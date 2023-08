Megáll az ész: havi 1,1 milliós fizetéssel toboroznak raktárosokat, végzettség sem kell hozzá

3 ezer eurós fizetéssel toboroznak raktári munkatársakat egy osztrák süteménygyárba Magyarországról. E Ekkora fizetésért cserébe, ami amúgy csak magyar viszonylatban számít soknak, kint teljesen átlagos, kell tudni németül, és targoncavezetői engedély is szükséges a pozíció betöltéséhez.

Újabb döbbenetes bért kínáló ausztriai állást találtunk, legalábbis az itthoni fizetésekhez képest. Míg Magyarországon a nettó átlagkereset a Központi Statisztikai Hivatal szerint 390 ezer forint, nagyjából ezer euró, addig Ausztriában ennek a pont a háromszorosát lehet megkeresni raktárosként egy süteménygyárban.

Az alábbi hirdetésben ugyanis ennyiért toboroznak Magyarországról munkaerőt Sankt Willibald településre. Ez majdnem 500 km-re van Budapesttől és a határtól is bőven kell még utazni legalább 300 km-t, így ez nem egy tipikus ingázós meló.

De 3 ezer euró mai árfolyamon számolva 1 millió 146 ezer forint.

Ekkora fizetésért cserébe, ami amúgy csak magyar viszonylatban számít soknak, kint teljesen átlagos, kell tudni azért németül, nyelvtudás nélkül nem lehet nekivágni, és elvárás a targoncavezetői engedély megléte is. A raktári tapasztalat előnyt jelent.

Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy Ausztriában a dolgozók 13. és 14. havi fizetésre is számíthatnak, igaz a lakásbérlésre valamennyivel többet kell költeni, mint itthon.

Hazai raktárosok: ennyi a maximum

Körülnéztünk itthon is, mennyit keres egy raktáros Budapesten és vidéken:

raktárigazgatókat keresnek bruttó 650 ezer forintért,

kétműszakos áruösszekészítő raktáros/árukiadót bruttó 535 ezer - 575 ezer Ft/hó fizetésért,

raktári műszakvezetőt bruttó 532 ezer forintért,

áruházi raktárvezetőt bruttó 500 ezer forintért

– és ezek, amelyeknél transzparens a fizetés, csak a legjobban fizető pozíciók itthon.

Még június közepén vizsgáltuk meg egy cikkben, a raktárakban milyen elérhető bérek vannak: feladatok, elvárások tekintetében lényegében nagyon hasonló pozícióról beszélünk, viszont a munkakörnyzet itt többnyire száraz területeken történik. Itt is a munka fontos részét képezi a hangvezérélt komissiozó rendszer használata (Lydia vagy Pick by Voice), a különböző raktári folyamatokban való részvétel és itt is előny, de nem elvárás a targoncavezetői jogosítvány.

Székesfehérváron és Hejőkürtön az elérhető belépő bruttó jövedelem itt is 435 ezer forint, 3 évet követően ez az összeg bruttó 516 ezer forintra emelkedik. Szigetszentmiklóson a belépő bruttó bér 531 ezer forinttól indul, 3 év után pedig már 641 ezer forintra növekszik. Itt ráadásul céges buszjáratok is segítik a munkavállallókat (2 útvonal: Népliget - Logisztikai Központ; Ráckeve - Szigetszentmárton - Szigetcsép – Szigetszentmiklós - Tököl - Szigethalom - Logisztikai Központ), Emellett a 100 százalékos tömegközlekedés-térítés szintén a csomag részét képezi.

Ecseren a szigetszentmiklósihoz hasonló feltételekkel, ugyanazért a fizetésért lehet munkába állni, miközben a céges buszjárat szintén elérhető (Kőbánya-Kispest; Pestszentlőrinc; Vecsés; Örs vezér tere; Rákoskeresztúr; Ecser; Albertirsa; Monor; Üllő; Nagykáta; Sülysáp; Gyömrő; Maglód érintésével) a dolgozók számára.