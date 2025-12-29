Gazdasági sokk jöhet 2026-ban: rengetegen elveszíthetik a munkájukat a szakértő szerint

Geoffrey Hinton Nobel-díjas kutató szerint a mesterséges intelligencia fejlődése már 2026-ra jelentős munkaerőpiaci átalakulást hozhat, számos munkakört kiváltva. Amerikai elemzők munkahelyek létrehozása nélküli gazdasági növekedést prognosztizálnak, ami új kihívások elé állíthatja a gazdaságot.

A mesterséges intelligencia fejlődése a következő években drámai ütemben alakíthatja át a munkaerőpiacot – figyelmeztetett Geoffrey Hinton, fizikai Nobel-díjjal kitüntetett kutató a CNN-nek adott interjújában. Az MI területének egyik meghatározó alakjaként úgy látja, hogy a technológia már most is rendkívül fejlett szinten áll, és alkalmazási köre folyamatosan bővül. Nemcsak a call centerekben, hanem a szoftverfejlesztésben is egyre hangsúlyosabb szerepet kaphatnak az MI-modellek, akár már a következő évben.

Hinton különösen a fejlődés sebességét tartja figyelemre méltónak. Számításai szerint nagyjából héthavonta megduplázódik azon feladatok köre, amelyeket a mesterséges intelligencia önállóan képes ellátni. Kezdetben csak néhány perces programozási feladatok elvégzésére volt alkalmas, ma már órákon át tartó projekteket is kezel. Prognózisa szerint néhány éven belül akár hónapokig tartó szoftverfejlesztési folyamatokat is képes lehet önállóan kivitelezni. Mindez értékelése szerint több szektorban is jelentősen csökkentheti a szükséges munkaerő létszámát.

A jelenlegi folyamatokat Hinton az ipari forradalom hatásaihoz hasonlítja. Ahogyan akkor az emberi fizikai erő veszített piaci értékéből, úgy válhat most kevésbé fontossá az emberi intelligencia a munkaerőpiacon. További aggodalomra ad okot szerinte, hogy az MI a vártnál gyorsabban sajátítja el a következtetés, azaz a következtető gondolkodás képességét, és akár emberek szándékos félrevezetésére is alkalmassá válhat.

Az Egyesült Államokban több szakértő is olyan 2026-os gazdasági forgatókönyvet vázol fel, amelyben a gazdasági expanzió nem jár együtt munkahelyteremtéssel. Ez azt feltételezi, hogy a gazdasági teljesítmény bővülése a foglalkoztatottság növekedése nélkül is megvalósulhat, mivel a vállalatok a mesterséges intelligencia alkalmazásával kisebb létszámmal is hatékonyabban tudnak működni.

A jelenség hátterében részben az áll, hogy az amerikai vállalatok jelentős összegeket fordítanak mesterségesintelligencia-alapú technológiai megoldásokra és szoftverekre. Ezek a befektetések javítják a működési hatékonyságot, ugyanakkor mérséklik az új munkavállalók iránti igényt. További tényezőként megjelenik a kereskedelmi és bevándorlási szabályozás várható átalakulása is, amely bizonytalanságot kelt, és visszafogó hatást gyakorol mind a munkaerő-keresletre, mind a kínálatra.

Az Oxford Economics vezető amerikai közgazdásza, Ryan Sweet kiemelte, hogy eddig nem alakult ki tömeges leépítési hullám, mert az könnyen recesszióba taszíthatná a gazdaságot. Ugyanakkor figyelmeztetett: a munkahelyteremtés nélküli növekedési pálya rendkívül törékennyé teszi a gazdaságot, mivel egy esetleges sokk esetén hiányozna a stabil munkaerőpiac által biztosított védőháló.