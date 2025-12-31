Az elemzők szerint a jelenlegi időszakot leginkább az "instabilitás korszakának" nevezhetnénk.
Rendkívüli! A Revolut újabb fontos szolgáltatást vezet ki végleg Magyarországról
A Revolut megszünteti a készpénz befizetési szolgáltatását Magyarországon, amely 2023 decembere óta tesztüzemben működött az OMV benzinkutakon - közölte a cég.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Revolut a szabályozási változások miatt teljesen megszünteti kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon.
Ezúttal a cég a készpénz befizetéssel kapcsolatban "hátrál meg". A fintech vállalat két évvel ezelőtt indította el ezt a lehetőséget Magyarországon, azonban csak a felhasználók egy szűk köre számára. A szolgáltatás a Paysafe-fel együttműködésben valósult meg, és 2,5%-os díjat számoltak fel érte.
A teszt időszak alatt a Revolut jelentősen csökkentette a befizetési limiteket: a napi maximum 209 ezer forintra, az éves keret pedig 7,5 millió forintról 1,9 millió forintra módosult.
A tesztfelhasználóknak küldött értesítés szerint 2026. január 26-tól teljesen megszűnik a készpénzbefizetés lehetősége. Magyarországon jelenleg sem bankfiókban, sem ATM-en keresztül nem lehet készpénzt befizetni a Revolut számlákra - mutatott rá elemzésében a revb.
Egyes országokban már működnek Revolut saját ATM-ek, amelyek ingyenes készpénzbefizetést biztosítanak. Egyelőre nem ismert, hogy a Revolut magyarországi fióktelepének elindulásával bevezetnek-e hasonló szolgáltatásokat az országban - írják.
