogyan próbálja az Európai Unió a magasan képzett, EU-n kívüli szakembereket Európába vonzani? Mely országok adják ki a legtöbb engedélyt, és mi a helyzet hazánkban?...
Rengetegen vágynak erre az álommelóra itthon: diploma nélkül is dől a pénz - kiderült, miért félnek mégis belevágni
Egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy vajon valóban megéri-e diplomát szerezni a mai munkaerőpiacon, vagy egy jól választott szakmával is elérhető a kiemelkedő fizetés.
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
2025-ös szakmai adatokból egészen durva bérszakadék rajzolódik ki a magyar munkaerőpiacon. Miközben egyre kevesebben dolgoznak idehaza.
több mint 1400 válaszadó adatai alapján készült kutatás szerint tovább nőtt a diákok átlagos órabére, ugyanakkor sokaknál egyáltalán nem történt fizetésemelés.
Növekvő bizonytalanság Magyarországon: meglepő dolog derült ki arról, mi vár valójában a hazai munkahelyekre
A magyarországi cégek többsége nem számít jelentős létszámcsökkenésre 2026-ban.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
Hazai nagyvállalatokhoz intéztünk körkérdést annak kapcsán: a cégek vezetői pozícióit milyen arányban töltik be nők.
-
