Te sem dolgoztál ma? Ennek meglesz az ára! - Máris jön a hatnapos munkahét, január 2-a ledolgozása
Egy szempontból már biztosan kivételes év a 2026-os, hiszen egy négynapos pihenéssel indult. A pénteki munkapedig pedig nem előre kellett ledolgozni: utólag fogják a dolgozókon behajtani a január 2-i pihenést. Arról megoszlanak a vélemények, hogy praktikusak-e ezek az áthelyezett munkanapok, mindenesetre egyre gyakoribbak. 2025-ben is három ilyen munkanap-pihenőnap csere történt és 2026-ban is három ilyen nap várható. Az egyik ledolgozós szombat már januárban esedékes.
Január 1-je, az év első ünnepnapja és munkaszüneti napja 2026-ban csütörtökre esett. A 10/2025. (IV. 30.) NGM rendelet a 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről rendelkezése szerint 2026. január 2. pihenőnap, míg 2026. január 10. munkanap lesz. A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.
Január 1., újév napja ünnepnap, így munkaszüneti nap is. Így a boltok, hivatalok, patikák zárva voltak, de január 2-ra már a legtöbb helyen kinyitottak - bár több üzlet rövidebb nyitvatartással. A hétvége napjain már a megszokott rend áll vissza a boltok nyitvatartása terén. Ugyanígy visszaáll a menetrend és a parkolási rend is.
Január 10-e az első ledolgozós szombati nap 2026-ban
Azt is érdemes tudni, mire számíthatunk a január 10-i szombati munkanapon. Az ilyen áthelyett munkanapok most már rendszeresnek mondhatók: 2025-ben is három ilyen szombati munkanap volt a naptárban, 2026-ban is három ledolgozós szombat lesz (hacsak meg nem szavazzák addig, hogy december 24-e munkaszüneti nappá váljon). Ezen a napon a dolgozók ugyanúgy munkába, a gyerekek iskolába mennek. Ez azt is jelenti, hogy a téli szünet véget ér január 4-én és az január 5-én kezdődő hét hatnapos lesz.
A ledolgozós szombati napokon többnyire nyitva vannak a hivatalok, intézmények, üzletek - viszont lehetséges, hogy rövidebb lesz a nyitva tartás mint egy átlagos hétköznapi napon. Érdemes figyelni a menetrendre, és a parkolásra is: a parkolásért munkanapi díjszabás szerint kell fizetni ezeken a ledolgozós szombatokon, nem a hétvégi rend alapján.
A menetrend úgy változik január 10-én, hogy azok a járatok közlekednek, amelyek közlekedni szoktak a munkaszüneti napok kivételével naponta, a munkanapokon, a hetek utolsó munkanapján, a szabadnapok kivételével naponta, és iskolai előadási napokon. Nem közlekednek viszont azok a járatok, amelyek a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon, munkaszüneti napokon, szabadnapokon, valamint szabad és munkaszüneti napokon közlekednének. Érdemes tehát a menetrendek feltüntetett felsorolt korlátozásokat úgy figyelembe venni, hogy a január 10-i munkanapot nem szabadnapnak (pihenőnapnak) számítjuk, mint általában a szombatokat, hanem a hét utolsó munkanapjának.
Munkaidőnaptár 2026-ban
Ahogy jeleztük, nem január 10-e lesz az egyetlen ledolgozós szombat: az évben még két ilyen fordulhat elő (hacsak nem avanzsál időközben december 24-e is hivatalos munkaszüneti nappá). A ledolgozós szombatok 2026 évi listája a következőképpen alakul – ezeken a napokon kell tehát szombaton is dolgozni, ha nem vesszük ki őket szabad napnak:
- 2026. január 10. (szilveszteri hosszúhétvégéért cserébe);
- 2026. augusztus 8. (augusztus 20-as hosszú hétvégéért cserébe);
- 2026. december 12. (szentestéért cserébe).
Az éves szabadságok betervezésénél máris érdemes figyelembe venni ezeket a hosszú hétvégéket: aki jól sakkozik, az mindössze 10 szabadnap felhasználásával 24 nap pihenésre tehet szert (a hétvégékkel és ünnepnapokkal együtt) három részletben.
Nem minden dolgozó örül annak a rendszernek, hogy néhány éve a keddre, csütörtökre eső ünnepnapok mellé most már rendszerint kiadnak egy plusz napot. Az így kialakított hosszú hétvégéknek az ára ugyanis a szombati munka. Mielőtt ezt rendszerint megtette volna a kormány, minden dolgozó maga dönthetett: ha akart egy hosszú hétvégét, kivette szabadnapként; de ha nem, akkor nem. Most nincs választás.
A Pénzcentrum korábban indított egy szavazást az áthelyezett pihenőnapok és szombati munkanapok megítéléséről, ami rámutatott arra, hogy a munkanap-áthelyezés nem valami népszerű az intézkedés a magyarok között. Az olvasók 35,6%-a szerint nincs sok értelme ezeknek az áthelyezett munkanapoknak, viszont egyetértenek abban, hogy a december 24-ét igazán megadhatnák valódi munkaszüneti napnak áthelyezett pihenőnap helyett.
10-ből 1 olvasónk arra szavazott, hogy a ledolgozós szombatok rendszere helyett szimplán adják ki ezeket a potya hétfőket és péntekeket azok helyett az ünnepnapok helyett, amelyeket elvesztünk: ugyanis szinte minden évben van olyan fix dátumú ünnepnap, ami hétvégére esik (2026-ban is éppen három ilyen lesz: március 15-e, november 1-je és december 26-e). Az olvasók további 10,3%-a szerint egyszerűen csak járjon több szabadnap, amit mindenki akkor vesz ki, amikor ő akarja. Ebben azért is lehet igazság, mert szinte a magyaroknak jár a legkevesebb szabadság európai összevetésben a munkaszüneti napokat és a fizetett szabadnapokat együttvéve.
