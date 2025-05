Újabb toborzási hullám indult a gyorséttermekben: akár 480 ezret is kereshetsz, végzettség nélkül

A gyorséttermi állások egyre vonzóbb alternatívát kínálnak a hazai munkapiacon: a Burger King bruttó 2 390 Ft-os órabérrel és akár 478 ezer forintos havi bruttó keresettel csábítja a dolgozni vágyókat, míg a McDonald’s maximum 420 ezer forintos havi fizetést kínál bónuszokkal együtt. A KFC-nél bruttó 400 ezer forint körüli havi bér érhető el, a Bellozzónál pedig az órabér 2 005 forintig emelkedhet. Ezek a fizetések nemcsak a vendéglátásban mért, 432 200 forintos átlagnál versenyképesebbek, de a teljes munkaidős országos bruttó átlagkereset – 661 400 forint – 60–70%-át is elérhetik, miközben a munkák többsége szakképzettséget nem igényel.

Ahogy beköszönt a nyári szezon, a gyorséttermek is felpörögnek – nemcsak a vendégforgalom nő meg, de a dolgozók iránti igény is. A Budapesten működő nagyobb láncok – mint a McDonald's, Burger King, Bellozzo és KFC – már tavasszal megkezdik a toborzást, különös tekintettel a szezonálisan elérhető diákmunkásokra. A nyári időszak nemcsak a fiataloknak kínál lehetőséget kiegészítő jövedelem szerzésére, de akár hosszabb távú karrierkapuk is nyílhatnak az éttermek világában vagy akár a bevállalósabb nyugdíjasok számára is jó kiegészítést jelenthet.

Nézzük a piszkos anyagiakat, mennyit lehet keresni?

Az alapórabérek tekintetében a Burger King viszi a prímet: bruttó 2 390 Ft-os kezdő órabérrel (bónuszokkal együtt) hirdetik a pozíciót, ami jelentősen meghaladja a többi versenytárs ajánlatát. Ráadásul a Burger Kingnél 3 és 6 hónap után garantált béremelést is ígérnek, valamint bónuszrendszert működtetnek a rugalmasság és jelenlét alapján.

A McDonald’s bruttó 2 216 Ft-os alapórabért kínál, ami szintén kedvező. Ezt a bérezést többféle pótlék és bónusz egészíti ki – például 18 óra után 30%, 22 óra után 40% műszakpótlék, valamint havi bruttó 26 250 Ft megjelenési jutalom. A hirdetés szerint egyes esetekben akár bruttó 420 154 Ft-os havi kereset is elérhető.

A KFC ugyan nem közöl konkrét órabért, de bruttó 400 000 Ft körüli havi átlagfizetést ígér, szintén bónuszokkal és kedvezményes étkezéssel. Ez a szám megegyezik vagy kicsit alacsonyabb a Burger King és a McDonald's által kínált csúcsbérekkel, viszont kevesebb részletet közölnek az elérhető pótlékokról, így a transzparencia kisebb mértékű.

A Bellozzo ajánlata látszólag a legszerényebb, hiszen az alapórabér bruttó 1 675 Ft, azonban ez fokozatosan emelkedik a ledolgozott órák számának növekedésével. 150 óra feletti teljesítés esetén az órabér elérheti a 2 005 Ft-ot. Emellett jelentős műszakpótlékokat kínálnak: 18 óra után 30%, 22 óra után 40%, hétvégén pedig 20% extra. A Bellozzo különösen a diákoknak kínál rugalmas beosztást és olyan közösségi élményt, amit más láncok ritkán emelnek ki ilyen hangsúlyosan. A következő kisebb táblában leegyszerüsítve ábrázoltuk az általunk talált hirdetésekben szereplő adatokat.

A béreken felül mindegyik étteremlánc különféle bónuszokat is kínál:

Burger King: jelenléti bónusz, flex bónusz, garantált béremelés, kedvezményes mobilflotta

jelenléti bónusz, flex bónusz, garantált béremelés, kedvezményes mobilflotta McDonald’s: havi fix megjelenési jutalom, pénzkezelési pótlék, személyzeti fogyasztás, országos vásárlási kedvezmény

havi fix megjelenési jutalom, pénzkezelési pótlék, személyzeti fogyasztás, országos vásárlási kedvezmény KFC: bónuszok, csapatépítés, étkezési kedvezmény a KFC-n túl Starbucksra és Pizza Hutra is kiterjedően

bónuszok, csapatépítés, étkezési kedvezmény a KFC-n túl Starbucksra és Pizza Hutra is kiterjedően Bellozzo: extra teljesítményért járó bónuszok (pl. hónap dolgozója), napi étkezés, tréningek, saját márkás munkaruha

A munkavállalói kedvezmények mindenhol megjelennek, de a legszélesebb körű kedvezménycsomagot a KFC kínálja – több márkát is lefedő étkezési kedvezménnyel. Ha pedig kizárólag az órabér és pótlékok alapján vizsgáljuk az ajánlatokat, a következő sorrendet kapjuk teljes munkaidőre vetítve, bónuszokkal együtt:

1.Burger King – akár 478 200 Ft/hó, bruttó 2 390 Ft kezdő órabérrel és bónuszokkal

– akár 478 200 Ft/hó, bruttó 2 390 Ft kezdő órabérrel és bónuszokkal 2.McDonald’s – max. 420 154 Ft/hó, bruttó 2 216 Ft-os alapórabérrel + rendszeres bónusz

– max. 420 154 Ft/hó, bruttó 2 216 Ft-os alapórabérrel + rendszeres bónusz 3.KFC – bruttó 400 000 Ft/hó, kevésbé részletezett rendszer

– bruttó 400 000 Ft/hó, kevésbé részletezett rendszer 4.Bellozzo – akár bruttó 2 005 Ft/óra, de csak 150 óra feletti munkavégzéssel, tehát inkább részmunkaidős diákoknak lehet ideális

Melyik éri meg a legjobban?

A Burger King a legversenyképesebb bérezést kínálja, különösen azoknak, akik hajlandók teljes munkaidőben, akár este vagy hétvégén is dolgozni. Emellett a garantált béremelés és a bónuszrendszer is ösztönző. A McDonald’s hasonló szinten van, azonban több, kisebb összegű juttatással operál. A KFC kínálata nem tér el jelentősen az előző kettőtől, viszont a részletek hiánya miatt kevésbé átlátható.

A Bellozzo ideális választás lehet azoknak a diákoknak, akik rugalmasan dolgoznának és nem teljes munkaidőben. A munkaórák növekedésével az órabér is emelkedik, így hosszabb távon akár versenyképes is lehet – különösen, ha a barátságos csapat és az olasz hangulat is fontos szempont. A gyorséttermek nyári toborzása Budapesten látványos, és a verseny a munkavállalókért egyre inkább bérek és juttatások terén is érezhető.

Aki főleg pénzt keresne, annak a Burger King vagy a McDonald's tűnik a legjobb választásnak.

Aki inkább más, egyéb szempontokat tart szem előtt és fontos számára a rugalmasság, az jól járhat a Bellozzóval is. A KFC pedig kiegyensúlyozott opció lehet azoknak, akik stabil fizetést és karrierlehetőséget keresnek – ha kevésbé is látványos a bérstruktúrája.

Hol van ez az országos átlaghoz képest?

A gyorséttermek által kínált fizetések a vendéglátói szektor KSH által mért átlagaihoz képest meglepően versenyképesek. A Burger King és a McDonald’s esetében a teljes munkaidőben dolgozók akár 400–480 ezer forintos bruttó havi bért is elérhetnek bónuszokkal együtt, ami vagy megközelíti, vagy meghaladja a vendéglátásban mért 432 200 forintos bruttó átlagkeresetet. Ez különösen figyelemre méltó annak tükrében, hogy ezek az állások gyakran betanított munkakörök, melyek nem igényelnek szakképzettséget. A KFC hasonló, 400 ezer forint körüli bruttó átlagfizetést jelöl meg, ami szintén a szektoros átlag közelében vagy akár fölötte van.

Ha pedig a teljes magyar munkavállalói átlaggal vetjük össze – amely 2025 februárjában bruttó 661 400 Ft, nettóban pedig 455 000 Ft volt –, akkor a gyorséttermi pozíciók még mindig alatta maradnak az országos átlagnak, de már nem olyan jelentős mértékben, mint korábban jellemző volt a vendéglátásban. A legjobban fizető gyorséttermi pozíciók esetében a bruttó jövedelmek elérhetik az országos átlag 60–70%-át, ami fiataloknak, pályakezdőknek vagy diákoknak kifejezetten vonzó lehetőség lehet – különösen rugalmas időbeosztással és bónuszokkal kombinálva.