2026. január 9. péntek Marcell
-5 °C Budapest
gyárak, létszámleépítés, recesszió, munkaerőpiac
HRCENTRUM

Egyre nehezebb helyzetben a magyar álláskeresők: óriási fordulat állt be a munkaerőpiacon

Pénzcentrum
2026. január 9. 13:59

Lassult a munkaerőáramlás a magyarországi vállalatoknál, ami szorosan összefügg a cégek óvatosabb toborzási gyakorlatával. Bár továbbra is sok munkavállaló váltana munkahelyet, a lehetőségeik 2024-hez képest szűkültek. Ez derül ki a Profession.hu friss felméréséből.

2023 óta folyamatosan csökken azoknak a munkáltatóknak az aránya, amelyek az előző évhez képest nagyobb munkaerőáramlást tapasztaltak. Két éve még a cégek 44 százaléka számolt be erről, 2024-ben 37 százalék, 2025-ben pedig már csak 31 százalék. Ezzel párhuzamosan nőtt azon vállalatok aránya, ahol egyáltalán nem változott a dolgozói létszám. Ez az arány 2023-ban és 2024-ben 22 és 23 százalék volt, 2025-ben viszont már elérte a 31 százalékot.

A mérséklődő fluktuáció mögött a visszafogottabb munkaerőfelvétel is áll. A munkavállalók számára kevesebb az elérhető álláslehetőség, mivel az álláshirdetések száma tovább csökkent. A 2025-ös és a 2024-es év első tizenegy hónapjának összevetésében 2,2 százalékos visszaesés látható.

Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója szerint a fluktuáció továbbra is fontos jelzőszáma a szervezeti működésnek. Bizonyos szintig hozzájárul a megújuláshoz, tartósan magas értéke viszont kockázatot jelent. A 2025-ös évben a dolgozói mozgás intenzitása csökkent, de továbbra is jellemző. Tízből hét vállalat tapasztalt munkaerőmozgást, igaz, enyhébb mértékben, mint egy évvel korábban.

A felmérés arra is rávilágít, hogy a cégek felkészültsége nem javult érdemben. Létszámtervvel alig több mint a vállalatok fele rendelkezik, átfogó humánerőforrás-gazdálkodási stratégiával pedig ennél is kevesebben. A toborzási gyakorlatok sem változtak számottevően. Továbbra is a cégek 70 százaléka dolgozik kialakult, rögzített toborzási folyamattal. Ugyanakkor pozitívum, hogy a vállalatok több mint kétharmada legalább alkalmanként, míg tízből három rendszeresen méri és elemzi álláshirdetései teljesítményét.

A jelenlegi munkaerőpiaci környezetben a HR hatékonysága kiemelt jelentőségű. A magas munkavállalói aktivitás a csökkenő hirdetésszám mellett megnehezíti a megfelelő jelöltek kiválasztását. A megkérdezett cégek szerint fizikai munkakörökben legalább 23, szellemi munkakörökben pedig legalább 27 jelentkezőre lenne szükség egy megfelelő munkatárs kiválasztásához. Az idei adatok alapján egy álláshirdetésre érkező jelentkezők átlagos száma ennek több mint a kétszerese.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #hr #álláskeresés #munka #foglalkoztatás #álláshirdetés #állás #munkaerőpiac #vállalatok #profession #2025

