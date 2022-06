Kritikus az emberhiány a kukásoknál: havi 450 ezerért is alig találnak melósokat

Buzás Borbála Link a vágólapra másolva

Jelenleg több területen tapasztalni itthon munkaerőhiányt, például a vendéglátóiparban, de 400 ezer forint feletti fizetést ajánlanak Budapesten már a buszsofőröknek is. Most egy a Pénzcentrumhoz eljuttatott levélből kiderül, hogy a szemétszállításban is akut munkaerőhiány van: akár havi 450 ezer forintot is kaphat az, aki most vidéken kukásnak áll. Az egyik cég már az önkormányzatok segítségét kéri a toborzásban.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK