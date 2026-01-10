A Pénzcentrum 2026. január 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiderült a súlyos igazság a Magyarországot érintő vendégmunkás áradatról: meglepő ok áll a hátterében
A magyar munkaerőpiacon strukturális problémák állnak a hivatalos munkanélküliségi adatok mögött, miközben a külföldi munkavállalók kritikus hiánypótló szerepet töltenek be - nyilatkozta Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója az ATV-nek.
Nógrádi József szerint, hivatalosan a 200 ezer fős munkanélküliségi adat az elmúlt két évben szinte változatlan maradt.
Bár a kormányzat az inaktívak aktivizálódásával magyarázza ezt, a valódi okok között szerepel a népesség csökkenése, a cégbedőlések magas száma és az új vállalkozások hiánya, amelyek nem teremtenek elegendő új álláshelyet.
A munkanélküliek összetétele is problémás: a fiatalok körében 14 százalékos a munkanélküliség, és a teljes csoportból 85 ezer fő legfeljebb nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik, ami megnehezíti elhelyezkedésüket.
A munkaerőpiaci helyzetet tovább rontja, hogy a beruházások mértéke 5 százalékkal csökkent, és a legnagyobb vállalatoknál csendes elbocsátások zajlanak, ami az üres álláshelyek számának csökkenéséhez vezetett.
Jelenleg mintegy 110 ezer külföldi munkavállaló dolgozik Magyarországon, ami a több mint 4,5 milliós foglalkoztatotti állományhoz képest alacsony arány. Ezek a vendégmunkások olyan pozíciókat töltenek be, ahol nem találnak megfelelő képzettségű magyar munkaerőt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Nógrádi szerint a törvény huszonhatféle módon teszi lehetővé a külföldi dolgozók foglalkoztatását, amelyek közül a kormányzati kvótarendszer mindössze három kategóriát érint.
A szakember figyelmeztetett, hogy a külföldi munkavállalók teljes tiltása komoly kockázatot jelentene a magyar gazdaság versenyképességére, korlátozná a gyárak reagálóképességét, és megnehezítené az új technológiákhoz szükséges külföldi szakemberek bevonását.
A Trenkwalder igazgatója hangsúlyozta, hogy a munkaerőpiac önszabályozó módon működik, a cégek a jelenlegi recessziós környezetben nem alkalmaznak több külföldi dolgozót a szükségesnél, és elsősorban magyar munkavállalókkal próbálják megoldani feladataikat.
Lassult a munkaerőáramlás a magyarországi vállalatoknál, ami szorosan összefügg a cégek óvatosabb toborzási gyakorlatával.
4 millió 637 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4%.
Két HR szakember segítségével összegyűjtöttük, hogy milyen stratégiákkal, érvekkel és trükkökkel növelhetjük esélyeinket a teljesítményértékelésen.
Január elején érdemes ránézni arra, hogy hogyan alakul az év munkaidő naptára, hogy a lehető legideálisabban tervezhessünk a szabadságainkkal.
Az ALDI Magyarország béremeléssel kezdi az új évet, és a vállalatcsoport minden magyarországi munkatársa számára magasabb fizetést biztosít.
Brutál béremelés érkezik 2026-ban a parlamenti képviselőknek: Orbán Viktor havi 8 milliónál is többet kereshet
A parlamenti képviselők márciustól jóval nagyobb fizetésemelésre számíthatnak, mint az átlagos munkavállalók
Két kézzel kapkodnak a magyar dolgozók után most a vendéglátásban: legalább nettó 700 ezres fizut ígérnek
Magyarország az egyik legfontosabb toborzási piaccá vált a folyami hajózásban.
Nem január 10-e lesz az egyetlen ledolgozós szombat: 2026-ban még két ilyen fordulhat elő.
NAV nyilatkozatok 2026-ra: itt van minden tudnivaló az új kedvezmények és az adóelőleg nyilatkozat kapcsán - Ezt minél hamarabb megéri elintézni
Az újonnan életbe lépő kedvezmények mellett természetesen jövőre is él a négy- vagy többgyermekes édesanyák, a háromgyermekes anyák és a 25 év alattiak szja-mentessége, a...
Egyre több álláskereső használ társkereső alkalmazásokat arra, hogy szakmai kapcsolatokhoz, ajánlásokhoz vagy akár állásinterjú-lehetőséghez jusson.
Amerikai elemzők munkahelyek létrehozása nélküli gazdasági növekedést prognosztizálnak, ami új kihívások elé állíthatja a gazdaságot.
Karácsonyi nagyinterjúnkban Szilágyi Áronnal nem a vívásról beszélgettünk, hanem mindarról, ami mögötte van.
Alsónémedi logisztikai központjába keres áruösszekészítő pozícióba új munkatársakat a Penny.
Mik a GYED és a GYED extra feltételei, mennyi a GYED összege 2026-ban? Mikortól jár GYED szja mentesség és hogyan történik a GYED számítása a...
Továbbra sincs hivatalos információ a minisztériumi dolgozók idei év végi jutalmazásáról.
A védőnők bére ugyan nőtt, de a pótlékok megvonása miatt sokan még kevesebbet vihetnek haza, mint korábban.
2025 októberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 700, a nettó átlagkereset 482 400 forint volt.
A mesterséges intelligencia már nem trend, hanem kényszerű alkalmazkodás a magyar HR-piacon.