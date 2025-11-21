Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy kész együttműködni az Egyesült Államokkal a háború lezárását célzó béketerven,
2026 minimálbér és garantált bérminimum: közel a megállapodás, ennyi lesz az emelés
Közel a megállapodás a 2026-os minimálbér és garantált bérminimum emeléséről, amely a minimálbér esetében két számjegyű, a garantált bérminimum esetében egy számjegyű lehet. A végleges döntés azonban a kormány szociális hozzájárulási adó csökkentésétől függ.
A munkaadók és szakszervezetek már elfogadtak egy kompromisszumos javaslatot a jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséről, így akár a jövő héten megszülethet a végleges megállapodás. A tárgyalások jelenlegi szakaszában mindkét fél egyeztet saját tagszervezeteivel, ezért hivatalosan még nem közöltek konkrét számokat.
Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője a Világgazdaságnak elmondta: "Várjuk még az egyes oldalak részéről a visszajelzéseket, úgy tudom, hogy a mi oldalunkon is van olyan szervezet, amely ma hozza meg döntését. Nagyon bízok benne, hogy a jövő héten sikerül újra asztalhoz ülni." A szakszervezeti vezető megerősítette, hogy a minimálbér az eredeti bérmegállapodásban rögzített 13 százaléknál kisebb, de két számjegyű mértékben emelkedhet, míg a garantált bérminimum esetében egy számjegyű emelés várható.
A jelenlegi információk alapján a minimálbér 10-11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7-8 százalékkal növekedhet. Ez azt jelentené, hogy a jelenlegi 290 800 forintos minimálbér mintegy 320 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 378 ezer forintra emelkedne 2026 januárjától, ami 10,4, illetve 8,3 százalékos növekedést jelentene - írta a Világgazdaság.
A megállapodás kulcsfontosságú eleme a szociális hozzájárulási adó (szocho) 13-ról 12 százalékra történő csökkentése, amit a munkaadók feltételként szabtak a magasabb béremeléshez. "Ez ténylegesen annak a függvénye, hogy a kompromisszum a kormány részéről is elfogadható-e, és hozzájárulnak az adócsökkentéshez, vagy adott esetben úgy gondolják, hogy jelentős intézkedés a 11 pontos adó- és bürokráciacsökkentő csomag, amelyet bejelentettek" – nyilatkozta Mészáros Melinda.
Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP Szövetség képviselője a munkaadói oldal álláspontját ismertetve kijelentette: "Ha nem tudja elfogadni, akkor nem is tudom, mi lesz. A kompromisszumos javaslatunk abban a pillanatban fog dugába dőlni." Hangsúlyozta, hogy a munkáltatók mindvégig azzal számoltak, hogy a béremelés mögött ott áll a szocho csökkentése.
A minimálbér újratárgyalására azért volt szükség, mert a tavalyi hároméves bérmegállapodás feltételei jelentősen megváltoztak. A kormány eredetileg 3,2 százalékos inflációval és 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel számolt, ehhez képest idén 4,7 százalékos inflációt és mindössze 0,5 százalékos növekedést prognosztizálnak. A bérmegállapodás tartalmazott egy korrekciós mechanizmust, amely lehetővé teszi az újratárgyalást, ha a gazdasági mutatók összesített mértéke 1 százalékkal eltér a rögzített értékektől.
A végleges megállapodás tehát elsősorban attól függ, hogy a kormány vállalja-e a szociális hozzájárulási adó csökkentését. Amennyiben ez nem történik meg, az alkufolyamat újraindulhat, és a jelenleg körvonalazódó emelési mértékek is változhatnak.
