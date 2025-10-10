Itt az újabb nyertes devizahitel-per: 40 millió forintot kapnak vissza az adósok a banktól

Az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) élesen bírálta Tádzsikisztánt, amiért nem tartóztatta le Vlagyimir Putyin orosz elnököt.
A Fővárosi Törvényszék 40 millió forint visszafizetésére kötelezte az UniCredit Bankot egy devizahiteles ügyben.
A Fővárosi Törvényszék 40 millió forint visszafizetésére kötelezte az UniCredit Bankot egy devizahiteles ügyben - írja a 24.hu.
Az ügy hátterében egy gyulai család áll, amely 2007-ben 20,5 millió forintnak megfelelő devizaalapú kölcsönt vett fel. A futamidő során – beleértve a végrehajtási eljárást is – a bank kimutatása szerint több mint 61 millió forintot fizettek vissza. A Fővárosi Törvényszék az Európai Unió Bíróságának tavasszal hozott, kiemelt jelentőségű döntése alapján ítélt most az adósok javára, kimondva: a bank több részletben kötött szerződései és azok módosításai érvénytelenek.
Az ítélet szerint az ügyfelek csak a felvett összeggel tartoznak elszámolni, az árfolyamkülönbözetből eredő veszteséget viszont a banknak kell viselnie. A bíróság megállapította, hogy az UniCredit nem adott tisztességes és átlátható tájékoztatást ügyfeleinek – ezt még saját ügyintézői tanúvallomásaival sem tudta bizonyítani.
A döntés értelmében az UniCredit Banknak 40 713 319 forintot kell visszafizetnie az adósoknak, vagyis a befizetett összeg kétharmada visszajár.
Az elsőfokú bíróság még a banknak adott igazat, és az ügyfelet kötelezte komoly költségek megfizetésére.
-
-
-
