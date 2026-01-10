2026. január 10. szombat Melánia
-4 °C Budapest
Olyan alku formálódik a háttérben Trump és Putyin között, ami katasztrofális lehet Európa számára

Pénzcentrum
2026. január 10. 16:33

Az Egyesült Államok Nicolás Maduro venezuelai elnök elleni sikeres katonai akciója látszólag újabb csapást mért Oroszország geopolitikai befolyására, valójában azonban Vlagyimir Putyin számára akár előnyös is lehet a helyzet - írja elemzésében a Portfolio.

Oroszország az Ukrajna elleni 2022-es invázió óta jelentősen vesztett közvetlen geopolitikai erejéből. Az elmúlt években több szövetségese is meggyengült vagy elveszett: Örményország a Nyugat felé fordult, miután Oroszország nem tudta megvédeni Azerbajdzsánnal szemben; Szíriában Bassár el-Aszad rezsimje összeomlott; Irán és proxyszervezetei súlyos veszteségeket szenvedtek Izraeltől és az USA-tól.

A legfrissebb csapás Venezuela, ahol az USA egy rajtaütésszerű akcióban elfogta Madurót, akivel Oroszország tavaly stratégiai partnerségi szerződést kötött. Az orosz reakció meglepően visszafogott volt: a külügyminisztérium kiadta a kötelező elítélő nyilatkozatot, de sem a Kreml, sem Putyin nem szólalt meg az ügyben.

Orosz nacionalista véleményvezérek, mint Igor Girkin és Alekszandr Dugin, élesen bírálták a helyzetet, Oroszország gyengeségét hangsúlyozva. Különösen fájó lehet Moszkva számára, hogy az USA sikeresen hajtotta végre azt a fajta "lefejező" műveletet, amit Oroszország 2022-ben Ukrajnában megkísérelt, de kudarcot vallott.



Putyin hallgatása azonban stratégiai megfontolásokat is tükrözhet. Az orosz elnök számára előnyös lehet a trumpi fordulat, amely szerint az USA kivonul Európából és csökkenti Ukrajna támogatását. Ha Trump az 1823-as Monroe-doktrína szellemében az amerikai kontinenst az USA érdekszférájának tekinti, cserébe pedig távol tartja magát az európai ügyektől, az Putyinnak kedvező alku lehet.

Oroszország számára Latin-Amerika nem stratégiai jelentőségű, könnyen lemondhat róla, ha cserébe az Egyesült Államok kivonul Európából. A Maduro elleni akcióval az USA maga is nyíltan megszegte a nemzetközi jogot, ezzel elismerve a multipoláris világrendet, ahol az erősebb joga érvényesül.

Egy magas rangú orosz forrás a Reutersnek meg is erősítette: "Oroszország elvesztette egy szövetségesét Latin-Amerikában. De ha ez a Trump-féle Monroe-doktrína működésének példája, ahogy tűnik, akkor Oroszországnak is megvan a maga befolyási szférája."
Címlapkép: Getty Images
#invázió #ukrajna #oroszország #portfolio #világ #usa #donald trump #venezuela #geopolitika #vlagyimir putyin #orosz-ukrán háború

1 HOZZÁSZÓLÁS
TolllerBela
52 perce
Amíg az orosz olaj ellen van ez a szerencsétlen trumpli, addig nekünk dolgozik ! És az orosz olaj az ő pénze ellen van, ezt képes felfogni.
