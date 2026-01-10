Őrületes tech-kütyüket mutattak be ezen a Las Vegas-i kiállításon: te melyiket próbálnád ki?

A gyakorlatban a rendszer bevezetése már mostanra is súlyos problémákba ütközött.
A világ legbefolyásosabb technológiai kiállításán, a Las Vegas-i CES-en idén is számos innovatív és különleges terméket mutattak be, az AI-alapú virtuális háziállatoktól kezdve az ultrahangos késeken át a papírelemekig - tudósított a Dezeen.
A Consumer Electronics Show (CES) minden év elején megrendezett eseményén a Samsung és LG mellett kisebb cégek, startupok és feltörekvő vállalkozások is bemutatják legújabb termékeiket és koncepciójaikat.
Idén a mesterséges intelligencia uralta a kiállítást, füstérzékelőktől kezdve a zuhanyzókon át a cipősszekrényekig mindenhol megjelent, bár a legtöbb AI-termék nem volt különösebben meggyőző vagy hasznos. A rengeteg újdonság közül azonban néhány kiemelkedett.
A szingapúri Flint cég újratölthető "papíreleme" egy vékony, rugalmas, nem mérgező és nem robbanásveszélyes alternatívát kínál a hagyományos lítiumelemekkel szemben. Cink, mangán és vízbázisú oldat kombinációjából készül, és a gyártó szerint életciklusa végén lebomlik. A kísérleti akkumulátor már gyártásba is került a cég szingapúri üzemében.
A CES-en két humanoid robot is bemutatta, hogyan hajtogatja össze a ruhákat – a DYNA Robotics mosodai szolgáltató robotja és az LG CLOiD nevű háztartási robotja, amely a háztartási feladatok mellett természetes módon kommunikál is a felhasználókkal.
A Lego bemutatta népszerű építőkockáinak továbbfejlesztett változatát, amely elektronikus komponensekkel van felszerelve. Az úgynevezett Smart Brick szenzorokkal, gyorsulásmérőkkel és apró hangszórókkal teszi élőbbé a játékélményt, először három Star Wars készletben jelenik meg márciusban.
A Seattle Ultrasonics C-200 nevű "világ első ultrahangos kése" másodpercenként több mint 30 000-szer rezeg. Ezek a rezgések szabad szemmel és kézzel nem érzékelhetők, de állítólag élesebbé teszik a pengét, és felére csökkentik a vágáshoz szükséges erőt.
A Clicks Technology új telefonja, a Clicks Communicator elsősorban üzenetküldésre szolgál, BlackBerry-stílusú fizikai billentyűzettel. A cég elképzelése szerint a felhasználók ezt egy második, szórakozásra és tartalomfogyasztásra használt okostelefon mellett használnák.
Erwan Bouroullec francia tervező a Serif TV után ismét együttműködött a Samsunggal, és megalkotta a Music Studio 5 hangszórót, amely minimalista pöttyös dizájnjával használaton kívül is absztrakt szoborként díszíti a lakást.
A svájci Punkt cég MC03 okostelefonja egyetlen egyedi értékesítési ponttal rendelkezik: a magánélet védelmével. A telefon teljes funkcionalitással bír, de megszünteti az olyan invazív gyakorlatokat, mint a követés és profilozás, valamint teljes ellenőrzést biztosít a felhasználóknak adataik felett.
Az IKEA 2026-ban debütált a CES-en, és számos új okosotthon-terméket mutatott be, köztük Sabine Marcelis holland tervező fánk alakú Varmblixt lámpájának frissített változatát, amely most matt fehér kivitelben, tompítható, színváltós okosizzóval érkezik.
A TDM audiogyártó bemutatta a "világ első és egyetlen" olyan fejhallgatóját, amely hordozható hangszóróvá alakítható egy szabadalmaztatott csavaró mechanizmus segítségével.
A kínai Takway startup aranyos, mesterséges intelligenciával működő virtuális háziállatot mutatott be, amely a Tamagotchihoz hasonlóan a felhasználóval együtt fejlődik, de MBTI-alapú viselkedési modellezéssel egyedi személyiséget kap minden egyes virtuális kedvenc.
A Samsung 2025 decemberében mutatta be az Exynos 2600 mobilprocesszort, amely a világ első 2 nanométeres gyártási technológiával készült chipje.
A döntés hátterében feltehetően a vártnál gyengébb értékesítési adatok állnak.
A vállalat eredményei felülmúlták az elemzői várakozásokat.
2025-ben nem volt szembenállás, a legutóbbi ilyen eset 2024. december 7-én történt, a következő pedig 2027. február 10-én várható.
A hivatalos lapban megjelent jogszabály helyesbítése azóta sem történt meg, noha a törvény már hatályba lépett.
A biztonsági rések úgynevezett zero-day sebezhetőségek, ami azt jelenti, hogy korábban ismeretlenek voltak a szoftver fejlesztői előtt.
Lejáró Telekom-pontokra hivatkozva küldenek SMS-t a csalók. Egy kattintás elég lehet ahhoz, hogy megszerezzék a bankkártyaadatokat.
A Duolingo dolgozik azon, hogy a jövőben más nyelvekre és Android-eszközökre is kiterjeszthesse a funkciót.
Kína új, szigorú feltételt szab a félvezetőipari beruházásoknak.
A Meta Platforms felvásárolja a kínai gyökerű Manus mesterségesintelligencia startupot, hogy tovább erősítse fejlett AI-képességeit.
Soha nem látott ütemben terjedt Magyarországon az üzleti célú elektronikus aláírás 2025-ben.
Egy új technológia akár 20 másodperc alatt, 86 százalékos pontossággal képes megfejteni az ATM-nél beütött PIN-kódot.
A Sophos legújabb elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek.
Kína szigorítaná a mesterséges intelligencia szabályozását, különös tekintettel az emberi személyiséget szimuláló és érzelmi interakciót folytató rendszerekre.
A friss számok többek közt megmutatják, milyen könnyen találhatunk információkat, intézhetünk ügyeket, tudjuk nyomonkövetni a rendeléseinket, mennyit vásárolunk online.
A 3i/ATLAS-t először júliusban észlelték, majd gyorsan áthaladt a Naprendszeren.
A streaming szolgáltató, amely több mint 100 millió számot kínál, megerősítette, hogy a kiszivárgott anyag nem tartalmazza a teljes kínálatát.
Fontos tudni: a Netflix soha nem kér fizetési adatokat SMS-ben küldött linken keresztül, és nem fenyeget azonnali fióktiltással ilyen módon.