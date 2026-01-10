A kormány válaszul blokkolta az internetet és a nemzetközi telefonhívásokat, hogy elvágja a 85 milliós országot a külső befolyástól.
Olyan alku formálódik a háttérben Trump és Putyin között, ami katasztrofális lehet Európa számára
Az Egyesült Államok Nicolás Maduro venezuelai elnök elleni sikeres katonai akciója látszólag újabb csapást mért Oroszország geopolitikai befolyására, valójában azonban Vlagyimir Putyin számára akár előnyös is lehet a helyzet - írja elemzésében a Portfolio.
Oroszország az Ukrajna elleni 2022-es invázió óta jelentősen vesztett közvetlen geopolitikai erejéből. Az elmúlt években több szövetségese is meggyengült vagy elveszett: Örményország a Nyugat felé fordult, miután Oroszország nem tudta megvédeni Azerbajdzsánnal szemben; Szíriában Bassár el-Aszad rezsimje összeomlott; Irán és proxyszervezetei súlyos veszteségeket szenvedtek Izraeltől és az USA-tól.
A legfrissebb csapás Venezuela, ahol az USA egy rajtaütésszerű akcióban elfogta Madurót, akivel Oroszország tavaly stratégiai partnerségi szerződést kötött. Az orosz reakció meglepően visszafogott volt: a külügyminisztérium kiadta a kötelező elítélő nyilatkozatot, de sem a Kreml, sem Putyin nem szólalt meg az ügyben.
Orosz nacionalista véleményvezérek, mint Igor Girkin és Alekszandr Dugin, élesen bírálták a helyzetet, Oroszország gyengeségét hangsúlyozva. Különösen fájó lehet Moszkva számára, hogy az USA sikeresen hajtotta végre azt a fajta "lefejező" műveletet, amit Oroszország 2022-ben Ukrajnában megkísérelt, de kudarcot vallott.
Putyin hallgatása azonban stratégiai megfontolásokat is tükrözhet. Az orosz elnök számára előnyös lehet a trumpi fordulat, amely szerint az USA kivonul Európából és csökkenti Ukrajna támogatását. Ha Trump az 1823-as Monroe-doktrína szellemében az amerikai kontinenst az USA érdekszférájának tekinti, cserébe pedig távol tartja magát az európai ügyektől, az Putyinnak kedvező alku lehet.
Oroszország számára Latin-Amerika nem stratégiai jelentőségű, könnyen lemondhat róla, ha cserébe az Egyesült Államok kivonul Európából. A Maduro elleni akcióval az USA maga is nyíltan megszegte a nemzetközi jogot, ezzel elismerve a multipoláris világrendet, ahol az erősebb joga érvényesül.
Egy magas rangú orosz forrás a Reutersnek meg is erősítette: "Oroszország elvesztette egy szövetségesét Latin-Amerikában. De ha ez a Trump-féle Monroe-doktrína működésének példája, ahogy tűnik, akkor Oroszországnak is megvan a maga befolyási szférája."
