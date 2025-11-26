2025. november 26. szerda Virág
2010-es sorozatú forint bankjegyek, a biztonsági szál is látható
HRCENTRUM

Minimálbér 2026: szivárognak a hírek, ekkora emelésre számíthatnak a magyar dolgozók jövőre

Pénzcentrum
2025. november 26. 11:30

A jövő évi béremelési tárgyalások során a minimálbér 10-11 százalékos, a garantált bérminimum 7-8 százalékos növekedése körvonalazódik, ami elmarad a korábban tervezett 13 százalékos emeléstől, de a jelenlegi gazdasági helyzetben kompromisszumos megoldást jelenthet - írta a Portfolio.

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) holnap újabb egyeztetést tart a 2026-os minimálbér és garantált bérminimum emeléséről. Bár tavaly egy hároméves megállapodás született a béremelések ütemezéséről, a gazdasági helyzet jelentősen eltér az akkor várttól - az idei évre tervezett 3 százalék feletti GDP-növekedés helyett 1 százalék alatti teljesítmény várható.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Portfolio információi szerint a minimálbér esetében 10-11 százalékos, a garantált bérminimum vonatkozásában pedig 7-8 százalékos emelés lehet a tárgyalások alapja. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a minimálbér bruttó 320-323 ezer forint közé, míg a garantált bérminimum 373-377 ezer forint közötti szintre emelkedne.

Kapcsolódó cikkeink:

A munkáltatói oldal a lehetséges csődhullámra hivatkozva szeretné elkerülni a korábban rögzített 13 százalékos minimálbér-emelést. Ezzel szemben a munkavállalói képviseletek az uniós átlagtól elmaradó hazai bérszínvonal felzárkóztatásának szükségességét hangsúlyozzák.

Fontos szempont, hogy az uniós direktívához a minimálbér 11 százalékos emelésével kerülnénk közelebb, de még így is jelentősen elmaradna az átlagbér 50 százalékától, amely jövőre várhatóan meghaladja a 350 ezer forintot. Amennyiben nem születik megállapodás, egy automatizmus lépne életbe, amely körülbelül 11,5 százalékos minimálbér-emelést eredményezne, viszont a garantált bérminimumról nem lenne egyezség.

A tárgyalásokat nehezíti, hogy a kormányzat vélhetően nem tudja támogatni a béremelést a szociális hozzájárulási adó korábban felvetett 1 százalékpontos csökkentésével, ami a vállalatok részéről további ellenállást válthat ki, és alacsonyabb mértékű emeléshez vezethet.
Címlapkép: Getty Images
