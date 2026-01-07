Itt a következő napok előrejelzése arról, hogy milyen időjárásra lehet számítani a napokban.
Hamarosan sokkal rövidebb lesz az út a magyarok kedvenc nyaralóhelyére, a horvát tengerpartra
Év végére jelentősen bővül a Budapestet a horvát tengerparttal összekötő autópálya-hálózat, miután Bosznia-Hercegovinában befejezik a Szarajevó és az északi horvát határ közötti hiányzó szakaszokat.
A beruházást koordináló cég a Dnevni avaz helyi lapnak nyilatkozva megerősítette, hogy tartják a határidőt. A fejlesztés eredményeként Budapesttől egészen Szarajevóig, sőt azon túl is egybefüggő autópálya jön létre, ami jelentősen lerövidíti a Magyarországról a dalmát tengerpartra vezető utat.
A Budapestről induló, Pécs, Eszék, Szarajevó és Mostar mellett elhaladó, majd a horvátországi Ploče közeléig futó nemzetközi útvonal teljes hossza 700 kilométer. Ebből a magyarországi M6-os autópálya és az észak-horvátországi szakasz már elkészült, azonban Bosznia-Hercegovinában a 337 kilométeres szakaszból eddig csak 140 kilométer épült meg.
Az év végére további 60 kilométernyi szakasz készül el, így a Budapest-Ploče útvonalon a bosnyák szakaszon még 130, a dél-horvátországi részen pedig mindössze 10 kilométer fog hiányozni. Ez azt jelenti, hogy a 700 kilométeres távolságból 560 kilométert már autópályán lehet majd megtenni.
Az új útvonal jelentősen vonzóbb lehet a Dalmáciába vagy délebbre utazók számára, hiszen a jelenleg legtöbbek által használt, M7-esen és a horvát autópályákon át vezető Budapest-Ploče távolság 850 kilométer, tehát az új útvonal 150 kilométerrel rövidebb lesz.
A bosnyák beruházó korábban 2025 végére ígérte az észak-boszniai egybefüggő szakasz befejezését, ehhez képest jelentős a csúszás. A fennmaradó 140 kilométer megépítésére 2030 a legközelebbi céldátum, mivel a Szarajevó-Mostar szakaszon nehezebb a terep és hosszú alagutakat kell építeni, valamint Dél-Horvátországban is meg kell még valósítani egy 10 kilométeres összeköttetést.
A minisztérium ígéretet tett arra, hogy a március 1-ig rendelkezésre álló időben felülvizsgálják a drasztikus útdíjemelésről szóló döntést.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
A magyar újautó-piac 2025-ben tovább bővült, az év során összesen 129 440 személyautót helyeztek forgalomba.
A Mercedes-Benz a kecskeméti üzemébe helyezi át az A-osztály gyártását a németországi Rastattból.
Népszerű autós kütyü bukott meg a nagy teszten: télen semmit sem ér, időpocsékolás és káros használni
Jeges szélvédő, párás utastér, hideg kormány: télen sok autós nyúl különféle „csodakütyükhöz”, abban bízva, hogy gyors megoldást kap a mindennapi kellemetlenségekre.
Kisebb tűz keletkezett a BMW Group debreceni gyárának területén hétfő reggel, de hamar eloltották.
Az új Tesla Model Y egy éve érkezett meg Magyarországra, azóta pedig nemcsak a kínálat bővült, hanem a modellcsalád csúcsára is felkerült a várva várt...
A Tesla globális járműeladásai második egymást követő évben csökkentek 2025-ben, így a BYD átvette a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának címét.
Öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica, de 2026 más újdonságokat is hoz az autópályák használatában..
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
Az elektromos átállás felgyorsulása és az új márkák megjelenése 2025-ben minden eddiginél összetettebbé tette az autóválasztást.
Az aktuális előrejelzések szerint óév utolsó időszakában, illetve az újév első napjaiban többször várható kisebb havazás,
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
2025 első 11 hónapjában a Porsche 911 a legnépszerűbb sportautó Magyarországon, a luxuslimuzinok között a BMW 7-es, Mercedes S‑osztály és Porsche Panamera uralta a piacot.
Az ittas vezetés szabályai nem egységesek Európában, így ezekkel nem árt tisztában lenni, ha külföldön ülünk volánhoz Szilveszterkor.
Az év utolsó keddjén a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 4-4 forinttal emelkedik.
Eljött az autóipari fordulat, ez betehet a magyar álomnak is? Átírják a terveket a legnagyobb gyártók
Az autóipar elektromos átállása jelentős fordulatot vett 2025-ben, ahogy a gyártók és a szabályozók egyaránt pragmatikusabb megközelítés felé mozdultak el.
Hajmeresztő manőverek, döbbenetes döntések egy évből. Íme a BpiAutósok 2025-ös évösszegzőjének legdurvább pillanatai.
Autósok, figyelem! Leállás lesz az útdíjfizetésben, órákon keresztül nem lehet majd autópálya-matricát venni
Informatikai rendszerátállás miatt néhány órán át nem lehet majd útdíjegyenleget feltölteni, jegyet vásárolni, és nem mindenhol lehet majd e-matricát venni.
Hajnalban kezdődött, üldözéssel folytatódott, és a Megyeri hídon ért véget annak az autósnak a menekülése, aki a rendőri felszólítás ellenére továbbhajtott karácsony első napján.
Az Európai Unióban novemberben és az év eddigi részében is nőtt az új személygépkocsik forgalomba helyezése az egy évvel korábbihoz képest.