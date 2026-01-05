Komoly béremelést jelentett be az Aldi: ennyit keresnek 2026-tól az alkalmazottak

Az ALDI Magyarország béremeléssel kezdi az új évet, és a vállalatcsoport minden magyarországi munkatársa számára magasabb fizetést biztosít. A béremelés mértéke területenként változik, az áruházi dolgozók kezdő bére havi bruttó 541 900 forintra, a logisztikai területen foglalkoztatottaké havi bruttó 600 100 forintra, az áruházvezetőké pedig havi bruttó 1 millió forint fölé nő.

Az ALDI Magyarország a 2026-os évet béremeléssel indítja annak érdekében, hogy munkatársai a mindenkori gazdasági folyamatoktól függetlenül is versenyképes jövedelemre számíthassanak, és továbbra is a legjobb tudásuk szerint, magas színvonalon szolgálhassák ki a vásárlókat. A diszkontlánc transzparensen közzéteszi minden munkakörben a kezdőbért és az adott pozícióban elérhető legmagasabb fizetést, továbbá az egyéb juttatásokat is.

Az ALDI-nál a béremelés és a magasabb bérkategóriába sorolás továbbra is automatikus. Valamennyi dolgozó esetében a vállalatnál eltöltött szolgálati idő határozza meg a bérsávot, így a munkatársak egyéni bértárgyalás nélkül, automatikusan kerülnek magasabb bérkategóriába az ALDI-nál töltött munkaéveik számának növekedésével.

Az intézkedés következtében 2026. január 1-jétől az ALDI-ba újonnan belépő áruházi dolgozók kezdő bére 8 órás munkaviszony mellett havi bruttó 541 900 forintra nő, a vállalatnál eltöltött egy év munkaviszony után már bruttó 562 600 forint a fizetés, míg az ebben a munkakörben elérhető legmagasabb bér bruttó 750 600 forint.

A diszkontlánc biatorbágyi logisztikai központjában is emelkednek a bérek: a 8 órás munkaviszonyban dolgozó logisztikai munkatársak kezdő bére havi bruttó 600 100 forintra nő, ami az áruházláncnál eltöltött 12 hónap munkaviszony után már bruttó 623 100 forintra emelkedik. A logisztikai területen a fizikai dolgozók a bruttó 795 200 forint keresetet is elérhetik.

Az ALDI 187 magyarországi áruházának vezetői esetében az induló havibér január 1-jétől eléri a bruttó 1 003 500 forintot, a vállalatnál eltöltött szolgálati időtől függően pedig akár bruttó 1 549 500 forintot is kereshet egy áruház vezetője.

A vállalatcsoport informatikai tagja, az ALDI International IT Services Kft. is megemelte béreit: 2026. január 1-jétől az újonnan belépő kollégák legalább havi bruttó 679 200 forintra számíthatnak, ami a 12. hónap után bruttó 752 300 forintra nő.