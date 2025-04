Hays Salary Guide 2025: itt a részletes riport, ennyit kerestek a magyar dolgozók szektoronként 2024-ben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Hays Salary Guide kiadványát, a Hays Hungary éves bérfelmérési riportját minden évben nagy érdeklődés övezi. A kiadvány széles körű áttekintést nyújt a magyar munkaerőpiacról és szektoronként is fontos adatokat közöl a bérek kapcsán, így nemcsak dolgozók, karrierváltás előtt állók, hanem akár pályaválasztás előtt állók is tájékozódhatnak belőle az egyes területeken elérhető bérekről. A Pénzcentrum most 2023-ig visszamenőleg megnézte, mi változott a bérfelmérési jelentésben, hogyan alakultak a bérek szektoronként.

A Hays Hungary Salary Guide 2025 című kiadványban tizennégy iparágat elemeztek, több mint 600 pozíció bérsávjait vizsgálták meg – minimum, maximum és medián kategóriákban – teljes munkaidős pozíciókra vonatkozóan, bónuszok és egyéb juttatások nélkül. A felmérésben junior, medior és szenior szakemberek, valamint menedzserek fizetését egyaránt elemezték. A riport tartalmazza a legújabb, országos szintű munkaerőpiaci felmérés eredményeit, amelyben több mint 3000 munkáltatót és munkavállalót kérdeztek meg. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A riport szerint a 2024-es munkaerőpiacot mély változások és nehézségek jellemezték. A globális bizonytalanság, geopolitikai feszültségek, magas infláció és elhúzódó válságok miatt a munkáltatók a stabilizációra és belső megerősítésre fókuszáltak. Bár az év bizakodóan indult, az év végére a problémák megmaradtak vagy súlyosbodtak. A technológiai fejlődés növelte a digitális és soft skillek iránti keresletet, a munkakörök bonyolultabbá váltak. Ugyanakkor a munkavállalók részéről továbbra is nagy az igény a rugalmasságra, még ha a cégek fokozatos az irodai munka visszavezetésére törekszenek is. A jövővel kapcsolatban erőteljes pesszimizmus jellemzi mind a munkavállalókat, mind a munkáltatókat. Az előző évek riportjaihoz képest is jelentősen nőtt a pesszimisták aránya: A Hays Salary Guide 2025 riport kiemelt területei A munkaerőpiaci elemzés a friss kiadványban kitér a HR-stratégiák és toborzás – külön kitekintve a soft skillekre -, a munkavállalói elégedettség, karrierépítés, bérek, munkaerő-megtartás, átláthatóság, juttatások, munka-magánélet egyensúly, rugalmas munkavégzés és az AI témákra. A legtöbb munkavállaló a Hays Salary Guide 2025-ös riportjából a bérekre kíváncsi. A riport általános megállapítása a bérezés kapcsán, hogy a munkáltatók jórészt következetesen tudták tartani a béremelésekkel kapcsolatos terveiket 2024-ben. A legtöbben, a válaszadók 44%-a 6–10% közti emelést biztosított, 10% feletti fizetésemelést a felmérésben részt vevő munkaadók 31%-a tudott adni munkavállalóinak. Bár ezek többnyire az előzetes terveknek megfelelő emelések voltak, a korábbi évek bérfejlesztéseinek mértékéhez képest jelentős visszaesés történt. (2023 folyamán 10%-nál magasabb béremelést még a válaszadók 59,5%-a tudott adni munkavállalóinak, és a legnagyobb arányban is a magasabb, 10–15%-os béremelések fordultak elő 36%-kal.) A 2025-re kalkulált tervekben is a felső sávokban látni a legjelentősebb visszaesést. 10% feletti emelést már mindössze 12% tervez (a 2024-re prognosztizált emelésekkel kapcsolatban még 34% volt ez az arány). A legtöbben azonban a korábbi évhez hasonlóan megint a 6–10%-os tervekben gondolkodnak. (42%). Jelentősen felduzzadt a jóval szerényebb 2,5–5%-os sáv: a korábbi 13%-kal szemben 2025-re már 33% tervez ekkora emelést – írja a riport. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A bérekre részletesen is, iparáganként kitér a Hays Salary Guide 2025-ös kiadványa is. Az alábbi területeken pozíciókra bontva közlik a bruttó minimum, maximum és mediánbéreket: Pénzügy-számvitel

Bank és biztosítás

Üzleti szolgáltató központok (SSC)

Építő- és ingatlanipar

Mérnöki és gyártási terület

HR

IT Contracting

Technológia

Jog és compliance

Élettudományok

Marketing

Kiskereskedelem

Értékesítés

Logisztika és ellátási lánc Ha pedig megnézzük az előző évek riportjait, az is kiderül, hogy hogyan alakultak a bérek az egyes területeken. A riport kitért a felsorolt területek mindegyikére az elmúlt években is. A pénzügy-számvitel területen keresztül megmutatjuk, milyen részletes adatokat tartalmaznak a kiadványok: A fenti grafikonon látható, milyen részletesen kitér a riport az egyes szektorokban elérhető bérekre. A fenti összefoglalóban ráadásul a 2022-es és 2023-es átlagbérek, valamint a 2024-es mediánbérek kerültek feltüntetésre, de a riportok tartalmazzák a minimum és maximum béreket is. Tehát aki ilyen területeken dolgozik, tájékozódhat, milyen bérszintek vannak az ő szektorában. Nagyon hasonló pozíciók akadnak több területen is (pl. HR), de nagyon eltérő lehet, mennyi a bérezés az adott iparágban. Aki karrierváltáson gondolkodik, annak is jó tájékozódási pont lehet, mely területeken kiemelkedő a bérezés. A 2025 szeptemberében induló képzések közül az öt legnépszerűbb alap- és osztatlan szak a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas képzésre jelentkezők száma alapján a gazdálkodási és menedzsment, a pszichológia, a kereskedelem és marketing, a jogász, valamint az általános orvos volt. Az ilyen alapképzések megkezdése után még lehet szakosodni sokféle területre, a diploma megszerzése után sokféle pozíciót be lehet tölteni. Segíthet a döntésben egy ilyen részletes bérriport, ha a fizetés döntő szerepet játszik a szakosodásban. A Hays Salary Guide 2025 pdf formátumban tölthető le.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK