Brutál béremelés érkezik 2026-ban a parlamenti képviselőknek: Orbán Viktor havi 8 milliónál is többet kereshet

A parlamenti képviselők márciustól jóval nagyobb fizetésemelésre számíthatnak, mint az átlagos munkavállalók, mivel a juttatásuk az előző évi bruttó átlagbérhez igazodik. A számítások alapján a képviselői alapbér 2,18 millió forintra nőhet, Orbán Viktor több mint 8 millió forintot kereshet az emelés után - többet, mint Sulyok Tamás államfő.
Az átlagos munkavállalókénál jóval nagyobb mértékű fizetésemelésre számíthatnak az országgyűlési képviselők: a HVG számításai szerint márciustól mintegy 180 ezer forinttal nőhet a mandátummal rendelkező politikusok havi juttatása. Ennek hátterében az a 2018-as döntés áll, amely a képviselői alapfizetést az előző évi bruttó átlagbérhez köti, így azóta nincs szükség évente új jogszabályra a béremeléshez. A juttatások automatikusan változnak – emelkednek vagy csökkennek – annak megfelelően, hogyan alakultak a keresetek az előző évben nemzetgazdasági szinten.
A törvény értelmében a képviselői alapfizetés az előző évi bruttó átlagbér háromszorosa, ami az idei, 727 ezer forintos átlaggal számolva körülbelül 2,18 millió forintot jelent. A számítás a 2024-es, 667 ezer forintos bruttó átlagbérre és egy 9 százalékos idei béremelkedésre épül, amely megfelel az eddig ismert tendenciáknak és a gazdasági előrejelzéseknek. A KSH hivatalos adatai csak február végén várhatók, így a végleges összeg néhány ezer forinttal eltérhet, de lényeges különbség nem valószínű. Az emelt fizetések márciustól járnak majd.
A 2,18 millió forintos alapösszeget azonban csak azok a képviselők kapják, akik semmilyen parlamenti vagy kormányzati tisztséget, illetve bizottsági tagságot nem töltenek be. Bizottsági tagság esetén már az alapbér 1,2-szerese, vagyis 2,6 millió forint jár, míg a frakcióvezetők az alapfizetés kétszeresét, 4,36 millió forintot vihetnek haza.
Kövér László házelnök a képviselői alapbér 2,7-szeresére jogosult, ami a 727 ezer forintos átlagbérrel számolva 5,89 millió forintos havi juttatást jelent márciustól; ez több mint 480 ezer forintos emelés. Sulyok Tamás köztársasági elnök fizetése is csaknem félmillió forinttal nő, mivel számára a házelnöki bér 1,1-szerese jár, vagyis 6,48 millió forint.
Orbán Viktor miniszterelnök jövő évi fizetése attól függ, hogy a Fidesz megnyeri-e az áprilisi választást. Képviselőként mindenképpen magasabb juttatásra számíthat márciustól, 180 ezer forintos emeléssel, ám a miniszterelnöki fizetés júliustól júliusig érvényes, így annak növekedését csak akkor kapja meg, ha hivatalban marad. A miniszterelnöki tisztségért a házelnökével megegyező, 5,89 millió forintos havi összeg jár, amelyhez hozzáadódik a 2,18 millió forintos képviselői alapbér. Ha Orbán Viktor ismét kormányt alakít, akkor a fizetése összesen 666 ezer forinttal emelkedhet, és meghaladhatja a 8 millió forintot.
Az Országgyűlés adatai szerint 2014 óta csaknem megháromszorozódott a képviselői alapbér: akkor még 747 ezer forintot kerestek a parlamenti politikusok, míg jövőre ez 2,18 millió forintra nőhet. Kövér László házelnök fizetése akkor 1,5 millió forint volt, a frakcióvezetőké pedig 1,2 millió.
A képviselők egyéb havi juttatásai között szerepel, hogy lakás- vagy szállodahasználatra 763 ezer forintot kapnak, irodai elhelyezésre legfeljebb 2,18 millió forint áll rendelkezésre, az alkalmazotti keret a képviselői alapbér 3,3-szorosának megfelelő adózás nélküli összeg, a mobiltelefon-szolgáltatás igénybevételére 109 ezer forint jár, továbbá üzemanyag- és közlekedési eszközhasználat után is kapnak költségtérítést.
A miniszterek fizetése szintén csak júliustól emelkedhet, ha az új kormány tagjai maradnak. Bár a jogszabályok nem határozzák meg pontosan a havi juttatásukat, a gyakorlat szerint az előző évi átlagbér hatszorosát kapják, ami jövőre 4,36 millió forintot jelentene.
