600 ezerért itthonra, 800 ezerért külföldre toboroznak sofőröket: még csak nyelvtudás sem kell

Az utóbbi időben keményen drágultak a szállítási költségek: nem csak a benzinárak emelkedése miatt, de a nemzetközi szinten tapasztalható sofőrhiány is komoly gondokat okoz. Ezt jól tükrözi az is, milyen fizetésekkel toboroznak most a nemzetközi szállítmányozási cégek: egy friss álláshirdetés szerint a legalacsonyabb belépő fizetés is nettó 480 ezer forint, de akár 800 ezret is kereshet havonta valaki nemzetközi kamionsofőrként. Megnéztük, valóban megéri-e fuvarosnak állni ez alapján.

