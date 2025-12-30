A technológiai változások miatt felgyorsult világban most végző diplomások számára a pályamódosítás nemcsak lehetőség, hanem szükségszerűség is lesz.
Egészen elképesztő dolgokra használják már a felhasználók a Tindert: ez lenne a jövő?
Egyre több álláskereső használ társkereső alkalmazásokat arra, hogy szakmai kapcsolatokhoz, ajánlásokhoz vagy akár állásinterjú-lehetőséghez jusson.
A Bloomberg beszámolója szerint a feszes munkaerőpiacon egyre inkább elmosódik a határ a digitális platformok között. A Tindert és a Bumblet használók több mint fele jelezte, hogy már karrierépítési céllal is igénybe vette ezeket az alkalmazásokat.
A húszéves Tiffany Chau, a kaliforniai College of the Arts harmadéves hallgatója tavaly ősszel tudatosan alakította át a Hinge-profilját. Olyan kapcsolatokat keresett, amelyek segíthetik szakmai előrelépését. Egy új ismeretség révén eljutott egy Halloween-partira, ahol egy terméktervezői gyakornoki pozíció megszerzésének reményében beszélgetett a résztvevőkkel. Az eseményen több hasznos tanácsot is kapott egy olyan szakembertől, aki nemrég az Accenture-nél vett részt állásinterjún, romantikus folytatás azonban nem lett a találkozásból.
Chau szerint a társkereső alkalmazások számára egyszerűen újabb kapcsolatépítési felületet jelentenek, hasonlóan az Instagramhoz vagy a LinkedInhez.
A jelenség hátterében az álláskeresés nehézségei állnak. Az online jelentkezési rendszereket elárasztják a pályázatok, a HR-esek túlterheltek, a mesterséges intelligencia pedig már az első körben kiszűri az önéletrajzok jelentős részét. Az automatizált kiválasztási folyamat egyre kevesebb teret hagy a személyes kapcsolatoknak, ezért sok álláskereső minden lehetséges csatornát igyekszik kihasználni, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljön egy döntéshozóval vagy toborzóval.
