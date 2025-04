Indul a roham a Balatonnál: tömegével keresik az embereket, szép summát fizetnek

A balatoni nyári munkák 2025-ben minden eddiginél magasabb bérekkel csábítják a fiatalokat és szezonális munkavállalókat: a nettó órabér több pozícióban eléri vagy meghaladja a 3 000 forintot, a teljes havi kereset pedig akár 800 ezer forintra is rúghat. A munka viszont továbbra is megterhelő: gyakoriak a napi 10–12 órás műszakok, és a szállás kérdésének rendezése is kulcskérdés maradt. Három friss hirdetés alapján megvizsgáltuk, mit nyújt a 2025-ös balatoni szezon, és milyen trendek jellemzik a vendéglátói pozíciókat.

A balatoni nyári munkák évről évre jelentős lehetőséget kínálnak a vendéglátásban elhelyezkedni vágyók számára. A tó körüli települések a szezon közeledtével ezrével hirdetnek meg pozíciókat diákoknak, pályakezdőknek és akár tapasztalt szakembereknek is.

A folyamatosan emelkedő bérszintek, az egyre profibb szolgáltatások és a munkaerőhiány egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a balatoni munkahelyek évről évre izgalmas alternatívát jelentsenek a fővárosi vagy nyugat-európai lehetőségek mellett.

Aktuális hirdetések: készülés a 2025-ös szezonra

A Balaton nyári pezsgése nem csupán a turisták, hanem a szezonális munkát keresők számára is jelentős vonzerőt jelent. Az idei, 2025-ös nyárra már most többféle álláshirdetés látott napvilágot, melyek közös pontja a kiemelkedő fizetés ígérete, a hosszú műszakok és a szállással kapcsolatos megoldások. A következő három hirdetés – egy balatonfüredi fagyizó, egy apartmanüzemeltető és egy keszthelyi étterem ajánlata – jól példázza, milyen típusú munkákra lehet számítani idén a Balaton partján.

Ha nyár, akkor a fagyizói munka kihagyhatatlan ajánlat; az általunk talált hirdetésben heti 5 nap, napi 12 órás beosztásban, amely komoly fizikai és szellemi terhelést jelent. A munkabér nettó 2 100 Ft/óra, amely jattal és forgalmi jutalékkal együtt akár 3 000 Ft/óra is lehet – ez havi szinten 750–800 ezer forintos keresetet eredményezhet. A munkaadó biztosít szállást, vagy téríti az utazás költségét, ami a szezonális munkák esetén fontos szempont. A jelentkezés feltételei közt szerepel az alapszintű nyelvtudás és pénzkezelési készség, tehát alapvetően betanítható munkakörről van szó.

EZ IS ÉRDEKELHET Visszanyal a fagyi: gombócban mérve sokkal rosszabbul élünk, mint 55 éve 1970-ben egy havi fizetésből több mint négyezer gombóc fagyit lehetett venni, ma már sokkal kevesebbet.

De a desszertek fogyasztása mellett lakni is kell valahol a nyaraló tömegnek, így az apartmanokban, hotelekben is megnő a kereslet a szobalányokra, recepciósokra, pincérekre. Ebben az esetben egy vállalkozói konstrukcióban végzett, szezonális munkát találtunk, amely apartmanok takarítását és vendégfogadást foglal magában. A hirdetés szerint a megbízási díj akár 2 millió Ft/hó is lehet 2–3 fő számára együtt, így egyénenként kb. 700–1 000 ezer Ft közötti összeggel számolhatunk. A szállás magas színvonalú és ingyenesen biztosított. A munka kevésbé kötött napi óraszámhoz, inkább a foglaltsághoz igazodik, így valamivel rugalmasabb lehet, mint a vendéglátói műszakmunka.

Természetesen az éttermek is várják a munkát keresőket, ilyen például a keszthelyi étterem, ahol szakácsokat és műszakvezető szakácsokat keresnek, jellemzően napi 8–9 órában, heti fix vasárnapi pihenővel. Ez a pozíció már éves állásként is betölthető, így nem kizárólag szezonális munkát jelent. A bérezés a garantált nettó bérminimum duplájától indul, ami 2025-ben várhatóan kb. 440–480 ezer Ft/hó nettót jelent minimum, de szakmai tapasztalattól és pozíciótól függően jóval több is lehet. Étkezést és szállást is kínálnak, de azok megegyezés tárgyát képezik. Ez a lehetőség inkább a képzettebb, tapasztaltabb szakemberek számára ideális.

A három hirdetés egyértelműen tükrözi a balatoni vendéglátás munkaerő-piaci sajátosságait. A nyári hónapok alatt elérhető pozíciók többsége intenzív munkavégzést, rugalmasságot és gyakran hosszú napi műszakokat igényel, cserébe viszont kiemelkedő bérrel és szálláslehetőséggel csábítják a jelentkezőket. A bérek 2025-ben elérhetik, sőt, meghaladhatják a 3 000 Ft/órás nettó szintet, amely már országosan is kiemelkedőnek számít. Ugyanakkor ezek a munkák jellemzően időszakosak, gyakran stresszesek, és elsősorban azok számára vonzóak, akik rövid idő alatt szeretnének jelentős jövedelemhez jutni – akár nyári diákmunka keretében, akár átmeneti munkavállalóként.

A balatoni nyár tehát továbbra is a „dolgozz sokat, keress sokat” elven működik – a kérdés csupán az, ki bírja jobban a tempót.

EZ IS ÉRDEKELHET Ekkora álombérekért menekülnek magyarok Németországba: ott még kolbászból van a kerítés is A német vállalatok számára egyre sürgetőbb kérdéssé válik az EU új fizetési átláthatósági irányelve, amelyet legkésőbb 2026 közepéig kell bevezetniük.

Nézzük a béreket az elmúlt évekből

A szezonális munkavállalók versenyképes bérekre számíthatnak a Balatonnál. A szakácsok órabére 2 500–3 500 forint között mozog, míg a konyhai kisegítők 2 000–3 000 forintot kereshetnek óránként. Egy teljes szezon alatt a szakácsok akár nettó 1,8 millió forintot is megkereshetnek. A strandbüfékben dolgozók havi nettó 391–400 ezer forintra számíthatnak. Bár a büféknél a fizetések alacsonyabbak, mint a hoteleknél, a munka elvárásai rugalmasabbak, és itt is biztosítanak szállást és étkezést. Az alábbi táblázat összefoglalja a vendéglátásban dolgozók béreit és munkakörülményeit a Balaton környékén az elmúlt években.

Jól látható, hogy az elmúlt öt év balatoni vendéglátóipari béreinek alakulása egyértelműen tükrözi a munkaerőpiaci nyomást és a növekvő keresletet a szezonális dolgozók iránt. Míg 2021-ben még csupán nettó 1 200 forintos órabérről beszélhettünk a pultos és felszolgálói munkakörök esetében, addig 2025-re már 2 100–3 000 forint közötti összeget kínálnak ugyanilyen, sőt, kevésbé képzett pozíciókért is. Ez az ugrásszerű emelkedés részben a munkaerőhiány következménye, részben pedig annak a felismerése, hogy a fiatal munkavállalókat csak versenyképes bérekkel lehet a Balatonhoz csábítani a nyári hónapokra. A munkaterhelés ugyanakkor nem csökkent: a napi 10–12 órás műszakok szinte konstansak maradtak, ami azt mutatja, hogy a munkabérek növekedését inkább a piaci kényszer, mintsem a munkavállalói életminőség javítása indokolta.

A szálláshelyekkel kapcsolatos feltételek is árulkodóak. Míg 2021-ben még kevés helyen biztosították a szállást, addig 2024-re és 2025-re ez már szinte alapszolgáltatás lett a balatoni munkaadók részéről. Ez különösen fontos fejlemény, hiszen a régióba érkező szezonmunkások jelentős része más megyékből érkezik. A béremelkedés és a szállás biztosítása együttesen arra utal, hogy a balatoni vendéglátás mára kénytelen komolyabban versenyezni a budapesti vagy nyugat-európai lehetőségekkel is. Ugyanakkor a munkaidő és a munkakörök jellege továbbra is komoly fizikai és mentális terheléssel jár, így a szektorban való elhelyezkedés továbbra is elsősorban a rövid távú, intenzív kereseti lehetőséget keresőknek vonzó. A következő táblázatban úgy általában a balatoni vendéglátásban dolgozók számát és átlagbérét vizsgáltuk az elmúlt években (a rendelkezésre álló adatok alapján)

A balatoni vendéglátásban dolgozók számáról nincsenek minden évre pontos nyilvános adatok, de a bérek változása jól tükrözi a munkaerőpiaci folyamatokat. A COVID-19 utáni időszakban, 2021-ben már látható volt a fellendülés kezdete, amikor az órabérek elérték a 2 000–2 500 forintos sávot. Ezt követően 2022-ben a munkaerőhiány fokozódása miatt a munkáltatók kénytelenek voltak tovább emelni a béreket, így az átlagos nettó órabér elérte a 2 500–3 000 forintos szintet. 2023-ra pedig már a 3 500 forintos órabér sem számított ritkaságnak, különösen a forgalmasabb, frekventált helyeken. Tehát így foglalható össze a vizsgált 3 év bérviszonya a szektorban:

2021: A COVID-járvány utáni első nyári szezonban a kereslet újraindult, de a dolgozói létszám még alacsony volt. Ennek ellenére már látszott a béremelés irányába történő elmozdulás.

A COVID-járvány utáni első nyári szezonban a kereslet újraindult, de a dolgozói létszám még alacsony volt. Ennek ellenére már látszott a béremelés irányába történő elmozdulás. 2022: A nyári hónapokban jelentős munkaerőhiány alakult ki, aminek hatására a munkáltatók emelni kényszerültek a béreket. A legtöbb pozícióban 2 500 forint feletti nettó órabér volt jellemző.

A nyári hónapokban jelentős munkaerőhiány alakult ki, aminek hatására a munkáltatók emelni kényszerültek a béreket. A legtöbb pozícióban 2 500 forint feletti nettó órabér volt jellemző. 2023: A tendencia folytatódott, a bérek elérték a 3 500 Ft/órát is – főleg olyan helyeken, ahol nemcsak kiszolgálásról, hanem vendégkezelésről, idegen nyelvek használatáról vagy felelősségteljesebb munkakörről volt szó (pl. apartmanok kezelése, műszakvezetés).

Amit fontos még kiemelni, hogy szintén bérnövelő hatással van a környező (jellemzően nyugati) országok, mint Ausztria, Svájc vonzása. Az ottani vendéglátásban felkínált bérekkel kell versenyeznie a magyar munkaadóknak, ami egyes helyeknek különös kihívást jelent.

A növekvő bérek ugyanakkor nem feltétlenül jelentettek könnyebb munkakörülményeket: továbbra is a hosszú műszakok, szezonális bizonytalanság és a szálláskérdés megoldatlansága jellemezte a munkát. Az egyre versenyképesebb bérezés inkább a régió elvándorlással és bérversennyel szembeni védekezésének egy formája.