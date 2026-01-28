A Nike 775 munkavállalót bocsát el az Egyesült Államokban, a cél az automatizáció gyorsítása a gyártásban.
Brutális leépítés a csomagküldőnél: 30 ezer állás szűnik meg a nagy szakítás miatt
Akár 30 ezer dolgozót is elküld idén a UPS, miközben tovább szűkíti az Amazonnak nyújtott szállítási szolgáltatásait, mert azokat túl alacsony profitmarzsúnak tartja - számolt be a BBC.
A világ legnagyobb csomagszállító vállalata, a UPS idén akár 30 ezer munkavállalótól válik meg, miközben tovább csökkenti az Amazon számára teljesített kiszállítások számát.
A cég szerint az online kereskedelmi óriásnak végzett szállítások jelentősen rontják a profitmarzsot. A leépítést részben a teljes munkaidős sofőröknek felajánlott végkielégítéses megállapodásokkal, részben pedig az önként távozó dolgozók pótlásának mellőzésével hajtják végre - számolt be a BBC.
A UPS tavaly jelentette be, hogy csökkenti Amazon-függőségét, és új stratégiára áll át: a jövőben nagyobb hangsúlyt helyez a jövedelmezőbb ügyfelekre, például az egészségügyi szektorra. Ennek jegyében 2025-ben már 48 ezer munkahelyet szüntetett meg, és 93 létesítményt zárt be. Az idei év első felében további 24 telephely bezárását tervezik.
Carol Tomé vezérigazgató közölte, hogy az Amazon-szállítások gyorsított leépítésének utolsó hat hónapjában járnak. Tájékoztatása szerint 2026-ra naponta további egymillió csomaggal csökkentik a forgalmat, miközben átalakítják a vállalat logisztikai hálózatát.
A cég 2024-es éves jelentése alapján a UPS-nek mintegy 490 ezer alkalmazottja volt, közülük közel 78 ezren töltöttek be vezetői pozíciót.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A UPS emellett bejelentette, hogy végleg kivonja a forgalomból MD-11 típusú teherszállító repülőgépeit, miután novemberben a kentuckyi Louisville-ben halálos baleset történt az egyik géppel. A társaság közölte, hogy a flotta mintegy 9 százalékát kitevő repülőgépeket a szerencsétlenség óta nem használták.
Az Amazon az elmúlt években jelentősen bővítette saját kézbesítési kapacitását, megtörve ezzel a UPS, a FedEx és az amerikai postaszolgálat korábbi dominanciáját. 2024-ben az Amazon 6,3 milliárd csomagot kézbesített az Egyesült Államokban, amivel megelőzte a UPS-t és a FedExet is. A Pitney Bowes előrejelzése szerint 2028-ra az Amazon az amerikai postaszolgálatot is lekörözheti a belföldi csomagforgalomban.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
A fővárosban magasabbak a bérek, de magasabbak az árak is: megnéztük, mire elég ma Budapesten a nettó átlagfizetés.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
Európában átlagosan 33 nap fizetett szabadság jár évente, de hatalmas különbségek vannak országok és régiók szerint.
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
A Kununu platform új áttekintést tett közzé az osztrák fizetésekről, melyből kiderült, mely szakmák és cégek fizetnek a legjobban Ausztriában.
Az Auchan Magyarország az idei bérfejlesztés során két lépcsőben, összesen több mint 9,2%-kal emeli meg az alapbéreket.
Szociális hozzájárulási adó 2026: változik a szociális hozzájárulási adó törvény, ennyi lesz a NAV szociális hozzájárulási adó mértéke. Mi a szociális hozzájárulási adó alapja?
Sok cég próbálja külföldi vendégmunkásokkal pótolni a munkerőt: emiatt kaphatnak súlyos bírságot idehaza
2026 elején a munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony, 4,4 százalék körül alakul, miközben több ágazatban tartós munkaerőhiány nehezíti a működést.
Ausztria évek óta az egyik legnépszerűbb célpontja a magyar kivándorlóknak, de a számok mögött nagyon különböző élethelyzetek, motivációk és kényszerek húzódnak meg.
A PENNY átlagosan 8%-os béremelést jelentett be az értékesítésben és a logisztikában dolgozóknak.
Óriási fordulat jöhet a munkaerőpiacon: komoly béremelésre számíthat, aki erre odafigyel, a többiek durván lemaradhatnak
A legnagyobb kérdés sokaknak, hogy ehhez a sokak számára megosztó technológiához való viszony hogyan hathat a keresetekre.
A 2026/2027-es pénzügyi évben a Tesco az áruházi kollégái bérét átlagosan 7,2%-kal emeli.
Rengeteg gyári melót vehetnek el robotok: ennek sokan nem fognak örülni, ezek a dolgozók retteghetnek
A dél-koreai Hyundai Motor szakszervezet erősen bírálja a vállalat humanoid robotok bevezetésére vonatkozó tervét, mert szerintük az munkahelyek elvesztéséhez vezethet.
Ezek a magyar dolgozók brutálisan megszedték magukat az elmúlt években: ők ma közel háromszor annyit keresnek, mint korábban
Mutatjuk, hogy melyik pozíciókban nőttek leginkább a fizetések az elmúlt években.
A törvény bevezetésekor számos bírósági vezető és bíró aggodalmát fejezte ki.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.