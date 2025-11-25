Nesze neked bezzegország: brutál leépítést léptek meg Magyarország szomszédjában, sokan kiakadtak

Feszültség a Dacia romániai gyárában: miközben a szakszervezetek béremelést követelnek, a vállalat 900 fős leépítést tervez, és a Renault anyavállalat inkább a marokkói üzemét bővítené az alacsonyabb munkaerőköltségek miatt - írja a G7.

Kiélezett helyzetben kezdődtek az éves bértárgyalások a Dacia romániai üzemében. A szakszervezetek magasabb fizetéseket szeretnének elérni, miközben a vállalat a jelenlegi 11 ezres létszámából 900 munkahely megszüntetését tervezi.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Dacia tulajdonosa, a francia Renault párhuzamosan a marokkói gyárának bővítését készíti elő. A romániai elemzők szerint az észak-afrikai alacsonyabb munkaerőköltség vonzza el a beruházásokat a kelet-európai országtól.

Az eset jól szemlélteti a kelet-európai közepes fejlettségi csapda egyik veszélyét: az alacsony hozzáadott értékű termelés esetén (ami a magyar járműiparra is jellemző) nehéz béremelést elérni vagy akár a munkahelyeket megtartani, ha létezik olcsóbb alternatív gyártási helyszín.

A számok beszédesek: Romániában a bruttó minimálbér havi 795 euró, a bruttó átlagbér 1694 euró, a munkáltatói összköltség pedig 812-1725 euró között mozog. Ezzel szemben Marokkóban az ipari minimálbér mindössze 305 euró, az átlagbér 560 euró, a munkáltatói teljes költség pedig csupán 370-690 euró közötti összeget tesz ki.

Magyarországon a minimálbér 761 euró, az átlagbér a versenyszférában 1918 euró, a munkáltatói összköltség pedig 860-2170 euró között alakul. Jól látható, hogy a marokkói munkaerő még átlag feletti fizetések esetén is olcsóbb, mint a román vagy magyar minimálbéres munkavállaló.

A Renault-Dacia esetében a helyzetet súlyosbítja, hogy a francia vállalatnak már 2012 óta működik gyára Marokkóban, így jelentős helyi tapasztalattal rendelkezik, ami megkönnyítheti a konszernen belüli gyártókapacitás átrendezését.