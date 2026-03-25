Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Budapest, 2022. január 15.Egy, az OTP Bank által kibocsátott Széchenyi Pihenõkártya, (SZÉP Kártya) egy kártyaformátumú, univerzális, elektronikus utalvány, amelyet a munkavállaló munkáltatójától kaphat béren kívüli juttatásként,
Ezért őrül meg mindenki a magyar munkahelyeken: ilyen juttatásokat szeretnének a dolgozók

2026. március 25. 16:28

Az OTP Bank felmérése szerint a cafeteriában részesülő munkavállalók átlagosan évi 245 ezer forint juttatást kapnak, ami a 2024-es enyhe csökkenés után a 2023-as szinthez való visszatérést jelenti. Ez arra utal, hogy a vállalatok juttatási rendszere a gazdasági környezet bizonytalanságai és az inflációs nyomás utáni korrekció ellenére stabilizálódni látszik a havi nettó 20 ezer Ft-os szinten. A kutatás megerősítette, hogy a SZÉP-kártya továbbra is a cafeteria-rendszer leggyakrabban választott eleme, a munkavállalók 67%-a részesül ilyen juttatásban. A kártyakibocsátó kiválasztásakor a dolgozók számára továbbra is az elfogadóhelyek száma a legfontosabb szempont, vagyis, hogy minél több helyen tudják felhasználni a juttatást. A kártyatechnológia önmagában keveseket befolyásol, azonban a digitalizált bankkártyával fizetők körében már átlag feletti, fontos tényező lett.

Az OTP Bank kutatása azt is vizsgálta, milyen olyan cafeteria elemeknek örülnének a munkavállalók, amelyeket jelenleg nem kapnak. Az eredmények alapján a lakhatási támogatás iránti igény látványosan erősödött. A válaszadók 30%-a örömmel fogadna ilyen juttatást. Ez jelentős növekedés az előző évhez képest: tavaly még csak 10% említette ezt a lehetőséget.

Hasonlóan nagy érdeklődés mutatkozik az egészséghez kapcsolódó juttatások – például egészségpénztári hozzájárulás, magánegészségügyi szolgáltatások vagy egészségbiztosítás –, valamint a nyugdíj-előtakarékossági megoldások, például az önkéntes nyugdíjpénztár iránt is. Az OTP Nyugdíjpénztár 2025-ös adatai szerint az átlagos munkáltatói hozzájárulás havi 24 ezer forintot jelentett munkavállalóként.

Az egészségügyi szűrésekhez és a tudatos egészségmegőrzéshez kapcsolódó juttatások iránti igény évről évre erősödik, és ma már a fiatalabb generációk körében is meghatározóvá vált. Különösen figyelemre méltó, hogy az OTP Egészségpénztár tagjainak több mint fele a 18-35 éves korosztályból kerül ki. Ez a tendencia hosszú távon is meghatározó lehet, hiszen a korán elkezdett megtakarítás erősíti a pénzügyi stabilitást és érdemben hozzájárul a későbbi életminőség javításához is.

A kutatás szerint a 30 év alatti munkavállalók 58%-a fontosnak tartja, hogy munkáltatója ilyen lehetőségeket is biztosítson a cafeteria-rendszeren keresztül.

A válaszadók körében emellett igény mutatkozik hipermarketekben felhasználható utalványokra is. Így nem meglepő, hogy a munkavállalók körében kedvező fogadtatásra talált az a döntés, hogy 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehetőség nyílik a SZÉP-kártya élelmiszerbolti felhasználására.

A zöld juttatások szerepe is növekedhet

A kutatás egy további, hosszabb távú trendet is azonosított: a munkavállalók 35%-a szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lehet az olyan környezetbarát juttatásoknak, mint például a közösségi közlekedés támogatása vagy a zöld mobilitási megoldások.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

„A munkavállalói igények sokszínűsége miatt ma már nem elegendő egyetlen népszerű juttatás. A siker kulcsa a rugalmasság: az, hogy mindenki megtalálja a számára legértékesebb formát, legyen az lakhatási támogatás, egészségügyi szűrés vagy szakmai képzés” – emelte ki Lendvai Mónika, az OTP Bank SZÉP-kártya üzleti területének vezetője.

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a cafeteria-rendszerek akkor tudják a leginkább támogatni a munkavállalói elégedettséget és lojalitást, ha rugalmasan alkalmazkodnak a dolgozók változó élethelyzeteihez és prioritásaihoz. A juttatások így nem csupán költségelemet jelentenek, hanem hosszú távú befektetést a szervezeti stabilitásba.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA

2026. március 25. szerda
Irén, Írisz
13. hét
Március 25.
A magzatgyermek világnapja
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Március 25.
A gofri világnapja
Kár legvalószínűbb maximuma (PML)
azt mutatja, hogy a gyakorlatban mekkora lehet az a "rész" ami egy káresemény következtében még valószínűsíthető. (Pl. Egy üzemen belül a legmagasabb értékű épület a PML)

