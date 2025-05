Tömegével keresik a dolgozókat a Balatonhoz: havi 590-620 ezret is fizetnek, végzettség nem kell

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ahogy elindul a nyári szezon, egyre nagyobb szükség van munkásokra a Balaton környéki boltokban, ahol a forgalom ugrásszerűen megnő a turistaszezonban. Az Aldi, Lidl, Tesco, Auchan és Spar már megkezdték a toborzást, vonzó bérrel és különböző juttatásokkal csábítva a dolgozni vágyókat, főként diákokat és szezonális munkavállalókat. A kínált fizetések bruttó 530–616 ezer forint között mozognak, ami nem sokkal marad el a nemzetgazdasági átlagtól. Ugyanakkor ezek a munkák kifejezetten intenzívek, sokszor hétvégékre és ünnepnapokra is kiterjednek, így a jó keresetért cserébe komoly fizikai és mentális terhelésre kell felkészülni. A legjobban fizető pozíciókat a Lidl kínálja, de az Aldi és a többi lánc ajánlatai is versenyképesek – a választás a bérezésen túl attól is függ, ki milyen munkatempót és rugalmasságot tud vállalni a nyári hónapokban.

