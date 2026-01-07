2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál.
Friss adatokat közölt a KSH a foglalkoztatottságról: ennyi magyar munkanélküli van most
2025 novemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 637 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 213 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt.
A 2025. szeptember–novemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 656 ezer fő volt, mely 36 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 35 ezer fővel, 2 millió 453 ezer főre mérséklődött, míg a nők esetében lényegében nem változott2, 2 millió 202 ezer főt tett ki.
A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 474 ezer fő dolgozott, mely 43 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 75 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 106 ezer fő volt.
A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,0% volt.2 Ez az érték a férfiak esetében 78,3%-ot, a nők körében pedig 71,8%-ot mutatott.2
Munkanélküliség, 2025. szeptember–november
A 2025. szeptember–novemberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 216 ezer fő, 15 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4%2 volt.
A férfiak esetében a munkanélküliek száma 120 ezer, a nőknél 96 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,7, a nők körében 4,2% lett.
A munkakeresés átlagos időtartama 12,3 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 42,1%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 33,9%-uk már legalább egy éve nem talált munkát. • A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. november végén az egy évvel korábbihoz képest 1,9%-kal, 221 ezer főre mérséklődött.
Két HR szakember segítségével összegyűjtöttük, hogy milyen stratégiákkal, érvekkel és trükkökkel növelhetjük esélyeinket a teljesítményértékelésen.
Január elején érdemes ránézni arra, hogy hogyan alakul az év munkaidő naptára, hogy a lehető legideálisabban tervezhessünk a szabadságainkkal.
Két kézzel kapkodnak a magyar dolgozók után most a vendéglátásban: legalább nettó 700 ezres fizut ígérnek
Magyarország az egyik legfontosabb toborzási piaccá vált a folyami hajózásban.
Nem január 10-e lesz az egyetlen ledolgozós szombat: 2026-ban még két ilyen fordulhat elő.
NAV nyilatkozatok 2026-ra: itt van minden tudnivaló az új kedvezmények és az adóelőleg nyilatkozat kapcsán - Ezt minél hamarabb megéri elintézni
Az újonnan életbe lépő kedvezmények mellett természetesen jövőre is él a négy- vagy többgyermekes édesanyák, a háromgyermekes anyák és a 25 év alattiak szja-mentessége, a...
Egyre több álláskereső használ társkereső alkalmazásokat arra, hogy szakmai kapcsolatokhoz, ajánlásokhoz vagy akár állásinterjú-lehetőséghez jusson.
Amerikai elemzők munkahelyek létrehozása nélküli gazdasági növekedést prognosztizálnak, ami új kihívások elé állíthatja a gazdaságot.
Karácsonyi nagyinterjúnkban Szilágyi Áronnal nem a vívásról beszélgettünk, hanem mindarról, ami mögötte van.
Alsónémedi logisztikai központjába keres áruösszekészítő pozícióba új munkatársakat a Penny.
Mik a GYED és a GYED extra feltételei, mennyi a GYED összege 2026-ban? Mikortól jár GYED szja mentesség és hogyan történik a GYED számítása a...
Továbbra sincs hivatalos információ a minisztériumi dolgozók idei év végi jutalmazásáról.
A védőnők bére ugyan nőtt, de a pótlékok megvonása miatt sokan még kevesebbet vihetnek haza, mint korábban.
2025 októberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 700, a nettó átlagkereset 482 400 forint volt.
A mesterséges intelligencia már nem trend, hanem kényszerű alkalmazkodás a magyar HR-piacon.
Az építőiparban 2025-ben a csökkenő megrendelések mellett a munkaerő megtartása jelentette a legnagyobb kihívást.
Érik a tömeges felmondási hullám 2026 elején Magyarországon? Asztalra csapnak a dolgozók, egyre többen állnak fel
A munkavállalók továbbra is aktívak az álláspiacon, döntéseiket elsősorban a fizetések és a juttatások befolyásolják.
A leépítés mértéke nem érte el a csoportos létszámcsökkentés törvényi határát.
Itt a rendelet, brutálisan szigorodnak a munkavédelmi szabályok Magyarországon: rengeteg dolgozót érint
Megjelent a Magyar Közlönyben a munkavédelmi szabályok jelentős szigorítása, amely az uniós előírások átvételével erősíti az egészségvédelmet.