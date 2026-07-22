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Hitel

Kegyetlen hidegzuhany érheti a magyar lakáshiteleseket: rengeteg család kaphat nem várt levelet a bankjától

Pénzcentrum
2026. július 22. 20:01

Csaknem öt év után véget érhet az intézkedés, amely több mint 200 ezer lakáshiteles törlesztőrészletének emelkedését akadályozta meg. Az érintettek többsége csak akkor szembesülhet igazán a változással, amikor megérkezik az első magasabb törlesztő. Akkor viszont már sokkal nehezebb lesz nyugodtan dönteni.

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Ha van lakáshiteled, és nem vagy teljesen biztos benne, milyen kamatozású, most nem érdemes legyinteni. A kamatstop nem mindenkit érint, de akit igen, annak szeptember 30. után emelkedhet a havi törlesztője. Van, akinél csak néhány ezer forintról lehet szó, másnál ennél jóval nagyobb összegről. A különbség attól függ, mekkora a fennálló tartozás, mennyi van még hátra a futamidőből, milyen a kamatperiódus, és milyen kamatfelár szerepel a szerződésben.

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A legrosszabb döntés most az, ha megvárod, amíg a bank értesít, és csak utána kezdesz számolni.

Ez rólad szólhat, ha ilyen lakáshiteled van

Nem minden lakáshiteles érintett. A kamatstop elsősorban azokat védi, akiknek változó kamatozású vagy legfeljebb 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelük van. A legfontosabb kérdés az, hogy a hiteled kamata milyen gyakran változhat.

Mely hiteleket érintheti a kmatstop vége? Forrás: BankmonitorMely hiteleket érintheti a kamatstop vége? Forrás: Bankmonitor

Ha 2021 vége előtt vettél fel változó kamatozású vagy rövid kamatperiódusú jelzáloghitelt, mindenképp ellenőrizd a szerződésedet.

Nem kell elsőre minden részletét megértened. Elég, ha megkeresed ezeket a kifejezéseket:

  • kamatozás típusa
  • kamatperiódus
  • referencia-kamatláb
  • BUBOR
  • kamatfelár
  • kamatforduló

Ha ezek közül több is szerepel a szerződésedben, és nem vagy biztos abban, milyen hatással lehetnek a törlesztődre, érdemes szakértővel kiszámoltatni, mi történik a kamatstop után.

Mi volt a kamatstop, és miért fájhat a vége?

A kamatstop 2022 januárjában indult, amikor a piaci kamatok gyorsan emelkedtek. A változó kamatozású lakáshiteleknél ez azt jelentette volna, hogy sok család törlesztője rövid idő alatt látványosan megugrik.

A kamatstop ezt akadályozta meg.

A lényege az volt, hogy az érintett hitelek kamatát nem az aktuális piaci referenciahozam, hanem egy korábbi, 2021. október 27-i érték alapján kellett meghatározni. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy sok adós éveken át alacsonyabb törlesztőt fizetett, mint amit a piaci kamatok alapján fizetnie kellett volna.

A kamatstop nem engedte el a tartozást. Csak megakadályozta, hogy a piaci kamatemelkedés teljes hatása megjelenjen a törlesztőben. Most pedig pont ez a védelem szűnhet meg.

Miért most kell ezzel foglalkozni?

Mert egy lakáshitel ügyintézési idejéhez képest szeptember 30. már nagyon közel van. Egy hitelkiváltás, banki egyeztetés vagy szerződésmódosítás nem egy délután alatt történik. Szükség lehet:

  • aktuális tartozásigazolásra
  • jövedelemigazolásra
  • ingatlan-értékbecslésre
  • banki előminősítésre
  • közjegyzői okiratra
  • földhivatali ügyintézésre
  • a régi bank és az új bank közötti elszámolásra

Ha szeptember végén minden érintett egyszerre kezd kapkodni, könnyen torlódás lehet a bankoknál.

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Aki most lép, nem az első magasabb törlesztő után próbál mentőövet keresni, hanem még előtte megnézi, van-e jobb megoldás.

Mennyivel emelkedhet a törlesztőd?

Ez az a kérdés, amelyre mindenki konkrét számot szeretne kapni. Csakhogy nincs egyetlen válasz.

A törlesztőemelkedés főleg ettől függ:

  • mekkora a fennálló tőketartozás;
  • mennyi van még hátra a futamidőből;
  • milyen kamatperiódusú a hitel;
  • mekkora a szerződés szerinti kamatfelár;
  • mikor van a következő kamatforduló;
  • mekkora BUBOR-érték vagy más referenciakamat lesz akkor érvényes.

A 2021. október 27-i rögzített értékekhez képest a piaci BUBOR még mindig magasabb. Például a háromhavi BUBOR akkor 2,02 százalék, a hathavi 2,17 százalék, a tizenkét havi pedig 2,40 százalék volt. 2026 júniusában ezek már 5,75 és 5,94 százalék közötti szinteken jártak.

Ez azt jelenti, hogy a kamatstop kivezetése után a hitel kamata sok esetben több százalékponttal magasabb lehet, annál, mint amekkora kamatot az adós jelenleg fizet.

Példák a lehetséges hatásra:

Mekkora törlesztőemelkedésre számíthatsz? Forrás: BankmonitorMekkora törlesztőemelkedésre számíthatsz? Forrás: Bankmonitor

Minél nagyobb a fennálló tartozás, és minél hosszabb a hátralévő futamidő, annál nagyobbat üthet a kamatstop vége. Ezért nem elég átlagokról beszélni. A saját hiteled várható törlesztőrészletét kell kiszámolni.

A legfontosabb kérdés: csak magasabb lesz a törlesztőd, vagy van jobb ajánlat is?

Sokan itt rontják el. Azt nézik, mennyivel nőhet a törlesztőjük. Ez fontos, de nem elég. A második kérdés legalább ilyen fontos: ha most újraszámolnád a hiteledet, lenne-e jobb ajánlat a piacon?

A kamatstop vége után egyes régi hitelek kamata 8% körüli vagy afeletti szintre kerülhet. Ezzel szemben a piacon jelenleg elérhető új, fix kamatozású lakáshitelek és hitelkiváltó konstrukciók sok esetben kedvezőbb kamatszinten is elérhetők lehetnek.

Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek megéri kiváltani a hitelét. De azt igen, hogy minden érintettnek érdemes legalább elvégezni az összehasonlítást.
Címlapkép: Getty Images
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