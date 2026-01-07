Kiderült, meghalt a börtönben Moszkva első számú ügynöke: rengeteg USA-akcióról jelentett

Az amerikai hírszerzés történetének egyik legsúlyosabb árulási ügyének főszereplője, Aldrich Ames 84 éves korában hunyt el abban a börtönben, ahol életfogytiglani szabadságvesztését töltötte. A CIA egykori kémelhárítási vezetőjét 1994-ben ítélték el a Szovjetunió, majd Oroszország javára csaknem egy évtizeden át folytatott kémtevékenysége miatt - közölte a The New York Times.

Az amerikai hatóságok tájékoztatása szerint Aldrich Ames, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) kémelhárító részlegének egykori vezetője három évtizede ült börtönben, amikor meghalt. Ügye az amerikai hírszerzés egyik legnagyobb, a hidegháború korszakát is meghatározó kudarca lett.

Ames kolumbiai származású feleségével, Maria del Rosarióval együtt dolgozott Moszkva megbízásából. 1985-től közel tíz éven át összesen 45 titkos CIA-műveletről adott át adatokat szovjet, majd orosz titkosszolgálati kapcsolataiknak. Tevékenységük során mintegy húsz olyan személy kilétét fedték fel, akiket az amerikai hírszerzés a szovjet államapparátusba és titkosszolgálatokba épített be.

Különösen súlyos következménye volt, hogy Ames kilenc, orosz származású, az Egyesült Államokba disszidált kettős ügynökről is részletes információkat adott át a szovjet hírszerzésnek. Ők korábban átálltak az amerikai oldalra, és a CIA számára dolgoztak. A szovjet kémelhárítás az Ames által kiszolgáltatott adatok alapján azonosította, letartóztatta és kivégezte őket.

A The New York Times elemzése szerint Ames kivételes pozíciója tette lehetővé, hogy hozzáférjen a legszigorúbban titkos dokumentumokhoz. 1983-tól a CIA szovjet ügyekkel foglalkozó kémelhárítási egységét vezette, így gyakorlatilag korlátlan rálátása volt olyan minősített információkra, amelyekhez csak rendkívül szűk kör férhetett hozzá.

Kémtevékenysége filmbe illő jelenettel kezdődött: Ames egyszerűen besétált a washingtoni szovjet nagykövetségre, ahol nagy mennyiségű titkos CIA-dokumentumot adott át a KGB helyi tisztjének, cserébe 50 ezer dollárt követelve. Az üzlet még aznap létrejött, és a felek a további együttműködésről is megállapodtak.

Az évek során Ames több mint 2,5 millió dollárhoz jutott az általa kiszolgáltatott információkért. Amerikai értékelések szerint a hidegháború lezárulta után is kiérdemelte a "Moszkva első számú ügynöke" minősítést. A házaspár nem leplezte hirtelen jött jólétét: luxusautókat vásároltak, svájci bankszámlákat nyitottak, és bankkártyás költéseik évente mintegy 50 ezer dollárra rúgtak.

Ames árulásának következményei a legmagasabb politikai szinteken is érezhetők voltak. A CIA vezetése az általa szolgáltatott, félrevezető jelentések alapján többször is pontatlan tájékoztatást adott Ronald Reagan és George Bush elnököknek, valamint más magas rangú kormányzati tisztségviselőknek a szovjet katonai potenciálról és egyéb stratégiai kérdésekről.

A leleplezés 1994-ben következett be. Ames a nyomozás során teljes körű vallomást tett, részletesen feltárva kémtevékenysége minden elemét. A botrány nyomán James Woolsey, a CIA akkori igazgatója benyújtotta lemondását, helyére John Deutsch került, aki átfogó szervezeti reformokat vezetett be. Az ügy kapcsán több további személyt is őrizetbe vettek és elítéltek.

Az eredeti cikk magyar történelmi párhuzamot is felvet, felelevenítve a Rákosi- és a Kádár-korszak kémkedési pereit. Bár tematikusan kapcsolódnak Ames ügyéhez, a szerző hangsúlyozza a morális különbséget: míg az állampárti időszak magyar vádlottjai egy diktatórikus rendszer és egy megszálló hatalom ellen tevékenykedtek, addig Ames egy demokratikus ország érdekeit árulta el. A hvg.hu korábban részletesen feldolgozta ezeknek a magyar kémeknek a történetét, bemutatva a koncepciós perek áldozatait, akiknek teljes körű rehabilitációja máig várat magára.