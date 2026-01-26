Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés

A Kununu friss adatai szerint az osztrák munkavállalók átlagosan bruttó 51 185 eurót (több mint 19 millió forintot) keresnek évente. A legjobban kereső szakmák között az orvosok, szoftverfejlesztők és menedzserek találhatók, míg iparági szinten az IT-szektor végzett ismét az első helyen. Az is kiderült, hogy a fizetést leginkább a szakmai tapasztalat, a felelősség, a vállalat mérete és a lakóhely befolyásolja.

Egy átlagos osztrák munkavállaló évente bruttó 51 185 eurót keres, ami havi bruttó 3656 eurós (több mint 1 millió 400 ezer forint) fizetésnek felel meg. Az adat csaknem 92 ezer fizetési információ elemzésén alapul, amelyeket a Kununu platform gyűjtött 2025. január 1. és december 4. között a 2026-os béráttekintéséhez.

Az összesítés számos további érdekes megállapítást is tartalmaz: kiderül belőle, mennyire elégedettek az osztrákok a fizetésükkel, mely ágazatokban lehet a legjobban keresni, mely szakmák számítanak a legjövedelmezőbbnek, illetve az is, hogy valóban megtérül-e a hosszú évek alatt felhalmozott szakmai tapasztalat.

Az összesítésből kiderült, hogy az osztrákok közel 60 százaléka elégedett a fizetésével.

A férfiak és a nők átlagbére között jelentős különbség van ebben az országban is: a nők, akik egyébként sokkal ritkábban hasonlítják össze fizetésüket az értékelő platformon, átlagosan 45 699 eurót keresnek, a férfiak átlagbére pedig 54 424 euró.

A részletes adatok szerint, aki magasabb fizetést szeretne, annak több tényezőt is érdemes szem előtt tartania: megfelelő szakmai tapasztalatot kell szereznie, felelősséget kell vállalnia, és a vállalat méretét is érdemes figyelembe venni a pályaválasztás során.

Így nőhet jelentősen a fizetés

Karrierjük elején (0-3 év tapasztalattal) az osztrákok átlagosan 43 456 eurót keresnek évente. Hat-tíz év szakmai tapasztalat után a fizetés már jelentősen meghaladja az országos átlagot, és 54 812 euróra emelkedik. Ha ehhez személyzeti felelősség is társul, az átlagbér eléri a 60 310 eurót; e nélkül viszont évente közel 8 000 euróval kevesebbet keresnek.

A vállalat mérete szintén fontos tényező: a legjobban fizető cégeknél az átlagfizetés 55 836 euró, míg a legkisebb, 1-50 fős vállalatoknál az átlagbér 49 121 euró.

Végül a lakóhely is döntő tényező lehet. Tartományi szinten Bécs vezeti a listát 53 293 euróval, ezt követi Vorarlberg (52 740 euró) és Felső-Ausztria (51 461 euró), míg Karintia zárja a sort 47 541 euróval. A városok rangsorában Linz áll az élen 53 330 euróval, Bécs 53 293 euróval követi, és Villach 51 905 euróval zárja a top hármast.

Ezek a legjobban fizető állások

Az előző évekhez hasonlóan az orvosok állnak az első helyen a fizetési rangsorban Ausztriában évi 95 224 eurós bérükkel. Őket követik a szoftverfejlesztők és a menedzserek.

Összességében egy dolog egyértelműen látszik a legjobban keresők adataiból: sokan rendelkeznek valamilyen informatikai tudással. Nem meglepő, hogy az IT-szektor az iparági összehasonlításban ismét az első helyen végzett, az átlagos éves fizetés itt 62 673 euró.

A Kununu néhány vállalatot is megvizsgált, és rangsort állított fel, de csak azoknál, ahol legalább 200 fizetési adat állt rendelkezésre. Az első helyet az UNIQA biztosító foglalja el, 67 518 eurós átlagos fizetéssel. A legtöbb adatot az ÖBB-csoport alkalmazottai szolgáltatták: 773 személy hasonlította össze magát az értékelő portálon, az átlagos jövedelmük 54 525 euró volt.

Csúcsbérek Magyarországon

Itthon is jelentős bérkülönbségek figyelhetők meg a különböző foglalkozások között. A KSH 2024-es adatai szerint a legjobban fizetett pozíciók között első helyen a légiforgalmi irányítók állnak átlagosan bruttó 3 421 980 forintos bérrel, őket követik a légijármű-vezetők és hajózómérnökök bruttó 3 135 069 forintos fizetéssel. A politikai vezetők, mint a törvényhozók, miniszterek és államtitkárok is a top fizetési kategóriába tartoznak (bruttó 2 263 869 forint), csakúgy mint a szakorvosok (bruttó 2 092 133 forint).

A pénzügyi szektorban működő tőzsdei és pénzügyi ügynökök, brókerek is magas keresettel bírnak (bruttó 1 740 793 forint), míg a sportolók átlagbére bruttó 1 664 793 forint. A top 10-ben találjuk még az általános orvosokat, a fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásait, valamint matematikusokat és bírókat, bírósági fogalmazókat is.

Az adatokból jól látszik, hogy az osztrák és a magyar jövedelmek között továbbra is hatalmas különbség van. Míg Ausztriában az átlagos éves bruttó fizetés meghaladja az 51 ezer eurót, ami havi szinten több mint 1,4 millió forintnak felel meg, Magyarországon a KSH adatai szerint 2025 októberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 700 forint volt. Itthon még a legjobban fizetett szakmák többségében alacsonyabb bérek a jellemzők, mint az osztrák átlagfizetés.

Magyarországon elsősorban a rendkívül magas felelősséggel járó, speciális szaktudást igénylő pozíciók, például a légiforgalmi irányítók vagy a pilóták bére tudja megközelíteni az osztrák átlagbér szintjét. A bérszakadék továbbra is fontos szerepet játszik abban, hogy sok magyar munkavállaló külföldön, sokszor éppen Ausztriában keresi a jobb megélhetést és a magasabb fizetéseket.