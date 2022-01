1,3 milliós nettó, de az árnyoldalakról hallgatnak: így készíti ki áldozatait a külföldi álommunka

Érdekelnek a kamionos témák, karrierek és a gazdaság?

Akkor hallgasd meg Horváth Miklóst, a Hungarocamion korábbi tulajdonosát a Pénzcentrum podcastjében, az Első Yardban. A befektető elmeséli a cég privatizációjának 1997-es történetét, valamint, hogy miért fektetett be a cégbe a Bank of America és a Deutsche Bank is. A podcastben ezen kívül szó van még a Kádár-rendszer egyik legendás külkervállalatáról, az Interágról, és annak vezetőjéről, Gerő Lászlóról, aki vállalati karrierje mellett a kommunista titkosrendőrség tisztje is volt egyben.



Az epizód meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, az Anchor.fm-en, más podcastplatformokon, valamint itt is, a lejátszás gombra kattintva: