Így készülnek a bankok a rohamra: dúl a kamatháború

Általában a szeptember a legdurvább hónap, ami a személyi hitelek felvételét jelenti, ezért megnéztük, hogy a bankok miképp készülnek a rohamra. Kis összegben a THM-ek nem olyan alacsonyak, jellemzően az újonnan felvett hitelek átlagos szintje körül mozognak, és ekkor még a bankváltás sem feltétlenül éri meg. Nagyobb összegnél ugyanakkor már 10 százalékpontot meghaladó különbségek is lehetnek a kamatok között, amikor már mindenképp erdemes a bank ügyfelévé válni. Összehasonlító cikkünkben konkrét banki ajánlatokon mutatjuk be, hogy hol tart ma a személyi hitelek árazása. Az ajánlatokat kalkulátorunkból szemléztük.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szeptember a legaktívabb hónap, ami a személyi kölcsönöket illeti. Ha belegondolunk, ez egyáltalán nem meglepő: a nyári nyaralások lemeríthetik a családi kasszát, a szabadságolások miatt elmaradhatnak forrásigényes beruházások (mint például az építkezés, lakásfelújítás). Sokaknak az iskolakezdés is megterhelő, de ha adott esetben épp a fűtési szezonra szeretnék korszerűsíteni a lakást, arra is kellhet a pénz.

Egy szó mint száz: a szeptember a személyi kölcsön hónapja. Idén ezen némileg ronthat a babaváró támogatás, hiszen több kiadást is lehet ebből fedezni, de az eddigi tapasztalatok alapján azt látjuk, hogy a babaváró nem tudja jelentősen kiszorítani a személyi hitelt.

Ennek apropóján mi most megnéztük a Pénzcentrum kalkulátorában, hogy az eddigiekhez képest most milyen kondíciókkal kínálják hiteleiket a bankok. A magyarok manapság átlagosan 13 százalék körüli átlagkamaton jutnak személyi kölcsönhöz. Az alacsonyabb hitelösszegek jellemzően ennél drágábbak, a magasabb összegeknél viszont már sokkal kisebb kamattal is hitelhez jutunk. Nagy összegnél érdemes megfontolni a bankváltást is.

500 ezer forintot például 13,58 százalékért vehetünk fel a Raiffeisenben, ha a futamidő 4 év, akkor 13 155 forint lesz a törlesztő. A Raiffeisen nem ad kamatkedvezményt, ha az ügyfelüké válunk. A K&H-nál a 13,79 százalékos THM mértéke változatlan jövedelemátutalásnál is. Az MKB 11,48 százalékos THM-el adja a hitelét, ha az ügyfelei leszünk, 17,03-mal, ha nem. A Cetelem 14,30 százalékos THM-el támad, az Erste sem ad kedvezményt a bankot váltóknak: náluk 16,7 százalék a THM. Ha bankot váltunk, a CIB ajánlata is kedvezőnek tűnik a 8,17 százalékos THM-mel.

Sokkal alacsonyabbak a THM-ek 1 milliós összeg esetén. A CIB szintén 8,17 százalékkal kínálja a hitelt, a törlesztő ekkor 20 218 forint. Ehhez azonban bankot kell váltani. A Raiffeisen hitele bankváltással és anélkül is 8,97 százalékos THM-mel vehető fel, az MKB 10,6 százalékos THM-mel elérhető hitele 20 746 forintos törlesztőt eredményez, ha bankot váltunk. Ha nincs bankváltás, az ő hitelük immár csak 16,16 százalékkal érhető el, a Budapest Bank pedig 17,7 százalék helyett 12,8 százalékos THM-mel kínálja a hitelt.

Nézzünk meg egy nagyobb összeget is. 3 millió forintnál a Raiffeisen hitele 8,92 százalékos THM-mel érhető el, a Cetelem már 9,74 százalékkal kínálja a személyi kölcsönt. Ezek a THM-mek változatlanok bankváltás esetén is. Az Erste is egyaránt 12,05 százalékkal kínálja a 3 millió forintot, a CIB ugyanakkor jelentős kamatkedvezményt ad bankváltáskor (8,17 százalékos THM-mel vihető a hitele), a bankváltás nélküli ajánlatoknál kalkulátorunk szerint bele se fért az első hatba. A Budapest Bank bankváltáskor 10,50 százalékkal kínálja a hitelt. Ekkora összegnél tehát már minden bank esetén, aki ad kedvezményt, érdemes lehet elgondolkodni a bankváltáson.