Brutális leépítés a csomagküldőnél: 30 ezer állás szűnik meg a nagy szakítás miatt

Akár 30 ezer dolgozót is elküld idén a UPS, miközben tovább szűkíti az Amazonnak nyújtott szállítási szolgáltatásait, mert azokat túl alacsony profitmarzsúnak tartja - számolt be a BBC.

A világ legnagyobb csomagszállító vállalata, a UPS idén akár 30 ezer munkavállalótól válik meg, miközben tovább csökkenti az Amazon számára teljesített kiszállítások számát.

A cég szerint az online kereskedelmi óriásnak végzett szállítások jelentősen rontják a profitmarzsot. A leépítést részben a teljes munkaidős sofőröknek felajánlott végkielégítéses megállapodásokkal, részben pedig az önként távozó dolgozók pótlásának mellőzésével hajtják végre - számolt be a BBC.

A UPS tavaly jelentette be, hogy csökkenti Amazon-függőségét, és új stratégiára áll át: a jövőben nagyobb hangsúlyt helyez a jövedelmezőbb ügyfelekre, például az egészségügyi szektorra. Ennek jegyében 2025-ben már 48 ezer munkahelyet szüntetett meg, és 93 létesítményt zárt be. Az idei év első felében további 24 telephely bezárását tervezik.

Carol Tomé vezérigazgató közölte, hogy az Amazon-szállítások gyorsított leépítésének utolsó hat hónapjában járnak. Tájékoztatása szerint 2026-ra naponta további egymillió csomaggal csökkentik a forgalmat, miközben átalakítják a vállalat logisztikai hálózatát.

A cég 2024-es éves jelentése alapján a UPS-nek mintegy 490 ezer alkalmazottja volt, közülük közel 78 ezren töltöttek be vezetői pozíciót.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A UPS emellett bejelentette, hogy végleg kivonja a forgalomból MD-11 típusú teherszállító repülőgépeit, miután novemberben a kentuckyi Louisville-ben halálos baleset történt az egyik géppel. A társaság közölte, hogy a flotta mintegy 9 százalékát kitevő repülőgépeket a szerencsétlenség óta nem használták.

Az Amazon az elmúlt években jelentősen bővítette saját kézbesítési kapacitását, megtörve ezzel a UPS, a FedEx és az amerikai postaszolgálat korábbi dominanciáját. 2024-ben az Amazon 6,3 milliárd csomagot kézbesített az Egyesült Államokban, amivel megelőzte a UPS-t és a FedExet is. A Pitney Bowes előrejelzése szerint 2028-ra az Amazon az amerikai postaszolgálatot is lekörözheti a belföldi csomagforgalomban.