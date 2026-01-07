Hamarosan sokkal rövidebb lesz az út a magyarok kedvenc nyaralóhelyére, a horvát tengerpartra

Év végére jelentősen bővül a Budapestet a horvát tengerparttal összekötő autópálya-hálózat, miután Bosznia-Hercegovinában befejezik a Szarajevó és az északi horvát határ közötti hiányzó szakaszokat.

A beruházást koordináló cég a Dnevni avaz helyi lapnak nyilatkozva megerősítette, hogy tartják a határidőt. A fejlesztés eredményeként Budapesttől egészen Szarajevóig, sőt azon túl is egybefüggő autópálya jön létre, ami jelentősen lerövidíti a Magyarországról a dalmát tengerpartra vezető utat.

A Budapestről induló, Pécs, Eszék, Szarajevó és Mostar mellett elhaladó, majd a horvátországi Ploče közeléig futó nemzetközi útvonal teljes hossza 700 kilométer. Ebből a magyarországi M6-os autópálya és az észak-horvátországi szakasz már elkészült, azonban Bosznia-Hercegovinában a 337 kilométeres szakaszból eddig csak 140 kilométer épült meg.

Az év végére további 60 kilométernyi szakasz készül el, így a Budapest-Ploče útvonalon a bosnyák szakaszon még 130, a dél-horvátországi részen pedig mindössze 10 kilométer fog hiányozni. Ez azt jelenti, hogy a 700 kilométeres távolságból 560 kilométert már autópályán lehet majd megtenni.

Az új útvonal jelentősen vonzóbb lehet a Dalmáciába vagy délebbre utazók számára, hiszen a jelenleg legtöbbek által használt, M7-esen és a horvát autópályákon át vezető Budapest-Ploče távolság 850 kilométer, tehát az új útvonal 150 kilométerrel rövidebb lesz.

A bosnyák beruházó korábban 2025 végére ígérte az észak-boszniai egybefüggő szakasz befejezését, ehhez képest jelentős a csúszás. A fennmaradó 140 kilométer megépítésére 2030 a legközelebbi céldátum, mivel a Szarajevó-Mostar szakaszon nehezebb a terep és hosszú alagutakat kell építeni, valamint Dél-Horvátországban is meg kell még valósítani egy 10 kilométeres összeköttetést.