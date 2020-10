Több milliót bukhatnak, ha ilyen hitelekből vesznek lakást a magyar családok

Babaváró kölcsönt az ügyfelek jellemzően lakásvásárlásra, bővítésre, felújításra veszik igénybe. Sokan pedig önerőként, induló tőkeként használják fel a kölcsönt, amelyet egyre többen kapcsolnak össze más termékekkel, hogy a lehető legmagasabb összeggel vágjanak bele az ingatlanvásárlásba.

A Babaváró kölcsön konstrukció egyik előnye, hogy a felvett összeg 75 százaléka önerőként beszámítható ingatlanvásárlásnál, és más termékekkel is összevonható, ami jelentősen javítja az igénylők pozícióját a lakáspiacon. Az OTP Banknál például tíz százalék azoknak az ügyfeleknek az aránya, akik az államilag támogatott kamatozású kölcsön folyósítását követő három hónapban lakáshitel szerződést is kötöttek. A bank szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy a Babaváró kölcsön felső határa 10 millió forint, ezért is érdemes a lakásvásárlást tervezőknek körbenézniük, hogy milyen egyéb, családtámogatási formákat, vagy piaci konstrukciójú termékeket vehetnek igénybe.

Otthonteremtési mátrix

A családok otthonteremtését segítő, a gyermekvállalást ösztönző rendszerben vannak vissza nem térintendő, valamint visszatérítendő támogatások. A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) vissza nem térítendő állami támogatás, amit új lakás vásárlására vagy építésére, használt lakás vásárlására, bővítésére lehet felhasználni. Meglévő gyermekek után házastársak, élettársak és egyedülálló szülők, valamint gyermeket vállaló házaspárok igényelhetik.

A falusi CSOK szintén vissza nem térítendő támogatás, amely tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén lévő használt lakás és ház vásárlására és bővítésére, korszerűsítésére, vagy a meglévő ingatlan bővítésére, korszerűsítésére használható fel. Amennyiben részben használt lakás vásárlására igénylik a falusi CSOK-ot, a támogatás legfeljebb fele költhető el a vásárlásra, a fennmaradó részt a lakás bővítésére, korszerűsítésére kell fordítani.

A CSOK és a falusi CSOK mellé kamattámogatott hitelek is igényelhetőek, amelyek a visszatérítendő támogatások körébe tartoznak. A CSOK mellé igényelhető hitel új lakás építésére, vásárlására, valamint használt lakás vásárlására, bővítésére.

Kombinálva jobban megéri

A Babaváró kölcsön is kombinálható a vissza nem térítendő CSOK-kal, a Falusi CSOK-kal, vagy a jelzáloghitel meghatározott összegű elengedésével. További lehetőség a CSOK és a Falusi CSOK mellé az akár 20 évre igényelhető kamattámogatott hitel, amely kiszámítható törlesztést biztosít az új otthont kereső családok számára. A lehetséges kombinációk számát növeli, ha az államilag támogatott konstrukciókat piaci termékekkel is összekapcsolják az ügyfelek.

Minden lehetséges fórumon hangsúlyozzuk a lakáshitel igénylés előtt állóknak, hogy igényléskor érdemes olyan szakértőhöz fordulniuk, aki jól felméri az egyedi igényeiket és a számukra kedvező pénzügyi megoldást javasolja. Hiszen egy jól megválasztott hitellel akár több millió forint összegű kamattámogatás is lehet a különbség két hiteltermék között, ami már szemmel látható összeg

- hívja fel a figyelmet Kormos Zoltán, az OTP Bank otthonteremtési megoldásokért felelős vezetője.

Címlapkép: Getty Images