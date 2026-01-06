Fontos hír jött a nyugdíj előtt álló magyaroknak: ez még 2026-ban is jár nekik

Jogszabályt sért, aki belterületi járdákon hagyományos, nátrium-klorid alapú útszóró sót használ - emlékeztetett Budapest főtájépítésze.
A nyugdíjkorhatár előtt álló munkavállalók fokozott védelmet élveznek a magyar munkajogban. Az öregségi nyugdíj előtti utolsó öt évben dolgozók elbocsátása szigorú feltételekhez kötött, a jogviszony megszűnése esetén pedig emelt összegű végkielégítés illeti meg őket.
A magyar munkajog speciális védelmet biztosít azoknak a munkavállalóknak, akik közel járnak az öregségi nyugdíjkorhatárhoz. Ez a védelem attól az időponttól él, amikor a munkavállalónak már kevesebb mint öt éve van hátra a nyugdíjig - erről ír Farkas András nyugdíjszakértő szokásos hírlevelében.
Az érintett korosztály határozatlan idejű munkaszerződését a munkáltató csak kivételes esetekben szüntetheti meg egyoldalúan. Felmondásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a dolgozó szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegi a munkaviszonyból eredő alapvető kötelezettségeit, illetve ha olyan magatartást tanúsít, amely ellehetetleníti a további együttműködést. Minden esetben a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmondás jogszerű volt, és a megjelölt okok valósak.
A törvény bizonyos körülmények között lehetővé teszi a felmondást akkor is, ha a munkavállaló képességeivel kapcsolatos hiányosságok merülnek fel, vagy a munkáltató működésében jelentkeznek nehézségek.
Ilyen esetben azonban a munkáltatónak először meg kell vizsgálnia, hogy van-e a munkavállaló szokásos munkavégzési helyén olyan betöltetlen munkakör, amelyet az érintett a képzettsége és tapasztalata alapján el tudna látni. Ha van ilyen pozíció, azt fel kell ajánlani számára. A munkaviszony csak akkor szüntethető meg, ha nincs megfelelő üres állás, vagy a munkavállaló elutasítja az áthelyezési ajánlatot.
A nyugdíjhoz közeledő munkavállalók anyagi biztonságát a megemelt végkielégítés is erősíti. Ha a munkaviszony a munkáltató felmondása vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt ér véget az öregségi nyugdíjkorhatárt megelőző öt évben, a dolgozót a rendes végkielégítésen felül további többletjuttatás is megilleti.
Az alap-végkielégítés mértéke a munkáltatónál eltöltött időtől függ. Három év munkaviszony után egyhavi, öt év után kéthavi, tíz év után háromhavi, tizenöt év után négyhavi, húsz év után öthavi, huszonöt év után pedig hathavi távolléti díjnak megfelelő összeg jár.
Ehhez adódik hozzá a kiegészítő juttatás: három–öt év szolgálati idő esetén plusz egyhavi, tíz–tizenöt év esetén további kéthavi, húsz év feletti munkaviszony esetén pedig háromhavi távolléti díjjal egyező összeggel emelkedik a végkielégítés.
Nem jár ugyanakkor végkielégítés, ha a felmondás oka a munkavállaló magatartása, vagy olyan, nem egészségügyi eredetű képességbeli hiányosság, amely megalapozza a jogviszony megszüntetését.
A 2026-ban megállapítandó nyugdíjak összegének számításakor új valorizációs szorzókat alkalmaznak majd, amelyek várhatóan 10%-kal lesznek magasabbak a 2025-ös értékeknél.
Az európaiak többsége attól tart, hogy országuk állami nyugdíjrendszere belátható időn belül fenntarthatatlanná válik.
December 31-e a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) egy részénél és a nyugdíjbiztosításoknál is fontos határnap.
Elkerülhetetlenné vált a nyugdíjkorhatár egyéniesítése és a jóléti kiadások visszafogása.
Havonta 232 ezer forint mínuszt jelent a nyugdíjba vonulás az átlagok alapján. A különbség mértéke miatt érdemes előre gondoskodni a nyugdíjas évek pénzügyi biztonságáról.
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026. januárban is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
A nyugdíj utalása az adott hónap 12. napjához legközelebb eső munkanapon kerül utalásra 2026-ban is, ez leggyakrabban épp 12-re esik, de nem minden hónapban.
