2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Aerial scenic view of Vis town on Vis island, Croatia. Vis is a small Croatian island in the Adriatic Sea.
Autó

Hamarosan sokkal rövidebb lesz az út a magyarok kedvenc nyaralóhelyére, a horvát tengerpartra

Pénzcentrum
2026. január 7. 15:45

Év végére jelentősen bővül a Budapestet a horvát tengerparttal összekötő autópálya-hálózat, miután Bosznia-Hercegovinában befejezik a Szarajevó és az északi horvát határ közötti hiányzó szakaszokat.

A beruházást koordináló cég a Dnevni avaz helyi lapnak nyilatkozva megerősítette, hogy tartják a határidőt. A fejlesztés eredményeként Budapesttől egészen Szarajevóig, sőt azon túl is egybefüggő autópálya jön létre, ami jelentősen lerövidíti a Magyarországról a dalmát tengerpartra vezető utat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Budapestről induló, Pécs, Eszék, Szarajevó és Mostar mellett elhaladó, majd a horvátországi Ploče közeléig futó nemzetközi útvonal teljes hossza 700 kilométer. Ebből a magyarországi M6-os autópálya és az észak-horvátországi szakasz már elkészült, azonban Bosznia-Hercegovinában a 337 kilométeres szakaszból eddig csak 140 kilométer épült meg.

Az év végére további 60 kilométernyi szakasz készül el, így a Budapest-Ploče útvonalon a bosnyák szakaszon még 130, a dél-horvátországi részen pedig mindössze 10 kilométer fog hiányozni. Ez azt jelenti, hogy a 700 kilométeres távolságból 560 kilométert már autópályán lehet majd megtenni.

Az új útvonal jelentősen vonzóbb lehet a Dalmáciába vagy délebbre utazók számára, hiszen a jelenleg legtöbbek által használt, M7-esen és a horvát autópályákon át vezető Budapest-Ploče távolság 850 kilométer, tehát az új útvonal 150 kilométerrel rövidebb lesz.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A bosnyák beruházó korábban 2025 végére ígérte az észak-boszniai egybefüggő szakasz befejezését, ehhez képest jelentős a csúszás. A fennmaradó 140 kilométer megépítésére 2030 a legközelebbi céldátum, mivel a Szarajevó-Mostar szakaszon nehezebb a terep és hosszú alagutakat kell építeni, valamint Dél-Horvátországban is meg kell még valósítani egy 10 kilométeres összeköttetést.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #Budapest #autópálya #turizmus #beruházás #horvátország #nemzetközi #autópálya építés #bosznia-hercegovina #dalmácia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:15
16:02
15:45
15:29
15:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 7.
Indul a roham a magyar sípályákra: brutális tömegre készülnek, erről tudj, mielőtt útnak indulsz
2026. január 7.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
2026. január 7.
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
NAPTÁR
Tovább
2026. január 7. szerda
Attila, Ramóna
2. hét
Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kevésbé népszerű a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2
1 hónapja
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
3
1 hónapja
Most érkezett! Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja: itt vannak a részletek
4
1 hónapja
Autópálya matrica árak 2026: az országos és a vármegyei matrica is drágul jövőre
5
6 napja
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruvédelem biztosítás
a biztosítás hatálya alá tartozó bankkártyával megvásárolt termékben bekövetkezett meghatározott kárt, - amely a vásárlástól számított néhány hónapon belül következett be - a biztosító a biztosítási feltételek szerint megtéríti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 16:02
Indul a roham a magyar sípályákra: brutális tömegre készülnek, erről tudj, mielőtt útnak indulsz
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 15:13
Kiderült, meghalt a börtönben Moszkva első számú ügynöke: rengeteg USA-akcióról jelentett
Agrárszektor  |  2026. január 7. 15:29
Nem akármi történik a Balatonnal: ez sokaknak ijesztő lehet