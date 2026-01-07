2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
Business people wearing face masks working in office. People back to work post pandemic lockdown, wearing face masks and maintaining social distance at workplace.
HRCENTRUM

Friss adatokat közölt a KSH a foglalkoztatottságról: ennyi magyar munkanélküli van most

Pénzcentrum
2026. január 7. 09:00

2025 novemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 637 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 213 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt.

A 2025. szeptember–novemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 656 ezer fő volt, mely 36 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 35 ezer fővel, 2 millió 453 ezer főre mérséklődött, míg a nők esetében lényegében nem változott2, 2 millió 202 ezer főt tett ki.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 474 ezer fő dolgozott, mely 43 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 75 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 106 ezer fő volt.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,0% volt.2 Ez az érték a férfiak esetében 78,3%-ot, a nők körében pedig 71,8%-ot mutatott.2

Munkanélküliség, 2025. szeptember–november

A 2025. szeptember–novemberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 216 ezer fő, 15 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4%2 volt.

A férfiak esetében a munkanélküliek száma 120 ezer, a nőknél 96 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,7, a nők körében 4,2% lett.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,3 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 42,1%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 33,9%-uk már legalább egy éve nem talált munkát. • A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. november végén az egy évvel korábbihoz képest 1,9%-kal, 221 ezer főre mérséklődött.
Címlapkép: Getty Images
09:22
09:16
09:08
09:00
09:00
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 6.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
2026. január 6.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
2026. január 6.
Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?
2026. január 7. szerda
Attila, Ramóna
2. hét
1
4 hete
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
2
1 hónapja
Munkaszüneti nap január 2-a? Itt a munkaidőnaptár: ezen a napon lesz az első szombati munkanap 2026-ban
3
4 hete
Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér
4
1 hónapja
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
5
2 hónapja
Minimálbér 2026: megérkezett a várva várt összeg, kevéske minimálbér emelés jöhet a dolgozóknak jövőre
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
