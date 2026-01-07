Friss adatokat közölt a KSH a foglalkoztatottságról: ennyi magyar munkanélküli van most

2025 novemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 637 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 213 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt.

A 2025. szeptember–novemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 656 ezer fő volt, mely 36 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 35 ezer fővel, 2 millió 453 ezer főre mérséklődött, míg a nők esetében lényegében nem változott2, 2 millió 202 ezer főt tett ki.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 474 ezer fő dolgozott, mely 43 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 75 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 106 ezer fő volt.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,0% volt.2 Ez az érték a férfiak esetében 78,3%-ot, a nők körében pedig 71,8%-ot mutatott.2

Munkanélküliség, 2025. szeptember–november

A 2025. szeptember–novemberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 216 ezer fő, 15 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4%2 volt.

A férfiak esetében a munkanélküliek száma 120 ezer, a nőknél 96 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,7, a nők körében 4,2% lett.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,3 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 42,1%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 33,9%-uk már legalább egy éve nem talált munkát. • A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. november végén az egy évvel korábbihoz képest 1,9%-kal, 221 ezer főre mérséklődött.