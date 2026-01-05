2026. január 5. hétfő Simon
Az Országház a magyar Országgyűlés székhelye, Európa egyik legrégebbi törvényhozási épülete, Magyarország nevezetes nevezetessége és Budapest népszerű turisztikai célpontja.
HRCENTRUM

Brutál béremelés érkezik 2026-ban a parlamenti képviselőknek: Orbán Viktor havi 8 milliónál is többet kereshet

Pénzcentrum
2026. január 5. 08:44

A parlamenti képviselők márciustól jóval nagyobb fizetésemelésre számíthatnak, mint az átlagos munkavállalók, mivel a juttatásuk az előző évi bruttó átlagbérhez igazodik. A számítások alapján a képviselői alapbér 2,18 millió forintra nőhet, Orbán Viktor több mint 8 millió forintot kereshet az emelés után - többet, mint Sulyok Tamás államfő.

Az átlagos munkavállalókénál jóval nagyobb mértékű fizetésemelésre számíthatnak az országgyűlési képviselők: a HVG számításai szerint márciustól mintegy 180 ezer forinttal nőhet a mandátummal rendelkező politikusok havi juttatása. Ennek hátterében az a 2018-as döntés áll, amely a képviselői alapfizetést az előző évi bruttó átlagbérhez köti, így azóta nincs szükség évente új jogszabályra a béremeléshez. A juttatások automatikusan változnak – emelkednek vagy csökkennek – annak megfelelően, hogyan alakultak a keresetek az előző évben nemzetgazdasági szinten.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A törvény értelmében a képviselői alapfizetés az előző évi bruttó átlagbér háromszorosa, ami az idei, 727 ezer forintos átlaggal számolva körülbelül 2,18 millió forintot jelent. A számítás a 2024-es, 667 ezer forintos bruttó átlagbérre és egy 9 százalékos idei béremelkedésre épül, amely megfelel az eddig ismert tendenciáknak és a gazdasági előrejelzéseknek. A KSH hivatalos adatai csak február végén várhatók, így a végleges összeg néhány ezer forinttal eltérhet, de lényeges különbség nem valószínű. Az emelt fizetések márciustól járnak majd.

Kapcsolódó cikkeink:

A 2,18 millió forintos alapösszeget azonban csak azok a képviselők kapják, akik semmilyen parlamenti vagy kormányzati tisztséget, illetve bizottsági tagságot nem töltenek be. Bizottsági tagság esetén már az alapbér 1,2-szerese, vagyis 2,6 millió forint jár, míg a frakcióvezetők az alapfizetés kétszeresét, 4,36 millió forintot vihetnek haza.

Kövér László házelnök a képviselői alapbér 2,7-szeresére jogosult, ami a 727 ezer forintos átlagbérrel számolva 5,89 millió forintos havi juttatást jelent márciustól; ez több mint 480 ezer forintos emelés. Sulyok Tamás köztársasági elnök fizetése is csaknem félmillió forinttal nő, mivel számára a házelnöki bér 1,1-szerese jár, vagyis 6,48 millió forint.

Orbán Viktor miniszterelnök jövő évi fizetése attól függ, hogy a Fidesz megnyeri-e az áprilisi választást. Képviselőként mindenképpen magasabb juttatásra számíthat márciustól, 180 ezer forintos emeléssel, ám a miniszterelnöki fizetés júliustól júliusig érvényes, így annak növekedését csak akkor kapja meg, ha hivatalban marad. A miniszterelnöki tisztségért a házelnökével megegyező, 5,89 millió forintos havi összeg jár, amelyhez hozzáadódik a 2,18 millió forintos képviselői alapbér. Ha Orbán Viktor ismét kormányt alakít, akkor a fizetése összesen 666 ezer forinttal emelkedhet, és meghaladhatja a 8 millió forintot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az Országgyűlés adatai szerint 2014 óta csaknem megháromszorozódott a képviselői alapbér: akkor még 747 ezer forintot kerestek a parlamenti politikusok, míg jövőre ez 2,18 millió forintra nőhet. Kövér László házelnök fizetése akkor 1,5 millió forint volt, a frakcióvezetőké pedig 1,2 millió.

A képviselők egyéb havi juttatásai között szerepel, hogy lakás- vagy szállodahasználatra 763 ezer forintot kapnak, irodai elhelyezésre legfeljebb 2,18 millió forint áll rendelkezésre, az alkalmazotti keret a képviselői alapbér 3,3-szorosának megfelelő adózás nélküli összeg, a mobiltelefon-szolgáltatás igénybevételére 109 ezer forint jár, továbbá üzemanyag- és közlekedési eszközhasználat után is kapnak költségtérítést.

A miniszterek fizetése szintén csak júliustól emelkedhet, ha az új kormány tagjai maradnak. Bár a jogszabályok nem határozzák meg pontosan a havi juttatásukat, a gyakorlat szerint az előző évi átlagbér hatszorosát kapják, ami jövőre 4,36 millió forintot jelentene.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #fizetés #kormány #béremelés #parlament #képviselő #politikus #bérek #fizetésemelés #juttatás #országgyűlés #miniszterelnök #orbán viktor #választás #politika #átlagbér #miniszter #házelnök #köztársasági elnök #sulyok tamás

