Rémálom lakásvásárláskor: ezt csak kevesen tudják, aztán jön a döbbenet

A családok számára nagy segítséget jelent otthonuk felépítéséhez a 10 millió forintos CSOK-támogatás és a hozzá igényelhető 15 millió forintos támogatott hitel. Ahhoz azonban, hogy kulcsrakész állapotba kerüljön az ingatlan, számos további finanszírozással és kivitelezéssel kapcsolatos kihívással kell szembenézniük.

Ahhoz, hogy a családok ki tudják használni a családpolitikai támogatásokat és az építésösztönző kormányzati csomagokat, szükséges, hogy a CSOK összege mellett önerővel rendelkezzenek - magyarázzák az újHÁZ Centrum szakértői, akik szerint az első lépés mindig a finanszírozási terv elkészítése kell legyen, amelyhez aztán a kivitelezési ütemtervet is igazítani kell.

A finanszírozási tervben rendkívül fontos rögzíteni, hogy mekkora keretből gazdálkodhat a család. Ahhoz ugyanis, hogy egy háromgyerekes família számára egy legalább 90 négyzetméteres ingatlan felépüljön, nem lesz elegendő a 10+15 milliós támogatás, így számukra önerőre, vagy piaci hitelre is szükség van - írják közleményükben. Ráadásul az energetikai rendelkezések miatt a 2020-ban átadott ingatlanok esetében már közel nulla százalékos energiaigénynek is meg kell valósulnia, így a hőszigetelésre és az okos-építőanyagok választására érdemes nagyobb összegeket elkülöníteni.

Amennyiben generálkivitelezőt bíznak meg a munkálatokkal, úgy elesnek az adó-visszatérítés támogatás lehetőségétől. Abban az esetben azonban, ha nem egy kézben összpontosulnak a munkálatok, számolni kell plusz költségekkel és elhúzódó munkafolyamatokkal is. Ráadásul ügyelni kell azonban arra, hogy a CSOK-rendelet rögzíti: a kivitelező nem lehet közeli családtag - mutatnak rá az építőanyag-kereskedelmi hálózat tagjai. Hozzáteszik: véleményük szerint a finanszírozási tervben az építési terület árán és a kulcsrakész beruházás teljes összegén felül plusz tíz százalék tartalékra is szükség van ahhoz, hogy az álomotthon valóban el is készüljön.

A szakértők szerint azonban semmiképpen sem szabad úgy telket vásárolni, hogy annak állapotáról, körülményeiről nem egyeztettünk a kivitelezővel. Egy rossz fekvésű, vagy nem megfelelő adottságokkal rendelkező telek ugyanis jelentősen meg tudja növelni a beruházás végösszegét. Tekintettel arra, hogy a CSOK telekvásárlásra nem fordítható, így azt mindenképpen a családoknak önerőből, vagy piaci hitelből kell fedezniük, hogy aztán az egyszerűsített bejelentést követően megkezdhessék a kivitelezési munkálatokat.

A CSOK, a kedvezményes hitel és az Áfa folyósítása nem egyösszegben, hanem szakaszosan történik, így a kivitelezési munkálatoknak mindenképpen összhangban kell lenniük az összegek beérkezésével - hangsúlyozzák a szakértők, hozzátéve: a teljes önerőt fel kell a családnak használnia az építkezés megkezdésekor ahhoz, hogy a bank műszaki ellenőre kiállítson egy igazolást és megkezdjék a folyósítást.

Így működik a gyakorlatban

Egy egyszerű példával élve, ha a családnak az új ingatlanuk felépítéséhez 30 millió forintra van szüksége, akkor a 10+15millió forintos CSOK mellett szintén 5 millió forint önerő kell a kivitelezéshez.

Ezt az önerőt tehát a telekvásárlásba kell fordítaniuk, majd amennyiben marad még pénzük, meg kell kezdeniük az építési munkálatokat addig, míg a teljes önerő el nem fogy. Ezt követően tudják csak elkezdeni a CSOK nyújtotta anyagi erőforrásokat az otthonukba fordítani

- magyarázzák az újHÁZ Centrum szakértők. Nem szabad azonban megfeledkezni arról sem, hogy a CSOK utolsó összegét a családnak a használatba vételi engedély bemutatásakor folyósítják, tehát fontos, hogy az utolsó kivitelezési munkálatokra a családnak ismét legyen anyagi erőforrása - teszik hozzá, mely a korábban már említett 10 százalékos tartalékból képezhető.