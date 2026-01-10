2026. január 10. szombat Melánia
-8 °C Budapest
Engineer operating angle grinder hand tools in manufacturing factory - Mechanical engineering student using power tool with hot metal sparks wearing safety equipment - workshop and occupation concept
HRCENTRUM

Kiderült a súlyos igazság a Magyarországot érintő vendégmunkás áradatról: meglepő ok áll a hátterében

Pénzcentrum
2026. január 10. 08:31

A magyar munkaerőpiacon strukturális problémák állnak a hivatalos munkanélküliségi adatok mögött, miközben a külföldi munkavállalók kritikus hiánypótló szerepet töltenek be - nyilatkozta Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója az ATV-nek.

Nógrádi József szerint, hivatalosan a 200 ezer fős munkanélküliségi adat az elmúlt két évben szinte változatlan maradt.

Bár a kormányzat az inaktívak aktivizálódásával magyarázza ezt, a valódi okok között szerepel a népesség csökkenése, a cégbedőlések magas száma és az új vállalkozások hiánya, amelyek nem teremtenek elegendő új álláshelyet.

A munkanélküliek összetétele is problémás: a fiatalok körében 14 százalékos a munkanélküliség, és a teljes csoportból 85 ezer fő legfeljebb nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik, ami megnehezíti elhelyezkedésüket.

A munkaerőpiaci helyzetet tovább rontja, hogy a beruházások mértéke 5 százalékkal csökkent, és a legnagyobb vállalatoknál csendes elbocsátások zajlanak, ami az üres álláshelyek számának csökkenéséhez vezetett.

Jelenleg mintegy 110 ezer külföldi munkavállaló dolgozik Magyarországon, ami a több mint 4,5 milliós foglalkoztatotti állományhoz képest alacsony arány. Ezek a vendégmunkások olyan pozíciókat töltenek be, ahol nem találnak megfelelő képzettségű magyar munkaerőt.

Nógrádi szerint a törvény huszonhatféle módon teszi lehetővé a külföldi dolgozók foglalkoztatását, amelyek közül a kormányzati kvótarendszer mindössze három kategóriát érint.

A szakember figyelmeztetett, hogy a külföldi munkavállalók teljes tiltása komoly kockázatot jelentene a magyar gazdaság versenyképességére, korlátozná a gyárak reagálóképességét, és megnehezítené az új technológiákhoz szükséges külföldi szakemberek bevonását.

A Trenkwalder igazgatója hangsúlyozta, hogy a munkaerőpiac önszabályozó módon működik, a cégek a jelenlegi recessziós környezetben nem alkalmaznak több külföldi dolgozót a szükségesnél, és elsősorban magyar munkavállalókkal próbálják megoldani feladataikat.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #magyarország #munka #gazdaság #munkanélküliség #fiatalok #versenyképesség #vállalatok #beruházások #recesszió #vendégmunkások

