Kiadták a figyelmeztetést: kiadós esőzés érkezik, majd fagyos éjszakák csapnak le az országra

A következő 24 órában egy mediterrán ciklon és egy északnyugati hidegfront együttes hatására az ország döntő részén kiadós esőzés várható, a jövő hét közepétől azonban ismét száraz, napos, de éjszakánként fagyos időjárásra kell készülni – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-videójából.

Az Olaszország felett örvénylő mediterrán ciklon melegfrontja fokozatosan a Kárpát-medence felé húzódik, amelyhez északnyugat felől egy hidegfront kapcsolódik. Ez a két időjárási rendszer együttesen intenzív csapadékképződést idéz elő. A csapadékzóna folyamatosan kelet felé halad, így vasárnap reggel már inkább a Dunától keletre várható eső. A lehulló csapadék mennyisége az ország nagyobb részén eléri vagy meghaladja a 10 millimétert, míg a déli, délkeleti területeken, különösen Bács-Kiskun vármegyében a területi átlag a 20 millimétert is meghaladhatja. Egyedül az északnyugati határszél, Sopron és Mosonmagyaróvár térsége maradhat ki a csapadékból.

"Az előttünk álló éjszaka végre mozgalmasan, csapadékosan alakul, zömmel borult lesz az ég, és szinte országszerte kell esőre számítani" – hangzott el a meteorológiai elemzésben. Vasárnap délutánra a keleti határt is elhagyja az összefüggő esőzóna, és nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, bár az északkeleti megyékben egész nap borult maradhat az idő. A nappali csúcshőmérséklet döntően 15 és 20 Celsius-fok között alakul, a tartósan esős északkeleti tájakon viszont csupán 13-14 fok valószínű. A szél északnyugatira fordul, a Dunántúlon és a középső országrészben élénk, a hegyvidéki területeken erős széllökések is kísérhetik.

A jövő hét során a csapadékos rendszert felváltja egy nyugati, délnyugati nagynyomású zóna. "A következő napok időjárását alapvetően ennek a magas nyomásnak a peremén érkező száraz légtömeg fogja alakítani" – emelték ki a szakemberek. Hétfőtől az ország nagy részén többórás napsütésre, száraz időre lehet számítani, ugyanakkor az éjszakák jelentősen lehűlnek, keddtől a fagyérzékeny helyeken akár mínusz 3, mínusz 4 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, míg a nappali csúcsértékek 15-16 fok körül alakulnak.