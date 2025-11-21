2026 minimálbér és garantált bérminimum: közel a megállapodás, ennyi lesz az emelés

Közel a megállapodás a 2026-os minimálbér és garantált bérminimum emeléséről, amely a minimálbér esetében két számjegyű, a garantált bérminimum esetében egy számjegyű lehet. A végleges döntés azonban a kormány szociális hozzájárulási adó csökkentésétől függ.

A munkaadók és szakszervezetek már elfogadtak egy kompromisszumos javaslatot a jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséről, így akár a jövő héten megszülethet a végleges megállapodás. A tárgyalások jelenlegi szakaszában mindkét fél egyeztet saját tagszervezeteivel, ezért hivatalosan még nem közöltek konkrét számokat.

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője a Világgazdaságnak elmondta: "Várjuk még az egyes oldalak részéről a visszajelzéseket, úgy tudom, hogy a mi oldalunkon is van olyan szervezet, amely ma hozza meg döntését. Nagyon bízok benne, hogy a jövő héten sikerül újra asztalhoz ülni." A szakszervezeti vezető megerősítette, hogy a minimálbér az eredeti bérmegállapodásban rögzített 13 százaléknál kisebb, de két számjegyű mértékben emelkedhet, míg a garantált bérminimum esetében egy számjegyű emelés várható.

A jelenlegi információk alapján a minimálbér 10-11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7-8 százalékkal növekedhet. Ez azt jelentené, hogy a jelenlegi 290 800 forintos minimálbér mintegy 320 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 378 ezer forintra emelkedne 2026 januárjától, ami 10,4, illetve 8,3 százalékos növekedést jelentene - írta a Világgazdaság.

A megállapodás kulcsfontosságú eleme a szociális hozzájárulási adó (szocho) 13-ról 12 százalékra történő csökkentése, amit a munkaadók feltételként szabtak a magasabb béremeléshez. "Ez ténylegesen annak a függvénye, hogy a kompromisszum a kormány részéről is elfogadható-e, és hozzájárulnak az adócsökkentéshez, vagy adott esetben úgy gondolják, hogy jelentős intézkedés a 11 pontos adó- és bürokráciacsökkentő csomag, amelyet bejelentettek" – nyilatkozta Mészáros Melinda.

Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP Szövetség képviselője a munkaadói oldal álláspontját ismertetve kijelentette: "Ha nem tudja elfogadni, akkor nem is tudom, mi lesz. A kompromisszumos javaslatunk abban a pillanatban fog dugába dőlni." Hangsúlyozta, hogy a munkáltatók mindvégig azzal számoltak, hogy a béremelés mögött ott áll a szocho csökkentése.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A minimálbér újratárgyalására azért volt szükség, mert a tavalyi hároméves bérmegállapodás feltételei jelentősen megváltoztak. A kormány eredetileg 3,2 százalékos inflációval és 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel számolt, ehhez képest idén 4,7 százalékos inflációt és mindössze 0,5 százalékos növekedést prognosztizálnak. A bérmegállapodás tartalmazott egy korrekciós mechanizmust, amely lehetővé teszi az újratárgyalást, ha a gazdasági mutatók összesített mértéke 1 százalékkal eltér a rögzített értékektől.

A végleges megállapodás tehát elsősorban attól függ, hogy a kormány vállalja-e a szociális hozzájárulási adó csökkentését. Amennyiben ez nem történik meg, az alkufolyamat újraindulhat, és a jelenleg körvonalazódó emelési mértékek is változhatnak.