Svájci frank bankjegyek háttérként
Itt az újabb nyertes devizahitel-per: 40 millió forintot kapnak vissza az adósok a banktól

Pénzcentrum
2025. október 10. 08:48

A Fővárosi Törvényszék 40 millió forint visszafizetésére kötelezte az UniCredit Bankot egy devizahiteles ügyben.

A Fővárosi Törvényszék 40 millió forint visszafizetésére kötelezte az UniCredit Bankot egy devizahiteles ügyben - írja a 24.hu.

Az ügy hátterében egy gyulai család áll, amely 2007-ben 20,5 millió forintnak megfelelő devizaalapú kölcsönt vett fel. A futamidő során – beleértve a végrehajtási eljárást is – a bank kimutatása szerint több mint 61 millió forintot fizettek vissza. A Fővárosi Törvényszék az Európai Unió Bíróságának tavasszal hozott, kiemelt jelentőségű döntése alapján ítélt most az adósok javára, kimondva: a bank több részletben kötött szerződései és azok módosításai érvénytelenek.

Az ítélet szerint az ügyfelek csak a felvett összeggel tartoznak elszámolni, az árfolyamkülönbözetből eredő veszteséget viszont a banknak kell viselnie. A bíróság megállapította, hogy az UniCredit nem adott tisztességes és átlátható tájékoztatást ügyfeleinek – ezt még saját ügyintézői tanúvallomásaival sem tudta bizonyítani.

A döntés értelmében az UniCredit Banknak 40 713 319 forintot kell visszafizetnie az adósoknak, vagyis a befizetett összeg kétharmada visszajár.
