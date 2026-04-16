Váratlanul tűntek el súlyos százezrek a magyarok bankszámláiról: egy bizonyos kártyatípus okozta a zűrzavart

Rendszerhiba miatt az OTP Bank több ügyfelének számláját is duplán terhelte meg egy-egy bankkártyás vásárlást követően. A pénzintézet elismerte a kizárólag Visa kártyákat érintő problémát, és közölte, hogy a tévesen levont összegeket automatikusan jóváírják - közölte a Telex.

A napokban többen is arra lettek figyelmesek, hogy egy sikeres tranzakció után a bank napokkal később ismét levonta ugyanazt az összeget. Ez esetenként akár több százezer forintos tételt is jelentett.

A telefonos ügyfélszolgálat már a panaszok beérkezésekor jelezte az érintetteknek, hogy technikai fennakadás történt a Visa kártyabirtokosoknál.

Az OTP hivatalos tájékoztatása szerint a hibát a bank által üzemeltetett POS-terminálok forgalmának elszámolása okozta.

A kártyatársaság és a kibocsátó bankok bevonásával a téves tranzakciók rendezése automatikusan megtörtént. A probléma az OTP által kibocsátott bankkártyáknak csak egy szűkebb körét érintette. A tévesen terhelt összegeket a pénzintézet visszautalta az ügyfelek számláira.