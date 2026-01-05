Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlik rajta, ne hagyd, hogy elvegyék

A 2026-os munkaidő-naptár több lehetőséget is kínál azoknak, akik tudatosan szeretnék megtervezni a szabadságaikat. Az áthelyezett pihenőnapokkal és a hosszú hétvégékkel ügyesen kombinálva akár hosszabb pihenéseket is kihozhatunk úgy, hogy közben alig kell szabadságot kivennünk. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat és konkrét példákon mutatjuk meg, mikor érdemes szabadságot tervezni 2026-ban.

Év elején érdemes ránézni arra, hogy hogyan alakulnak idén a munkaszüneti napok, az áthelyezett pihenőnapok, és a hosszú hétvégék, mivel az utazásokat, a pihenéseket ajánlott lehet ezeket figyelembe véve, ezekhez igazítva tervezni, hiszen így kevesebb kivett szabadnappal úszhatunk meg egy hosszú kikapcsolódást.

Jó, ha már a munkába állás első napjaiban résen vagyunk, így nem fogunk hoppon maradni a többiekhez képest, és kihasználhatjuk az idei év munkaidő naptára adta lehetőségeket. Cikkünkben most beszámolunk a szabadságtervezéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, valamint hozunk pár példát is arra vonatkozóan, hogy 2026-ban hogyan lehet a legkevesebb szabadnap kivételével a legtöbbet otthon maradnunk.

A Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete alapján 2026-ban három háromnapos és négy négynapos hétvégével számolhatunk, viszont természetesen cserébe lesznek egynapos hétvégéink is, mivel az idei évben három szombati napon is dolgozni kell majd.

Nézzük meg tehát, hogyan alakul a 2026-os év mukaidő-naptára. Először is érdemes tudni, hogy 2026-ban a 13 munkaszüneti nap közül 8 esik majd hétköznapra. A jelenlegi hivatalos állásfoglalás szerint 2026-ban a december 24. nem minősül munkaszüneti napnak Magyarországon, továbbra is munkanap marad. Ennek megfelelően ezt a napot idén áthelyezett pihenőnapként kezelik, és december 12-én, szombaton kell majd ledolgozni. Áthelyezett pihenőnap a december 24-én kívül kettő lesz még 2026-ban, rögtön az év elején, január 2-án, melyet majd a következő szombaton, január 10-én kell ledolgozni, valamint augusztus 21-én pénteken, amelyet előzőleg, augusztus 8-án dolgozunk le.

Munkaszüneti napok 2026-ban

január 1., csütörtök

március 15., vasárnap

április 3., péntek (nagypéntek)

április 5., vasárnap (húsvét)

április 6., hétfő (húsvét)

május 1., péntek

május 24., vasárnap (pünkösd)

május 25., hétfő (pünkösd)

augusztus 20., csütörtök

október 23., péntek

november 1., vasárnap

december 25., péntek (karácsony)

december 26., szombat (karácsony)

Áthelyezett pihenőnapok 2026-ban

január 2., péntek

augusztus 21., péntek

december 24., csütörtök

Szombati munkanapok 2026-ban

január 10.

augusztus 8.

december 12.

Mindezek alapján látható az is, hogy mikor tolódik meg a hétvége egy vagy két pihenőnappal. 2026-ban három darab háromnapos és négy darab négynapos hétvégével számolhatunk.

Hosszú hétvégék 2026-ban

január 1-4., négynapos hosszú hétvége

április 3-6., négynapos hosszú hétvége

május 1-3., háromnapos hosszú hétvége

május 23-25., háromnapos hosszú hétvége

augusztus 20-23., négynapos hosszú hétvége

október 23-25., háromnapos hosszú hétvége

december 24-27., négynapos hosszú hétvége

Hogyan vegyük ki a szabadságainkat 2026-ban?

Most tehát már, hogy tisztában vagyunk az idei munkaidő naptár adta lehetőségekkel, nézzük meg, hogyan vehetjük ki úgy a szabadságainkat, hogy a lehető legjobban jöjjünk ki belőle, és a legtöbbet tudjuk otthon maradni minél kevesebb kivett szabadnappal.

Rögtön az év elején már betervezhetünk egy hosszabb kikapcsolódást, ugyanis egy négynapos hosszú hétvégével indul a 2026. Ha az ezt következő héten csak a hétfőt vesszük ki, akkor is otthon maradhatunk öt napig, de ha a keddet és a szerdát is, akkor már egy hetesre bővíthetjük a pihenést, és ehhez csak három szabadnapot kell kivennünk. Ha még hosszabb szabadságot terveznénk, ne felejtsük el, hogy a január 10. áthelyezett munkanap, így ha szeretnénk január második hetét teljesen kivenni, akkor 6 szabadnap felhasználására lesz szükség.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A következő jó lehetőség az évben egy hosszabb pihenésre az áprils első és második hete, hiszen szerencsére húsvétkor is négynapos hétvégével számolhatunk, és csupán 8 szabadnap kivételével (március 30., 31. és április 1.,2.,7.,8.,9.,10.) tölthetünk otthon két egész hetet. Ez már egy nagyobb utazásra is bőven elegendő, ráadásul ekkor már feltehetőleg a jó idő is be fog köszönteni.

Szerencsénkre a nyárra is megáldott minket 2026 egy négynapos hétvégével, így ha ügyesek vagyunk, a nyaraláshoz sem kell annyi szabadnapot felhasználnunk, mint azt elsőre gondoltuk volna, ugyanis csupán nyolc szabadnap kivételével (augusztus 17., 18., 19., 24., 25., 26., 27., 28.) két hetesre bővíthetjük az augusztus 20. és 23. közötti négynapos hosszú hétvégét is.

Az év végén szintén lesz lehetőségünk egy nagyobb pihenésre, hiszen december 24. és 27 között ismét egy négynapos hosszú hétvége vár ránk. Ha ezt megtoldjuk három szabadnappal (december 21.,22.,23.), akkor máris egy hétig maradhatunk otthon, de akár ezt a pihenést is bővíthetjük két hetesre, ha nyolc szabadnapot veszünk ki.

Láthatjuk tehát, hogy a hosszú hétvégék és az áthelyezett munkanapok jó lehetőséget adnak arra, hogy kevesebb kivett nappal több időt töltsünk pihenéssel vagy utazással. Érdemes már év elején átnézni a naptárt, egyeztetni a munkahelyen, és időben lefoglalni a szabadságokat, hogy a lehető legtöbbet hozhassuk ki az évből.