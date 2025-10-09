Itt az első mérföldkő a devizahitelesek perének ügyében: rendkívül fontos ítélet született

Fordulat a devizahitelesek ügyében: a Debreceni Törvényszék másodfokon hozott ítélete az adósnak kedvezett az Európai Unió Bíróságának áprilisi döntésére hivatkozva - tudta meg a helyi illetőségű Debreceni Nap.

Hajdú-Bihar megyében született meg az első olyan másodfokú ítélet, amely a devizahitelesnek kedvezett az Európai Unió Bíróságának (EUB) április végi döntése alapján. A Debreceni Törvényszék a kölcsönfelvevő javára döntött az Argenta Faktor Zrt.-vel szemben folytatott perben.

A közel két évig tartó ügyben a devizahiteles ügyfelet Papp-Lada Beáta ügyvéd képviselte. Az eset 2005-ben kezdődött, amikor az Erste Lízing Autófinanszírozási Rt. svájci frank alapú gépjárműlízing-szerződést kötött az ügyféllel több mint 3,188 millió forint értékben. A szerződést 2010-ben felmondták, és több millió forint tartozás, valamint jelentős késedelmi kamat megfizetését követelték.

Az elsőfokú bíróság még a banknak adott igazat, és az ügyfelet kötelezte több mint 2 millió forint tőke, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat, valamint közel 300 ezer forint perköltség megfizetésére. Az ügyvéd és ügyfele azonban fellebbezést nyújtott be a Debreceni Törvényszékhez.

A másodfokú eljárásban fordulat történt: a Törvényszék kimondta, hogy a devizahitel-szerződés árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezései tisztességtelenek, ezért a szerződés érvénytelen. A bíróság indoklásában hangsúlyozta, hogy a banknak fel kellett volna hívnia az ügyfél figyelmét a konstrukció hosszú távú kockázataira is.

Mivel a semmisség a szerződéses főszolgáltatást is érinti, ez a teljes szerződés érvénytelenségét eredményezi. Tekintettel arra, hogy az átvett kölcsönösszeg már megfizetésre került, a banknak bármilyen további jogcímen követelt összeg, kamat nem jár.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Törvényszék kötelezte a bankot az ügyfél első- és másodfokú perköltségeinek megfizetésére is. Papp-Lada Beáta ügyvéd szerint az ítélet azért különösen fontos, mert az EUB C-51/17. számú ítéletét figyelembe véve, több mint egy évtizede elsőként ismeri el egy másodfokú bíróság, hogy egy devizahiteles szerződés tisztességtelen feltételeket tartalmazott, ami precedenst teremthet a jövőben hasonló ügyekben.

A bíróság kimondta, hogy a devizahiteleseknek csak a felvett tőke összegét kell visszafizetniük, a többi költséget a banknak kell állnia.