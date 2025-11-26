Jövőre már pozitívabb kilátásai lehetnek a magyar gazdaságnak - derült ki az Erste bank szerda délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
Minimálbér 2026: szivárognak a hírek, ekkora emelésre számíthatnak a magyar dolgozók jövőre
A jövő évi béremelési tárgyalások során a minimálbér 10-11 százalékos, a garantált bérminimum 7-8 százalékos növekedése körvonalazódik, ami elmarad a korábban tervezett 13 százalékos emeléstől, de a jelenlegi gazdasági helyzetben kompromisszumos megoldást jelenthet - írta a Portfolio.
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) holnap újabb egyeztetést tart a 2026-os minimálbér és garantált bérminimum emeléséről. Bár tavaly egy hároméves megállapodás született a béremelések ütemezéséről, a gazdasági helyzet jelentősen eltér az akkor várttól - az idei évre tervezett 3 százalék feletti GDP-növekedés helyett 1 százalék alatti teljesítmény várható.
A Portfolio információi szerint a minimálbér esetében 10-11 százalékos, a garantált bérminimum vonatkozásában pedig 7-8 százalékos emelés lehet a tárgyalások alapja. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a minimálbér bruttó 320-323 ezer forint közé, míg a garantált bérminimum 373-377 ezer forint közötti szintre emelkedne.
A munkáltatói oldal a lehetséges csődhullámra hivatkozva szeretné elkerülni a korábban rögzített 13 százalékos minimálbér-emelést. Ezzel szemben a munkavállalói képviseletek az uniós átlagtól elmaradó hazai bérszínvonal felzárkóztatásának szükségességét hangsúlyozzák.
Fontos szempont, hogy az uniós direktívához a minimálbér 11 százalékos emelésével kerülnénk közelebb, de még így is jelentősen elmaradna az átlagbér 50 százalékától, amely jövőre várhatóan meghaladja a 350 ezer forintot. Amennyiben nem születik megállapodás, egy automatizmus lépne életbe, amely körülbelül 11,5 százalékos minimálbér-emelést eredményezne, viszont a garantált bérminimumról nem lenne egyezség.
A tárgyalásokat nehezíti, hogy a kormányzat vélhetően nem tudja támogatni a béremelést a szociális hozzájárulási adó korábban felvetett 1 százalékpontos csökkentésével, ami a vállalatok részéről további ellenállást válthat ki, és alacsonyabb mértékű emeléshez vezethet.
Erre temérdek magyar nem gondol, amikor gyereket vállal: óriási pénztől esnek el egyetlen rossz választás miatt
A kutatás kiindulópontja egy meglepő megfigyelés: a lottónyertesek, bár hirtelen komoly vagyonhoz jutnak, nem vállalnak több gyereket, mint mások.
Élénk munkavállalói aktivitás, csökkenő álláshirdetésszám és a korábbinál hosszabb álláskeresési idő jellemzi jelenleg a munkaerőpiacot – ez derül ki az egyik álláshirdetési portál legfrissebb adataiból.
A jelenségnek számos oka van, de a fontosabbak közül a belső kommunikáció, illetve a munkahelyi légkör és kultúra a legkönnyebben orvosolhatók közé tartozik.
Mennyit ér ma egy diploma Magyarországon? Európai összevetésben óriási különbségek rajzolódnak ki – mutatjuk, hol és miért fizet igazán a tudás.
Izland sokak szemében a magas fizetések és a biztos megélhetés országának tűnik, ám a valóság jóval árnyaltabb.
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
Nemrégiben nyújtották be a Parlamentben a dolgozói nyereségrészesedés bevezetéséről szóló, ellenzéki törvényjavaslatot.
Munkaszüneti nap január 2-a? Itt a munkaidőnaptár: ezen a napon lesz az első szombati munkanap 2026-ban
A munkaidőnaptár alapján január 2. áthelyezett pihenőnapként szerepel, így meghosszabbítja az újévi hétvégét, de ennek ára egy szombati munkanap lesz.
A II. kerületben volt a legmagasabb átlagbér 2024 első kilenc hónapjában, míg a bérnövekedés dinamikája jelentős területi különbségeket mutat országszerte.
A vendéglátásban sokáig háttérben maradtak azok a képességek, amelyek valójában a siker kulcsai – empátia, figyelem, közösségépítés.
Felmondás közös megegyezéssel: a közös megegyezés felmondási idő szempontjából mit jelent, a munka törvénykönyve szerint mennyi a végkielégítés közös megegyezés esetén?
Közel a megállapodás a 2026-os minimálbér és garantált bérminimum emeléséről.
Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben – most érdemes csak igazán belevágni
Íme azok a karrierutak, amelyek kifejezetten jó fizetést és stabil szakmai jövőt kínálnak a nők számára is.
Ha itt élsz Magyarországon, ne csodálkozz, hogy nem kapsz munkát: bődületesek a régiók közti különbségek, sokaknak költözniük kellene
2024-ben nőtt Magyarországon a hosszútávú munkanélküliség aránya, melyért főként a hazai régiós különbségek okolhatók.
Egy logisztikai ügyintéző tanfolyammal bárki megindulhat a milliós fizuért: pár hónap alatt is összejöhet a képesítés
Megérheti logisztikai területen dolgozó ügyintézőnek lenni, ugyanis a munkakör olyan előrelépési lehetőségeket kínál, amikben a vezetők bőven 1 millió forint felett keresnek.
Kiderült, már nem jár Novák Katalinnak a havi 5,7 milliós juttatása: ezért nem kapja meg "nyugdíját" a volt államfő
Piaci munkát vállalt Novák Katalin, így a volt államfőnek immár nem folyósítják a havi 5,7 milliós "elnöki nyugdíjat".
Több mint 10 százalékkal csökkent a meghirdetett ügyfélszolgálati állások száma tavaly óta – derül ki a Profession.hu elemzéséből.
A 19-29 év közötti dolgozók 50 százaléka stabilnak érzi a munkahelyét, a fiatalok 43 százaléka szerint meg is becsülik a munkahelyén.
Sokan érdeklődnek az új „Óvodai nevelő” technikusi képzés iránt, amely érettségi után közvetlenül óvodapedagógusi munkát és akár bruttó 640 900 forintos kezdő fizetést kínál.
