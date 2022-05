Új toborzási csodafegyvert élesítenek a magyar munkáltatók: ennek sokan nem fognak örülni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A munkaerő-kölcsönzők nem csak a munkaadóknak segítenek kiküszbölni a piacon érzékelhető hullámzásokat, hanem az utóbbi években már egyre több munkavállaló is igénybe veszi a szolgáltatásaikat az álláskerersésnél. Ezekbe beletartozhat az adminisztratív feladatok intézése, a karrier-tanácsadás, de akár a munkehelyik konfliktusok kezelése is. Egy friss felmérésből pedig az derül ki, hogy ez növeli a költséghatékonyságot és a rugalmasságot is.

"Nagyon nagy mozgás van ma a munkaerő-piacon, amiben a szó szoros értelmében vett mobilitás sem jelent akadályt. Költséges és időrabló ma munkaerőt találni, sok esetben a piaci feletti bér kínálata szükséges. Speciális megoldásokra van szükség, speciális csatornákon keresztül érhetők el a munkavállalók. Meghatározó eleme a közös sikernek a csomag, amit a munkáltató kínál" – fogalmazott Csizmadia Gábor, az MMOSZ elnöke. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szervezet közleményében olvasható, gyakorlati tapasztalat az utóbbi években a munkavállalók részéről mutatkozó egyre nagyobb igény a személyre szabott ügyfél- és ügykezelésre, amit a HR-szolgáltatásokat kínáló munkaerő-kölcsönzők onsite szolgáltatásaikkal tudnak biztosítani. Szakképzett kollégáik teljes munkaidőben elérhetők a foglalkoztatási területen. Ebben az esetben, nemcsak a kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatáshoz szükséges adminisztratív teendőket látják el, hanem karrier-tanácsadásban és a munkahelyi konfliktusok kezelésében, beilleszkedésben is támogatni tudják a munkavállalókat. Ugyanerre a szemléletváltásra lenne szükség a nagyobb foglalkoztatók, munkáltatók részéről is - állítja Dénes Rajmund Roland kommunikációs alelnök. A korábbi években a HR-szolgáltatók a partnereik részére igény esetén biztosították azokat a munkaerő-piaci ismereteket, ¼ éves benchmark adatokat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek voltak a versenyképes bér kialakításához, a munkaerő megtartásához. „A komplex HR-szolgáltatásra, támogatásra nyitott munkáltatók, sikeresebben vették az elmúlt 5-6 év változásait, akadályait, amelyek jelentősen átalakították, formálták a munkaerőpiacot." Dr. Simon Balázs operatív alelnök szavai szerint, egyre több helyen hallható, hogy a megtartás az új toborzás. Az aktuális kihívások közepette a cégek figyelmét és erőforrásait a megtartást erősítő lépések felé kell fordítani, amit viszont csak akkor tudnak hatékonyan és biztonságosan megtenni, ha közben a beáramlás biztosítására is van válaszuk, hisz a fluktuáció a megtartó intézkedésektől csökken ugyan, de nem szűnik meg teljesen. „Ebben a szemléletváltásban lesznek előnyben azok a cégek, akik igénybe veszik a kölcsönző cégek gyakorlatát, szakértelmét és szolgáltatásait" – állítja.

