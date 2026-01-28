2026. január 28. szerda Károly, Karola
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
férfi ügyfél tollal aláírás digitális mobiltelefonon a kézbesítő ember piros egyenruhában csomagot postafiókot kap a futár otthon, expressz házhozszállítási szolgáltatás és online vásárlás koncepciója
HRCENTRUM

Brutális leépítés a csomagküldőnél: 30 ezer állás szűnik meg a nagy szakítás miatt

Pénzcentrum
2026. január 28. 14:10

Akár 30 ezer dolgozót is elküld idén a UPS, miközben tovább szűkíti az Amazonnak nyújtott szállítási szolgáltatásait, mert azokat túl alacsony profitmarzsúnak tartja - számolt be a BBC.

A világ legnagyobb csomagszállító vállalata, a UPS idén akár 30 ezer munkavállalótól válik meg, miközben tovább csökkenti az Amazon számára teljesített kiszállítások számát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cég szerint az online kereskedelmi óriásnak végzett szállítások jelentősen rontják a profitmarzsot. A leépítést részben a teljes munkaidős sofőröknek felajánlott végkielégítéses megállapodásokkal, részben pedig az önként távozó dolgozók pótlásának mellőzésével hajtják végre - számolt be a BBC.

A UPS tavaly jelentette be, hogy csökkenti Amazon-függőségét, és új stratégiára áll át: a jövőben nagyobb hangsúlyt helyez a jövedelmezőbb ügyfelekre, például az egészségügyi szektorra. Ennek jegyében 2025-ben már 48 ezer munkahelyet szüntetett meg, és 93 létesítményt zárt be. Az idei év első felében további 24 telephely bezárását tervezik.

Carol Tomé vezérigazgató közölte, hogy az Amazon-szállítások gyorsított leépítésének utolsó hat hónapjában járnak. Tájékoztatása szerint 2026-ra naponta további egymillió csomaggal csökkentik a forgalmat, miközben átalakítják a vállalat logisztikai hálózatát.

A cég 2024-es éves jelentése alapján a UPS-nek mintegy 490 ezer alkalmazottja volt, közülük közel 78 ezren töltöttek be vezetői pozíciót.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A UPS emellett bejelentette, hogy végleg kivonja a forgalomból MD-11 típusú teherszállító repülőgépeit, miután novemberben a kentuckyi Louisville-ben halálos baleset történt az egyik géppel. A társaság közölte, hogy a flotta mintegy 9 százalékát kitevő repülőgépeket a szerencsétlenség óta nem használták.

Az Amazon az elmúlt években jelentősen bővítette saját kézbesítési kapacitását, megtörve ezzel a UPS, a FedEx és az amerikai postaszolgálat korábbi dominanciáját. 2024-ben az Amazon 6,3 milliárd csomagot kézbesített az Egyesült Államokban, amivel megelőzte a UPS-t és a FedExet is. A Pitney Bowes előrejelzése szerint 2028-ra az Amazon az amerikai postaszolgálatot is lekörözheti a belföldi csomagforgalomban.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #cég #elbocsátás #amazon #leépítés #online kereskedelem #dolgozók #logisztika #repülőgép #halálos baleset #munkahelyek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:14
14:10
14:03
13:53
13:44
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.01.21 12:37
Mit vár ma valójában a piac egy trénertől?
Legyünk őszinték. Az ügyfél nem tréningekre szeretne pénzt költeni. Az ügyfél a fejlődés ígéretét vá...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
hrdoktor  |  2026.01.14 12:39
Pingvinjárás: így csökkenthető az elesés kockázata csúszós járdán
Jelentősen megnehezíti a munkába járást, ha az ónos eső síkossá és csúszóssá teszi a járdákat. Ilyen...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 28.
Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
2026. január 28.
Itt a kemény rögvalóság: bajban a vidéki városok, így nyeli el Budapest lassan az egész országot
2026. január 27.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 28. szerda
Károly, Karola
5. hét
Január 28.
Az adatvédelem nemzetközi világnapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér
2
2 hónapja
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
3
4 napja
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
4
1 hónapja
Leesik az állad, ennyi egy szerzetes órabére Magyarországon: ezzel keresik a legtöbb pénzt a monostorok
5
2 hete
Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jövedelemrugalmasság
Megmutatja, hogy a jövedelem egy százalékos változása esetén mennyivel változik valamely termék iránti kereslet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 13:03
Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 10:33
Gyászol a hazai színházművészet: 81 évesen meghalt Voith Ági
Agrárszektor  |  2026. január 28. 13:29
Itt a drágulás eredménye: már nem olyan jó üzlet az élelmiszer?