Őrületes tech-kütyüket mutattak be ezen a Las Vegas-i kiállításon: te melyiket próbálnád ki?

A világ legbefolyásosabb technológiai kiállításán, a Las Vegas-i CES-en idén is számos innovatív és különleges terméket mutattak be, az AI-alapú virtuális háziállatoktól kezdve az ultrahangos késeken át a papírelemekig - tudósított a Dezeen.

A Consumer Electronics Show (CES) minden év elején megrendezett eseményén a Samsung és LG mellett kisebb cégek, startupok és feltörekvő vállalkozások is bemutatják legújabb termékeiket és koncepciójaikat.

Idén a mesterséges intelligencia uralta a kiállítást, füstérzékelőktől kezdve a zuhanyzókon át a cipősszekrényekig mindenhol megjelent, bár a legtöbb AI-termék nem volt különösebben meggyőző vagy hasznos. A rengeteg újdonság közül azonban néhány kiemelkedett.

A szingapúri Flint cég újratölthető "papíreleme" egy vékony, rugalmas, nem mérgező és nem robbanásveszélyes alternatívát kínál a hagyományos lítiumelemekkel szemben. Cink, mangán és vízbázisú oldat kombinációjából készül, és a gyártó szerint életciklusa végén lebomlik. A kísérleti akkumulátor már gyártásba is került a cég szingapúri üzemében.

A CES-en két humanoid robot is bemutatta, hogyan hajtogatja össze a ruhákat – a DYNA Robotics mosodai szolgáltató robotja és az LG CLOiD nevű háztartási robotja, amely a háztartási feladatok mellett természetes módon kommunikál is a felhasználókkal.

A Lego bemutatta népszerű építőkockáinak továbbfejlesztett változatát, amely elektronikus komponensekkel van felszerelve. Az úgynevezett Smart Brick szenzorokkal, gyorsulásmérőkkel és apró hangszórókkal teszi élőbbé a játékélményt, először három Star Wars készletben jelenik meg márciusban.

A Seattle Ultrasonics C-200 nevű "világ első ultrahangos kése" másodpercenként több mint 30 000-szer rezeg. Ezek a rezgések szabad szemmel és kézzel nem érzékelhetők, de állítólag élesebbé teszik a pengét, és felére csökkentik a vágáshoz szükséges erőt.

A Clicks Technology új telefonja, a Clicks Communicator elsősorban üzenetküldésre szolgál, BlackBerry-stílusú fizikai billentyűzettel. A cég elképzelése szerint a felhasználók ezt egy második, szórakozásra és tartalomfogyasztásra használt okostelefon mellett használnák.

Erwan Bouroullec francia tervező a Serif TV után ismét együttműködött a Samsunggal, és megalkotta a Music Studio 5 hangszórót, amely minimalista pöttyös dizájnjával használaton kívül is absztrakt szoborként díszíti a lakást.

A svájci Punkt cég MC03 okostelefonja egyetlen egyedi értékesítési ponttal rendelkezik: a magánélet védelmével. A telefon teljes funkcionalitással bír, de megszünteti az olyan invazív gyakorlatokat, mint a követés és profilozás, valamint teljes ellenőrzést biztosít a felhasználóknak adataik felett.

Az IKEA 2026-ban debütált a CES-en, és számos új okosotthon-terméket mutatott be, köztük Sabine Marcelis holland tervező fánk alakú Varmblixt lámpájának frissített változatát, amely most matt fehér kivitelben, tompítható, színváltós okosizzóval érkezik.

A TDM audiogyártó bemutatta a "világ első és egyetlen" olyan fejhallgatóját, amely hordozható hangszóróvá alakítható egy szabadalmaztatott csavaró mechanizmus segítségével.

A kínai Takway startup aranyos, mesterséges intelligenciával működő virtuális háziállatot mutatott be, amely a Tamagotchihoz hasonlóan a felhasználóval együtt fejlődik, de MBTI-alapú viselkedési modellezéssel egyedi személyiséget kap minden egyes virtuális kedvenc.