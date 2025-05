Indulhat a kártérítési hajrá a bankok ellen: tényleg visszaperelhetik millióikat a devizahitelesek?

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük a 20. hét legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról. Ha elolvasnád a teljes cikket kattints a képes ajánlóra.

Tényleg visszaperelhetik tízmillióikat a magyar devizahitelesek? Ezt kell tudni az EU-s ítéletről

Mint arról nemrég a Pénzcentrum is beszámolt, az Európai Bíróság precedens értékű döntése alapján érvénytelennek minősülnek azon devizahiteles szerződések, amelyek esetében a hitelintézet hiányos tájékoztatást adott az igénylőnek az árfolyamkockázatról. A döntés kapcsán természetesen megszólalt az ügyet az unióban kijáró ügyvéd, majd nem sokkal később reagált az MNB, később pedig az OTP Bank is közzétett egy állásfoglalást.

Továbbra sem egyértelmű azonban, milyen lehetőségei vannak az egykori devizahiteleseknek, illetve konkrétan milyen procedúrára kell készülnie azoknak, akik az uniós döntéssel a kezükben bemennének elszámolni az egykor deviza alapú hitelt nyújtó bankjukba. Az alábbi írásban dr. Szabó Bianka Ilona ügyvéd igyekszik ezen kérdések tekintetében eligazodni az érintetteknek.

Rab Árpád: hamarosan jön az áttörés, 180 évig is jól élhet az ember - ez nem álom

Ahhoz nem fér kétség, hogy mesterséges intelligencia manapság az egyik legfelkapottabb téma a világon. Bár sokan azt hiszik, az embereket legjobban az érdekli, elveszi-e a munkájukat az AI, valójában a fő érdeklődés nem a munkahelyekre, hanem a pénzre irányul — ecsetelte kérdésünkre Rab Árpád, jövőkutató, aki a világ fejlődésének lehetséges irányát technológiai, gazdasági és biológiai szempontok alapján is vizsgálja, az idő pedig már sok mondását igazolta. Nagy kérdés szerinte, hogy azt a rengeteg szabadságot, amit a technológiától kapunk, az emberiség a környezet megmentésére használja fel, vagy eltékozolja. Miközben az internet és az okostelefonok óta megjelent legnagyobb technológiai újítás csendben, fű alatt formálja át az oktatást, az egészségügyet, a munkaerőpiacot – ne adj' Isten magát a kapitalizmust, addig több generáció is felnő. De vajon mennyi marad meg bennünk abból, ami a korábban ismert embert emberré teszi? Ebben a cikkben többek között ezekre a kérdésekre is kerestük a választ. Nagyinterjúhoz kattints a következő linkre:

Ezer sebből vérzik a magyar oktatási rendszer: az alaptanterv elavult, az érettségi sem mérvadó

A magyar Nemzeti alaptantervek az elmúlt években olyan mértékben túlterheltté váltak, hogy az azokban előírt tananyag a legtöbb iskolában gyakorlatilag megtaníthatatlan – véli Nahalka István oktatási szakértő. Szerinte ezzel szemben egy korszerű tantervnek nem előírnia kellene mindent, hanem lehetőséget adnia arra, hogy a pedagógusok a tanulók egyéni igényeihez igazítsák a tanítást – ez azonban ma Magyarországon alig lehetséges. Ahogy a kritikus gondolkodás is szinte eltűnt a tantervekből, úgy az önállóságra, együttműködésre nevelés és a modern technológiákra való felkészítés is csak marginálisan van jelen a hivatalos elvárásokban.

Elmegy mellettünk egész Európa: semmit nem ér, amit a magyar melós 2025-ben csinál?

Nem a munkahelyek mennyisége, hanem a minősége, a nagyobb és gazdaságilag jobb termelés tenne jót a gazdaságnak - még egy hete fogalmazott így Bod Péter Ákos, volt jegybankelnök egy írásában. Makroelemzőket kértünk meg arra, hogy definiálják, pontosan milyen egy gazdaságilag jobb munkahely, vannak-e most ilyenek Magyarországon, illetve hogy a gigaberuházások vajon mennyivel tesznek majd többet hozzá a GDP-hez?

Óriási változás élesedik a Liszt Ferenc repülőtéren: erről tudj, ha repülővel mész nyaralni 2025-ben

Bár egyes piaci szereplők a légi közlekedésben a 2024-eshez képest is jelentős késésekre, káoszra számítanak, a budapesti szakértők ennél jóval optimistábbak. A Pénzcentrum megtudta, a HungaroControl 25 új, illetve visszatérő magyar, valamint frissen toborzott külföldi légiforgalmi irányítóval erősít a nyári csúcsszezonban. A cég szerint a tavalyi problémákat a minden addiginál viharosabb nyári időjárás, valamint az okozta, hogy Európa délkeleti tengelyére a 2019-hez, a covid előtti „utolsó békeévhez” képest 25 százalékkal nagyobb forgalom zúdult.

Húzós árak a legnépszerűbb hazai gyógyfürdőkben: hihetetlen drága lett a pancsolás 2025-re

Magyarország évszázadok óta híres gyógyvizeiről és termálfürdőiről, amelyek nemcsak pihenést, hanem gyógyulást is kínálnak. A török hódoltság idején épült fürdők, mint a Széchenyi és a Rudas, ma is működnek, és minden évben turisták tömegeit vonzzák. Az alábbi térképen összeszedtük hazánk legismertebb fürdőit, és azt is megmutatjuk, hogy idén mennyiért válthatunk belépőt a legnépszerűbb helyekre.

Itt valami nagyon nem stimmel: az eddig hittnél is jobban inog Magyarország 2025-ös költségvetése?

Még a már ismert bejelentések is komoly kockázatai az idei, egyelőre csúnyán mínuszos központi költségvetésnek, de az egyelőre nem ismert tételek még veszélyesebbek lehetnek - ezt mondták a Pénzcentrumnak a megkérdezett gazdasági elemzők, amikor arról kérdeztük őket, miért lehet több mint 2900 milliárdos az év első négy hónapjának deficitje. Megtudtuk viszont azt is, hogy a zárolások is fontos szerepet játszanak - hosszabb távon ugyanis ez további pénzt hozhat.

Hol van ehhez képest Ausztria, Svájc? Ez a közeli ország lehet a menekülő magyarok Kánaánja

Luxemburg nemcsak Európa egyik leggazdagabb, hanem a magyar munkavállalók számára is különösen vonzó célország: szakképzetleneknek 2 637,79 eurós (kb. 1,07 millió Ft), szakképzetteknek pedig 3 165,35 eurós (kb. 1,28 millió Ft) minimálbért kínál – vásárlóerő-paritáson számolva ez 592 ezer, illetve 711 ezer forintot ér. A pénzügyi és IT-szektorban akár 7–8 ezer eurót is meg lehet keresni havonta, miközben a tömegközlekedés teljesen ingyenes. Az EU-s állampolgároknak nem kell vízum, viszont a megélhetési költségek – főként a lakhatás – az egekben járnak, így a hosszú távú kiköltözést érdemes alaposan megtervezni.

Itt a lista: ezek az energiaitalok már most kibújtak a betiltás alól, gyerekek is megvehetik őket

Júniustól tilos lesz a 18 éven aluliaknak energiaitalt vásárolni, ha az meghalad egy bizonyos koffein- vagy összetevőhatárt – a legtöbb ismert márka terméke így tiltólistára kerül. Ugyanakkor mint a Pénzcentrum körképéből kiderült, több, alacsonyabb koffeintartalmú energiaital, sőt, a jóval erősebb dobozos kávéitalok is szabadon vásárolhatóak maradnak számukra.

Óriási gazdasági ziccert hagy ki Magyarország: ez lehet a felvirágzás kulcsa, mitől félünk?

Alig adott ki tavalyelőtt olyan kék kártyát Magyarország, ami a harmadik országokból érkező, magasan képzett munkaerőnek adna letelepedési és munkavállalási engedélyt. A régióban egyedül Szlovákia kullog még hátul az ezt összegző statisztikában, más országok tárt karokkal várják az expatokat. A kutatási és tanulási engedélyekkel azért egy kicsit jobb a helyzet.

Falánk fenevadak portyáznak a magyar földeken: hatalmas a kár, az autósok is veszélyben

Minden évben meghaladja a húszmilliárd forintot a hazai nagyvadak okozta károk mértéke, miközben csupán alig hárommilliárd forintot fizetnek ki a gazdáknak. Sokszor elhangzik, hogy Magyarország vadlétszáma jóval magasabb a terület optimális vadeltartó-képességénél, ám a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértő szerint összetett kérdésről van szó, egyáltalán nem biztos, hogy a vadállomány mérete a meghatározó a károk alakulásában. Adott területen egy kisebb vadállomány is tud érzékeny veszteséget okozni, miközben egy nagyobb állomány esetleg kevesebb gondot okoz.

Perverz hatásokat hozhat a boltokba az árrésstop: az igazi horror még csak most következik?

Az árrésstop ellenére nem érezhetjük, hogy többet érne a pénzünk, de ennek inkább pszichés és más gazdasági okai is vannak - fogalmazott Madár István, a Portfolio vezető elemzője, mikor az árrésstop és a gazdaság kapcsolatáról faggattuk a CashCast friss adásában. Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője pedig elmondta, hogy kajszibarackból az idén csaknem a teljes termés odaveszett a tavaszi fagyok miatt, és ez az időjárási hatás más termékeket is komolyan megdrágít majd.

Szörnyű betegséget jelezhet, ha így fáj a derekad: egyre több magyar rokkan bele

A modern életmód és a növekvő átlagéletkor következtében egyre több embert érintenek Magyarországon a kopásos eredetű betegségek, fájdalmak. Az egyik legrettegettebb diagnózis a porckorongsérv, melynek hiába lehetnek akár félelmetes tünetei, rengetegen halogatják, hogy orvoshoz forduljanak. A köznyelvben gerincsérvként emlegetett kórképet ráadásul számos tévhit övezi, ami meggátolja az érintetteket, hogy időben felismerjék a bajt, a megfelelő helyen keressenek megoldást és a legmegfelelőbb kezelést válasszák. Dr. Rónai Márton az Országos Gerincgyógyászati Központ osztályvezető főorvosa, a Budai Egészségközpont szakorvosa, gerincsebész és gerincspecialista a Pénzcentrum kérdéseire elárulta, hogy megelőzhető-e a porckorongsérv, és ha igen, hogyan; mikor és milyen orvoshoz fordulhatunk a panaszainkkal; illetve hogy kell-e rettegni a műtéttől. A porckorongsérv ma Magyarországon rengeteg embert érinthet, ezért érdemes megfogadni a szakértő tanácsait, hogy a nagyobb bajt elkerülhessük.

Amerikai álommelóra toboroznak tömegével magyarokat: busás fizetés, végzettség sem kell

Egy amerikai nyári diákmunka első ránézésre csábító lehetőségnek tűnik: a magyar egyetemisták angolt tanulhatnak, világot láthatnak, pénzt kereshetnek – de vajon megéri mindez anyagilag is? A programdíjak, vízumköltségek és a repülőjegy együtt akár egymillió forintra is rúghatnak, miközben a várható kereset 9–12 hét alatt 3 500–6 000 dollár között mozoghat. A kinti költségekkel is számolva a legtöbb résztvevő legfeljebb néhány százezer forintnyi nyereséggel térhet haza, sőt, van, aki alig hozza ki nullára. A pénzügyi mérleg tehát nem mindig meggyőző, de sokaknak az élmény, a tapasztalat és a nyelvi fejlődés többet ér, mint a hazahozott összeg.

Óriási meglepetés érheti a magyar nyugdíjasokat a boltok kasszáinál: ennek rengetegen fognak örülni

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi adatai szerint áprilisban átlagosan 4,2%-kal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel korábban. Az élelmiszerek árindexe továbbra is meghaladta a fogyasztóiár-indexet, jóllehet az is csökkent márciushoz viszonyítva, nevezetesen 7%-ról 5,4%-ra. Mindezek, illetve az élelmiszerek legutóbbi árainak tükrében ismét megvizsgáltuk, hogy az általunk kiválasztott tíz termékből mekkora mennyiséget tudott volna áprilisban megvásárolni egy átlagos nyugdíjas, feltételezve, hogy az átlagos öregségi nyugdíj teljes összegét erre a célra tudná fordítani. Az általunk vizsgált termékek többségénél ezúttal egyébként árcsökkenés volt megfigyelhető, így ezekből valamivel többet lehetett volna hazavinni, mint márciusban.

Egyvalamitől rettegnek most igazán a magyarok: óriási a vész - meddig lehet ezt kibírni?

Miközben Európa egyre feszültebben figyeli az ukrajnai háború alakulását és egy esetleges újabb konfliktus rémképét, Magyarországon szinte senkit nem érdekel a katonai fenyegetettség – derül ki egy friss, 29 országot érintő globális kutatásából. A magyar társadalmat sokkal jobban foglalkoztatja az omladozó egészségügy, a magas infláció vagy épp a társadalmi egyenlőtlenségek.

Kevés a feltétel, sok a lehetőség: parkolóőrként is jól kereshetsz, de nem mindegy hol

A parkolóőrök – hivatalosan parkolási ellenőrök – elengedhetetlen szerepet töltenek be a városi rend fenntartásában, miközben fizetésük jelentősen eltérhet régiónként: Budapesten a bruttó havi bérük elérheti a 720 000 forintot is, míg például Salgótarjánban 336 400 forintnál kezdődik. Országosan az éves átlagos bruttó keresetük 3,1 millió forint körül alakul, ami elmarad a KSH által mért 661 400 forintos havi bruttó átlagtól. A pozíció betöltéséhez nem kell diploma, de elvárás a középfokú végzettség, a jó fizikai állóképesség, a megbízhatóság és a konfliktuskezelési készség.

Ilyen bankkártyákkal vásárol a magyar elit: elképesztő, mikre lehet használni

A bankszámlákhoz kapcsolódó költségek egyik legkönnyebben megfogható tétele - a számlavezetési díjon kívül – a számlához kapcsolódó bankkártya díja, melynek éves fix díja van, így azt nem befolyásolja, hogy maga az ügyfél egyébként milyen tranzakciókat hajt végre a számlán, hogyan használja ezt. A jellemzően évi 5-10 ezer forintos díjért cserébe lényegében mindössze egy olyan eszközt kapunk, amivel fizetni illetve készpénzt felvenni tudunk. Csakhogy léteznek olyan bankkártyák is, melyekhez a fentieken túl egyéb szolgáltatások is kapcsolódnak. Igaz, ezek éves díja is jóval magasabb, ráadásul nem is igényelheti őket akárki. Ezek a prémium betéti kártyák.

Erről kevesen mernek beszélni: Jó társadalom csak akkor épül, ha mindenki kiveszi belőle a részét

Mit jelent valódi társadalmi felelősségvállalás egy multinacionális vállalatnál? Hogyan lehet elkerülni, hogy a CSR ne váljon puszta kirakatkommunikációvá? És mit tanít egy állami gondozott gyerekekkel zajló művészeti mentorprogram a fenntarthatóságról, a lojalitásról vagy épp a belső motivációról, a legelesettebbek lehetőségeiről? Oláh Ágnessel, a Veolia Magyarország marketingvezetőjével beszélgettünk érzékeny programokról, vállalati kommunikációról, művészetről, green washingról.

