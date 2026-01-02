2026. január 2. péntek Ábel
2 °C Budapest
Íróasztali naptár számológéppel és laptoppal üzleti tervezéshez 2026 JANUÁR JANUÁR. naptár JAN 2026. Ideális az üzleti tervezéssel, pénzügyekkel, könyveléssel, határidőkkel és ütemezéssel kapcsolatos fogalmakhoz.
HRCENTRUM

Te sem dolgoztál ma? Ennek meglesz az ára! - Máris jön a hatnapos munkahét, január 2-a ledolgozása

Pénzcentrum
2026. január 2. 15:27

Egy szempontból már biztosan kivételes év a 2026-os, hiszen egy négynapos pihenéssel indult. A pénteki munkapedig pedig nem előre kellett ledolgozni: utólag fogják a dolgozókon behajtani a január 2-i pihenést. Arról megoszlanak a vélemények, hogy praktikusak-e ezek az áthelyezett munkanapok, mindenesetre egyre gyakoribbak. 2025-ben is három ilyen munkanap-pihenőnap csere történt és 2026-ban is három ilyen nap várható. Az egyik ledolgozós szombat már januárban esedékes.

Január 1-je, az év első ünnepnapja és munkaszüneti napja 2026-ban csütörtökre esett. A 10/2025. (IV. 30.) NGM rendelet a 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről rendelkezése szerint 2026. január 2. pihenőnap, míg 2026. január 10. munkanap lesz. A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

Január 1., újév napja ünnepnap, így munkaszüneti nap is. Így a boltok, hivatalok, patikák zárva voltak, de január 2-ra már a legtöbb helyen kinyitottak - bár több üzlet rövidebb nyitvatartással. A hétvége napjain már a megszokott rend áll vissza a boltok nyitvatartása terén. Ugyanígy visszaáll a menetrend és a parkolási rend is.

Január 10-e az első ledolgozós szombati nap 2026-ban

Azt is érdemes tudni, mire számíthatunk a január 10-i szombati munkanapon. Az ilyen áthelyett munkanapok most már rendszeresnek mondhatók: 2025-ben is három ilyen szombati munkanap volt a naptárban, 2026-ban is három ledolgozós szombat lesz (hacsak meg nem szavazzák addig, hogy december 24-e munkaszüneti nappá váljon). Ezen a napon a dolgozók ugyanúgy munkába, a gyerekek iskolába mennek. Ez azt is jelenti, hogy a téli szünet véget ér január 4-én és az január 5-én kezdődő hét hatnapos lesz.

A ledolgozós szombati napokon többnyire nyitva vannak a hivatalok, intézmények, üzletek - viszont lehetséges, hogy rövidebb lesz a nyitva tartás mint egy átlagos hétköznapi napon. Érdemes figyelni a menetrendre, és a parkolásra is: a parkolásért munkanapi díjszabás szerint kell fizetni ezeken a ledolgozós szombatokon, nem a hétvégi rend alapján.

A menetrend úgy változik január 10-én, hogy azok a járatok közlekednek, amelyek közlekedni szoktak a munkaszüneti napok kivételével naponta, a munkanapokon, a hetek utolsó munkanapján, a szabadnapok kivételével naponta, és iskolai előadási napokon. Nem közlekednek viszont azok a járatok, amelyek a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon, munkaszüneti napokon, szabadnapokon, valamint szabad és munkaszüneti napokon közlekednének. Érdemes tehát a menetrendek feltüntetett felsorolt korlátozásokat úgy figyelembe venni, hogy a január 10-i munkanapot nem szabadnapnak (pihenőnapnak) számítjuk, mint általában a szombatokat, hanem a hét utolsó munkanapjának.

Munkaidőnaptár 2026-ban

Ahogy jeleztük, nem január 10-e lesz az egyetlen ledolgozós szombat: az évben még két ilyen fordulhat elő (hacsak nem avanzsál időközben december 24-e is hivatalos munkaszüneti nappá). A ledolgozós szombatok 2026 évi listája a következőképpen alakul – ezeken a napokon kell tehát szombaton is dolgozni, ha nem vesszük ki őket szabad napnak:

  • 2026. január 10. (szilveszteri hosszúhétvégéért cserébe);
  • 2026. augusztus 8. (augusztus 20-as hosszú hétvégéért cserébe);
  • 2026. december 12. (szentestéért cserébe).

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az éves szabadságok betervezésénél máris érdemes figyelembe venni ezeket a hosszú hétvégéket: aki jól sakkozik, az mindössze 10 szabadnap felhasználásával 24 nap pihenésre tehet szert (a hétvégékkel és ünnepnapokkal együtt) három részletben. 

Hosszú hétvégék, munkaszüneti napok és ünnepnapok 2026-ban: itt a friss táblázat, munkaidő naptár
Hosszú hétvégék, munkaszüneti napok és ünnepnapok 2026-ban: itt a friss táblázat, munkaidő naptár
A 2026-os évet egy négynapos hosszú hétvége nyitja. Mutatjuk mikor lesznek munkaszüneti napok, pihenőnapok, áthelyezett munkanapok, ledolgozós szombatok jövőre.

Nem minden dolgozó örül annak a rendszernek, hogy néhány éve a keddre, csütörtökre eső ünnepnapok mellé most már rendszerint kiadnak egy plusz napot. Az így kialakított hosszú hétvégéknek az ára ugyanis a szombati munka. Mielőtt ezt rendszerint megtette volna a kormány, minden dolgozó maga dönthetett: ha akart egy hosszú hétvégét, kivette szabadnapként; de ha nem, akkor nem. Most nincs választás. 

A Pénzcentrum korábban indított egy szavazást az áthelyezett pihenőnapok és szombati munkanapok megítéléséről, ami rámutatott arra, hogy a munkanap-áthelyezés nem valami népszerű az intézkedés a magyarok között. Az olvasók 35,6%-a szerint nincs sok értelme ezeknek az áthelyezett munkanapoknak, viszont egyetértenek abban, hogy a december 24-ét igazán megadhatnák valódi munkaszüneti napnak áthelyezett pihenőnap helyett.

10-ből 1 olvasónk arra szavazott, hogy a ledolgozós szombatok rendszere helyett szimplán adják ki ezeket a potya hétfőket és péntekeket azok helyett az ünnepnapok helyett, amelyeket elvesztünk: ugyanis szinte minden évben van olyan fix dátumú ünnepnap, ami hétvégére esik (2026-ban is éppen három ilyen lesz: március 15-e, november 1-je és december 26-e). Az olvasók további 10,3%-a szerint egyszerűen csak járjon több szabadnap, amit mindenki akkor vesz ki, amikor ő akarja. Ebben azért is lehet igazság, mert szinte a magyaroknak jár a legkevesebb szabadság európai összevetésben a munkaszüneti napokat és a fizetett szabadnapokat együttvéve.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #szabadság #munka #munkaszüneti nap #munkaidő #munkanap #munkavállalók #január #pihenőnap #munkáltatók #2026

