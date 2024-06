Havi 870 ezer forintos fizetéssel keres magyar melósokat a Lidl: semmilyen végzettség sem kell

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Raktáros munkakörbe keres egy holland cég embereket, a betöltéséhez nem kell sok minden, de az angol és/vagy hollnad nyelvtudás elvárás. Az osztrákoknál is várják raktáros pozícióba a magyar jelentkezőket, a hivatalos német oldalon magyar nyelven is megtalálhtajuk a kiírást. Akár havi bruttó 870 ezer is lehet a fizetés, a végzettség itt sem feltétel, a nyelvtudás előny, de nem előírás.

Raktáros munkákból rengeteget találni az interneten, számos magyar és külföldi cég keres ilyen pozícióba embereket. Végzettség gyakorlatilag nem is kell, az egyetlen elvárás a jó fizikum, a megbízható munkavégzés és a pontosság. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Cikkünkben a Magyarországon egy holland boltlánc, az OTTO hirdetését vizsgáltuk meg, akik magyar nyelvű állásajánlatban keresnek raktáros munkakörbe embereket. A feladatok, a munkaidő és az elvárások kiderülnek a hirdetésből, azonban ezen kívül más részletet nem árul el a kiírt pályázat, beleértve a konkrét bérezést. Az egész kiírás magyarnyelvű, egyedül a fizetésnél van angol szöveg feltüntetve: "Attractive salary per hour", azaz vonzó/attraktív fizetés óránként, de nem tudjuk az ebben az esetben mit takarhat. Ahhoz, hogy valaki betöltse az állást nem kell nagyon sok dolognak megfelelnie, legfőképpen fizikai elvárások és a munkarendből adódó körülményekhez való rugalmasság vannak megfogalmazva. Követelmény tehát, hogy a jelentkezők fizikailag fittek és erősek legyenek, hajlandóak műszakban dolgozni és huzamosabb ideig tudják betölteni a pozíciót. Az egyetlen tanulással kapcsolatos elvárás a holland és/vagy angol nyelvtudás, de a hirdetésből a nyelvtudás szintjére nincsen megadva kritérium. A feladatok között a klasszikusnak számító munkaköröket sorolják, úgy mint a Termékek gyűjtése

Megrendelések előkészítése

Csomagok válogatása

Csomagok címkézése

Raklapok tömítése

Élelmiszercsomagok készítése

Élelmiszer tisztítása

Minőség ellenőrzése

Különböző súlyú csomagok emelése

Konténerek be-/kirakodása Nem csak Hollandia várja tárt karokkal a magyarokat Nem csak az OTTO rakott ki hivatalos oldalára magyar hirdetést, az osztrák Lidl is keres raktárosokat oldalukon. Ami itt is érdekesség, hogy a hivatalos német nyelvű oldalukon magyar nyelvű hirdetésben keresik raktáros, komissiós munkatársukat. Az elvárások között itt sem elvárás az iskolai végzettség, hasonlóan a fenti hirdetéshez a rugalmasság, a jó fizikum és megbízhatóság a legfontosabb. A feladatok között pedig a bolti rendelések összekészítése, komissiózás: szárazáru, hűtött vagy mélyhűtött területen a raktári munkafolyamatokban való aktív részvétel, a készre komissiózott raklapok szállítása az árukiszállítási sávokra, raklapok fóliázása, csomagolása, a kész raklapok helyes feliratozása és a raktárleltározásban való részvétel van felsorolva. Ez a hirdetés viszont annyival bővebb, hogy fizetésmegjelölést is adnak, az évi bruttó fizetés 26 894 euró, tehát mai árfolyamon számolva 10 542 918 forint, azaz több, mint évi bruttó 10 millió forint. Ha leosztjuk ezt az összeget havi bontásra, ami bruttó 2 284 eurót jelent, azaz nagyjából bruttó 870 ezer forint. Ez egy igen kecsegtető értéknek tekinthető, de ezt érdemes tovább számolni és arányosítani a kinti árakhoz. Ehhez szükségünk van a vásárlóerő-paritásos átváltási tényező (GDP) és a piaci árfolyam árszínvonalának arányára a két összevetendő ország esetén. Így egy rövid számolást követően megkapjuk, hogy JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) ha az osztrákoknál keresünk nagyjából bruttó 870 ezer forintnak megfelelő eurót, az ugyanolyan, mintha itthon megkeresnénk havonta kb. bruttó 470 ezer forintot. Viszonyításként megnéztük, hogy Magyarországon ebben a munkakörben milyen lehetőségek vannak és milyen fizetéseket kínálnak. A hirdetések meglehetősen változatosak, akad olyan is, ahol eléri a bruttó érték az osztrák bruttó értéket, annyi különbséggel, hogy nem kell átváltani a kinti árakra az értéket, tehát valóban megkapjuk a nettó 400- 500 ezer forintot. Az egyéb juttatások között szerepel a legtöbb helyen az utazástámogatás. 2024. januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 605 100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 416 600 forint volt Magyarországon, tehát az osztrák Lidl-nél kapható bruttó havi fizetés a magyar átlagkereset felett helyezkedik el.

