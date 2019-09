Szakmák, amikkel nagyot bukhatnak a pályakezdők: sokáig csak ráfizetés lehet a vége

A magyar felsőoktatásban vannak olyan szakok, ahol kiemelten sokan veszik fel a Diákhitel II-t. És bár ez a hitel kamatmentes, pályakezdőként a visszafizetés megkezdése igencsak nehézkes lehet, főleg ha a kezdőbérek elmaradnak attól, amire egy frissdiplomás számít. A Pénzcentrumon azt számoltuk ki, hogy a Diákhitel II szempontjából legnépszerűbb 10 szak hallgatói közül, kik tesznek a legjobb lóra képzésüket tekintve. Azaz, hogy mely szakmában elhelyezkedők tudnák leghamarabb visszafizetni teljes hiteltartozásuk várható kezdő fizetésükből.

Magyarországon a Diákhitel II. megjelenése óta turizmus-vendéglátás, kereskedelem és marketing, valamint jogász szakra adták ki a legtöbb hitelt a hallgatóknak - tudta meg a Diákhitel Köztpont Zrt.-től a Pénzcentrum. Korábbi cikkünkben pontosan beszámoltunk a folyósított összegek nagyságáról, valamint arról is, hogy mely egyetemek, mely szakának hallgatói élnek leginkább a Diákhitel II. adta lehetőségekkel.

Ezekből az adatokból kiindulva most arra voltunk kíváncsiak, hogy ha valaki, aki a Diákhitel II. szempontjából a legkapósabb intézmény, legkapósabb szakját végigjárja, és a képzési idő egésze alatt igénybe veszi a Diákhitel II-t, akkor a végzettsége szerinti várható kezdő fizetéséből mennyi időbe telne visszafizetnie a teljes hitelt úgy, hogy semmi másra nem költene csak a törlesztőre. Az érdekelt tehát bennünket, hogy mely szak hallgatói tesznek a legjobb lóra, azaz melyik elvégzett szak esetében a legmagasabb a várható kezdő bruttó fizetés, és ebből mennyi időbe telne visszafizetni a képzéshez felvett kamatmentes hitelt. Azonban mielőtt nekilátnánk számolni, fontos hogy a következőket figyelembe vegyük a számításokkal kapcsolatban:

az adott végzettség utáni átlagjövedelem összegét a diplomantul.hu-ról, az "Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése" adataiból vettük, amik a Diplomás Pályakövetési Rendszer adatait használják; ezekről fontos tudni, hogy az itt szereplő 2018-as kutatás alapsokaságát a 2009/10 és a 2015/16 tanévek között abszolutóriumot szerzett személyek képezik. Azaz ha ma valaki elvégez egy "x" szakot elég nagy a valószínűsége, hogy magasabb kezdőbérrel találja szembe magát, mint az ebben az adatbázisban szereplő átlagos bruttó bér mértéke;

mivel a fent említett adatbázis bruttó bérekkel dolgozik, ezért azokat bérkalkulátor segítségével váltottuk át nettó bérre, itt semmilyen kedvezményt nem állítottunk be, sem eltartott gyerekeket, sem házasságot, sem semmit. Csupán az átlag bruttó bér számát használtuk teljes munkaidős állás esetén;

a listánkon szereplő szakok képzési ideje, illetve a féléves költségüket mindig az intézmény saját, hivatalos oldaláról származnak, és a legfrissebb adatokat tartalmazzák. Ezt azért fontos leszögezni, mert egyes szakokon a költségtérítés mértéke sokszor változott az elmúlt években, így mi azokkal a számokkal számoltunk, amik a 2019-es szeptemberi felvételkor voltak hatályban; a képzési időnél pedig a 6+1-es képzések esetén is, az egyszerűség kedvéért mindig 7 évvel számoltunk;

a visszafizetés hosszának mértékét az egyszerűség kedvéért úgy számoltuk, hogy az adatbázis alapján kiszámolt nettó kezdőbért teljes egészében a hiteltörlesztésre fordítottuk, továbbá nem számoltunk azzal sem, hogy egy esetleg fizetés emelés kapcsán valaki akár már fél, egy év múlva is többet kereshet a munkahelyén, mint induláskor.

Bizony tejelni kell

Az első táblázatban azt vettük sorra, hogy mely egyetemek mely szakjára jár(t) a legtöbb Diákhitel II-vel rendelkező hallgató, ezeknek a szakoknak mennyi a képzési idejük, illetve, hogy nappali tagozaton mekkora a költségtérítés mértéke félévenként.

A táblázatból kiolvasható, hogy a Diákhitel II-s hallgatók közül a jogászoknak kerül legtöbbe a képzésük, persze ez nem is meglepő, hiszen osztatlan képzésről lévén szó nem 7, hanem 10 félévről kell beszélni az esetükben, ami tetemes költségkülönbséget jelent. A teljes képzés költségét illetően 3. helyen a METU-n lévő kereskedelm és marketing futott be be 2,2 millióval, míg a harmadik befutó a turizmus-vendéglátás (BGE) volt valamivel több mint 2 millió forinttal. Legolcsóbban a BGE-s pénzügy és számvitelesek, nemzetközi gazdálkodásra járók és a gazdálkodási és menedzsment szakot választók úszták meg, neki mind 1 millió 850 ezer forintba kerül a képzésük, ha hét félév alatt végeznek.

Ki tett a legjobb lóra?

Ha képzés teljes költségei megvannak, akkor kiszámolhatjuk, hogy hány havi teljes nettó, átlag kezdő fizetésből lehetne visszafizetni a szakra felvett kamatmentes Diákhitel II-t. Ez alapján a rangsor a következőképpen néz ki:

A táblázat alapján a jogászok azok, akiknek a legtöbb ideig kell visszafizetniük képzésük költségét, ami egyes esetekben ráadásul a legdrágábbak közé is tartozik. Kezdőként azonban egyáltalán nem keresnek átlagosan jóval többet, mint más szakon végzett hallgatók. Legjobban ezek alapján az adatok alapján a programtervező informatikusok járnak, ők egy átlagos kezdő fizetéssel, ha csak törlesztésre költenek 7 hónap alatt letudnák az összes tartozásukat, míg a jogászoknál ez például 19 hónapot venne igénybe, de egy turizmus-vendéglátást végzett hallgatónál is 14-et.

Jól szerepeltek a listán a nemzetközi gazdálkodáson végzett hallgatók és a gazdálkodás és menedzsmentesek is, nekik sem kellene 10 teljes fizetési hónap arra, hogy visszafizessék tartozásukat, előbbieknek 8-ra, utóbbiaknak 9-re lenne szükségük. A legjobb lóra tehát, diákhitelük visszafizetésének ideje szempontjából a programtervező informatikusok, a nemzetközi gazdálkodásosok és a gazdálkodás és menedzsmentesek tettek.