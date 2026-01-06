2026. január 6. kedd Boldizsár
Old man sitting in office, working.
Nyugdíj

Fontos hír jött a nyugdíj előtt álló magyaroknak: ez még 2026-ban is jár nekik

Pénzcentrum
2026. január 6. 12:00

A nyugdíjkorhatár előtt álló munkavállalók fokozott védelmet élveznek a magyar munkajogban. Az öregségi nyugdíj előtti utolsó öt évben dolgozók elbocsátása szigorú feltételekhez kötött, a jogviszony megszűnése esetén pedig emelt összegű végkielégítés illeti meg őket.

A magyar munkajog speciális védelmet biztosít azoknak a munkavállalóknak, akik közel járnak az öregségi nyugdíjkorhatárhoz. Ez a védelem attól az időponttól él, amikor a munkavállalónak már kevesebb mint öt éve van hátra a nyugdíjig - erről ír Farkas András nyugdíjszakértő szokásos hírlevelében.

Az érintett korosztály határozatlan idejű munkaszerződését a munkáltató csak kivételes esetekben szüntetheti meg egyoldalúan. Felmondásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a dolgozó szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegi a munkaviszonyból eredő alapvető kötelezettségeit, illetve ha olyan magatartást tanúsít, amely ellehetetleníti a további együttműködést. Minden esetben a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmondás jogszerű volt, és a megjelölt okok valósak.

A törvény bizonyos körülmények között lehetővé teszi a felmondást akkor is, ha a munkavállaló képességeivel kapcsolatos hiányosságok merülnek fel, vagy a munkáltató működésében jelentkeznek nehézségek.

Ilyen esetben azonban a munkáltatónak először meg kell vizsgálnia, hogy van-e a munkavállaló szokásos munkavégzési helyén olyan betöltetlen munkakör, amelyet az érintett a képzettsége és tapasztalata alapján el tudna látni. Ha van ilyen pozíció, azt fel kell ajánlani számára. A munkaviszony csak akkor szüntethető meg, ha nincs megfelelő üres állás, vagy a munkavállaló elutasítja az áthelyezési ajánlatot.

A nyugdíjhoz közeledő munkavállalók anyagi biztonságát a megemelt végkielégítés is erősíti. Ha a munkaviszony a munkáltató felmondása vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt ér véget az öregségi nyugdíjkorhatárt megelőző öt évben, a dolgozót a rendes végkielégítésen felül további többletjuttatás is megilleti.

Az alap-végkielégítés mértéke a munkáltatónál eltöltött időtől függ. Három év munkaviszony után egyhavi, öt év után kéthavi, tíz év után háromhavi, tizenöt év után négyhavi, húsz év után öthavi, huszonöt év után pedig hathavi távolléti díjnak megfelelő összeg jár.

Ehhez adódik hozzá a kiegészítő juttatás: három–öt év szolgálati idő esetén plusz egyhavi, tíz–tizenöt év esetén további kéthavi, húsz év feletti munkaviszony esetén pedig háromhavi távolléti díjjal egyező összeggel emelkedik a végkielégítés.

Nem jár ugyanakkor végkielégítés, ha a felmondás oka a munkavállaló magatartása, vagy olyan, nem egészségügyi eredetű képességbeli hiányosság, amely megalapozza a jogviszony megszüntetését.
Címlapkép: Getty Images
