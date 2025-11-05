Egymilliót is simán lehet keresni ezzel a melóval: bárki megtanulhatja, nagyon keresik ide az embereket

A munkavállalók egyharmada aktívan keres új állást – derült ki egy felmérésből. A legtöbben a bér és a munka-magánélet egyensúlya miatt keresnek új állást. Az is kiderült, hogy ma már a tapasztalt fehérgalléros dolgozók többsége bruttó 1 millió forint felett keres: jövőre ráadásul további, 5-7%-os béremelés várható.

Amíg korábban szinte kizárólag a magasabb bérszint volt az indoka a munkahelyváltásnak, addigra ma már a mentális egészség és a munka-magánélet egyensúly is fókuszba került a Grafton Recruitment felmérése alapján.

A Salary & Market Guide 2025 kutatás szerint a fehérgalléros dolgozók többsége alapvető fontosságúnak tartja azt is, hogy lehessen otthonról dolgozni, miközben a vállalatok egyre inkább igyekeznek visszarendelni őket az irodába.

A munka-magánélet egyensúly és az otthoni munkavégzés lehetősége már majdnem olyan fontos, mint a kereseti lehetőség. Ez óriási változást jelent a korábbi évekhez képest. Éppen ezért úgy tűnik, valójában csendes leépítést hajt végre az a cég, amelyik elveszi a távmunka lehetőségét. Azok a munkavállalók, akik elfogadják, hogy nincs home office, jellemzően 20%-kal magasabb bért kérnek ugyanabban a pozícióban ahhoz képest, mint ott, ahol van otthoni munkavégzési lehetőség

– mondta el Farkas Tamás, a Grafton Recruitment üzletágvezetője.

Sok vállalat azt várja a home office megszüntetésétől, hogy erősödik a csapatmunka és a vállalati kultúra, miközben javul a hatékonyság, de a lépés kontraproduktív lehet. A kulcsemberek távozhatnak a szervezettől a szigorítással, akik a piacon könnyen találnak új állást. Éppen ezért érdemes óvatosan bánni azokkal a szigorításokkal, amelyek a munka-magánélet egyensúlyára vannak hatással.

A felmérés szerint munkavállalók egyharmada egyébként is aktívan keres állást, mert elégedetlen a jelenlegi munkájával. A legtöbben – a dolgozók közel 50%-a – passzív álláskeresők. Ők szívesen meghallgatnak egy jó ajánlatot, de a bizonytalan gazdasági környezet miatt óvatosak. Ha viszont a juttatási csomagban szintet lehet lépni, akkor sokan vállalják a váltással járó kockázatot. A váltással pedig továbbra is jelentős ugrást lehet elérni a bérszintben.

A Salary Guide szerint egy tapasztalt könyvelő bruttó 1-1,3 millió forintot is kereshet, míg egy főkönyvelő fizetése megközelítheti a 2 millió forintot is. A szenior kontrollerek bére elérheti az 1,5 milliót, a kontrolling menedzsereké pedig 1,9 millió körül alakul.

A pénzügyesek lettek az új IT-sok. Most ugyanis akkora kereslet van rájuk, mint amit néhány éve az informatikusoknál tapasztalhattunk. Egyszerre versenyeznek értük a szolgálatóközpontok, a nagy könyvelőirodák és a vállalatok is, miközben egyre nagyobb a munkaerőhiány a területen

– emelte ki Farkas Tamás.

Az IT-ban bár továbbra is magas a bérszint, már nincs olyan nagy növekedés, mint korábban. Egy junior szoftverfejlesztő havi 700–950 ezer forintot keres, míg egy senior fejlesztő fizetése 1,6–2,3 millió forint között mozog. A DevOps mérnökök és cloud specialisták bére még ennél is magasabb, 1,8–2,6 millió forint jellemző, a cloud architectek pedig elérhetik a 3,5 millió forintot is.

A kutatás szerint a mesterséges intelligencia leginkább az IT-szektorra van hatással. A cégek ugyanis sokkal kevesebb pályakezdőt vesznek fel, az egyszerű fejlesztési feladatokat és a dokumentációkat egyre megbízhatóbban végzi el az AI. Ugyanakkor a magas hozzáadott értéket teremtő senior IT-sokra növekszik a kereslet, akiknek a bére gyakran eléri a 2 millió forintot.

A jövő év gazdasági teljesítményét számos bizonytalanság övezi, ugyanakkor a béreket tovább fogják emelni a vállalatok. A Grafton Recruitment vezetője szerint jövőre jellemzően infláció feletti, átlagosan 5-7%-os béremelést hajthatnak végre a cégek, ami meghaladja a várható infláció mértékét.

Nemcsak a feldolgozóiparban, hanem az IT-szektorban és a szolgáltatóközpontok körében is sok a zöldmezős beruházás, amelyek sok esetben 15-20%-kal magasabb bért kínálnak a piaci átlagnál. Ezért a dolgozók megtartása érdekében a legtöbb vállalat igyekszik majd emelni a béreken

- fogalmazott a szakértő.

